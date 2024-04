SUd Sardegna spettacolo con la ChiaWeek: nuoto, corsa e triathlon

Oltre 2.000 gli atleti che hanno deciso di esserci confermando l’interesse sempre più crescente che la manifestazione riscuote in tutto il mondo. Gli ingredienti per conquistare nuotatori, triatleti e runner ci sono tutti: il “mare della Sardegna”, con le sue acque che vanno dal verde all’azzurro e le sue spiagge bianche, incontaminate e selvagge, soprattutto in questa parte meridionale dell’isola; e strade e percorsi pedonali che si allungano tra oasi naturali e aree di macchia mediterranea in fiore, tra dune, lagune e fenicotteri rosa. Un modo unico di unire sport, divertimento, relax e turismo, in una stagione tra l’altro ancora lontana dal chiassoso movimento estivo, e per questo ancora più ideale per godersi sole, cielo azzurro e temperature miti.

24 NAZIONI AL VIA – Che l’eco dell’alto livello della gara e della location sia stato sentito in tutto il mondo ne sono prova le 24 nazioni rappresentate in tutte e tre le competizioni: dalle europee Austria, Spagna, Bulgaria, Gran Bretagna e Portogallo alle “extra” Brasile, Stati Uniti d’America, Australia ed El Salvador. Francia, Repubblica Ceca e Germania, i Paesi con il maggior numero di iscritti (non contando l’Italia).

ChiaSWIM, RISULTATI – La partenza da una delle spiagge più famose di questa parte dell’isola, Su Giudeu e, a dispetto delle previsioni dei giorni precedenti, stamattina sole e cielo azzurro non si sono fatti attendere: lo spettacolo, insomma, non è certo mancato sia per gli atleti sia per accompagnatori, appassionati e spettatori. Nella 5 km sono saliti sul gradino più alto del podio Luigi Pintus e Alice Faccini rispettivamente con il tempo di 1:11’49” e 1:19’34”. Nella 3,8 km i più veloci sono stati Massimo Busetto in 45’55” e Miriam Lo Vecchio in 1:08’38”. Hanno dominato sui 1,9 km il belga Tim Peeters in 22’43” e Marcella Laddomata in 28’01”.

SABATO 27 APRILE, CHIATRI, I FAVORITI – Sabato 27 aprile, sarà ancora la splendida spiaggia Su Giudeu – partenza della ChiaSWI – a dare lo start al ChiaTRI in tutte e tre le distanze in programma: medio (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 km di corsa), olimpico (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa) e sprint (750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa). Denominatore comune la bellezza del percorso, che unita alla sua tecnicità lo rendono tra i più affascinanti delle gare della triplice disciplina, e non solo in Italia: dopo il nuoto nelle acque cristalline, lungo la frazione sui pedali i triatleti sfioreranno la spiaggia Tuerredda, una vera e propria perla che non ha nulla da invidiare, in quanto a colori e natura, a quelle caraibiche, per poi immergersi, durante la corsa, nel verde della vegetazione, in molti tratti con vista sul mare.

Nel ChiaTRI medio, in campo maschile, il favoritissimo della vigilia è Giulio Molinari, che ha dalla sua un palmarès ricco e importante, che ha contribuito a scrivere la storia della triplice disciplina a livello nazionale e internazionale e tra cui spiccano tre titoli europei e quattro italiani di triathlon medio, tre vittorie nel triathlon extreme ICON e la migliore prestazione italiana nell’IRONMAN World Championship a Kona-Hawaii con 8 ore 21 minuti e 52 secondi.

Tra le donne, si contendono i favori dei pronostici tre fuoriclasse come Valentina D’Angeli (Dolomitica Nuoto), Lilli Gelmini (ASD Revelo) e Sara Sandrini (Venus Triathlon). D’Angeli, ingegnera di Godo di Russi, in provincia di Ravenna, triatleta dal 2017, e dominatrice delll’IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna a Cervia nel 2021, si presenta come regina in carica data la sua vittoria nell’edizione del ChiaTRI 2023; Gelmini, dopo un 2023 di luci e ombre – a fine agosto ha vinto il LovereTRI su distanza media, a fine settembre una caduta nel Challenge Sanremo le ha procurato una frattura composta della mandibola con conseguente operazione chirurgica e stop agonistico –, si schiera al via con un’alta voglia di rivalsa; Sandrini, che nel suo profilo Instagram tiene a precisare che è “ingegnera ma meglio triatleta”, è già salita sul gradino più alto del podio di un evento firmato FollowYourPassion: a Peschiera, su distanza olimpica, lo scorso anno.

Le partenze | Medio: 9.15 donne; 9.18 uomini. Olimpico: 10.00 donne; 10.03 uomini. Sprint: 10.05 donne; 10.08 uomini.

DOMENICA 28 APRILE, CHIA21 | I FAVORITI – A chiudere l’edizione del 2024 della Chia Sport Week sarà domenica 28 aprile la Chia21. Due le distanze: 21 km e 10 km, quest’ultima in versione sia competitiva sia non competitiva. In programma anche la 5 km Family Run, aperta a tutti.

Tra gli atleti che animeranno questa edizione della Chia21 spiccano i nomi di Antonino Lollo (G.S. Alpinistica Vertovese), siciliano di nascita e bergamasco di adozione, campione italiano di maratona 2021 e vincitore della Chia21 2023 sulla distanza della mezza maratona; dopo aver inaugurato il 2024 con il successo nella Maratonina dei Nebrodi, torna in Sardegna per dire la sua nella 10 km competitiva. A cercare di rendergli la vita difficile ci penserà Salvatore Garau, atleta di casa, portacolori dell’ASD Sulcis Atletica Carbonia e che quei percorsi li conosce come le sue tasche.

Nella mezza al maschile Michele Palamini (G.S. Alpinistico Vertovese), con un primato personale di 1:03’44” sulla distanza, ha tutte le carte in regola per imporsi sul traguardo della Chia21 di quest’anno. Novità di quest’anno e valore aggiunto per la gara, la mezza maratona assegnerà il titolo di campione regionale assoluto e di categoria.

Le partenze: 9.30 per tutte le distanze.