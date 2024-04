300km di corsa e 260kg di rifiuti raccolti questo è Keep Clean and Run

Si è appena conclusa la decima edizione di Keep Clean and Run: l’eco-runner Roberto Cavallo , promotore dell’iniziativa, e l’ultra-runner e attivista ambientale Oliviero Alotto hanno corso sette maratone di plogging in sette giorni, partendo da Torino il 17 aprile e arrivando a Roma il 23 aprile, passando per Milano, Bologna, Firenze, Perugia e L’Aquila.

Oltre 300 km raccogliendo i rifiuti incontrati sul percorso e sostenendo iniziative di pulizia nei comuni, 40 in tutto, che hanno aderito alla manifestazione. A seguito dell’ultima tappa di Roma, Roberto Cavallo e una delegazione di sponsor e partner della manifestazione sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Francesco.

Per tutti e sette i giorni, durante le azioni di pulizia lungo il percorso si sono unite ai due eco-runner ben 1211 persone, tra cui podisti, volontari e oltre 800 studenti delle scuole. I rifiuti raccolti nel corso delle sette maratone di plogging da Roberto Cavallo e Oliviero Alotto e quelli delle azioni di pulizia con la partecipazione di studenti e cittadini pesano 260 kg. Il bottino è stato diviso in carta e cartone, plastica, vetro, metalli e indifferenziato. Una quantità di rifiuti equivalente a 401 kg di CO2 non emessi nell’atmosfera.

«Abbiamo corso, piegato le gambe, incrociato sorrisi, ascoltato testimonianze e raccolto rifiuti, con la consapevolezza che è un piccolo gesto che unito a quello di tanti altri contribuisce a far crescere la speranza: perché un luogo pulito è in armonia, in pace – ha affermato Roberto Cavallo – L’accoglienza di Papa Francesco e la sua esortazione alla pace ha suggellato una decima edizione di Keep Clean And Run davvero emozionante».

La decima edizione di Keep Clean and Run ha il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Main sponsor è A2A, i Gold sponsor sono Erion Care e Greentire, i Partner AssoAmbiente, Assocarta, Corepla, Ricrea, Scarpa e Utilitalia. Partner Tecnici: Montecolino, Montura, Relife e Morato Pane.