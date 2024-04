50^Guarda Firenze, Fulvio Massini: "La storia del movimento podistico fiorentino"

“Siamo giunti alla 50^ edizione della Guarda Firenze, un evento che è stato precursore del turismo sportivo e che proprio da questo trae la sua denominazione. Guarda e passeggia per Firenze, un invito a godere delle bellezze di questa città. Da subito abbiamo voluto coinvolgere le scuole invitandole a partecipare non solo alla giornata di sport ma anche attraverso attività come concorsi di disegno” – ha detto Giancarlo Romiti, Presidente di Firenze Marathon. “Negli anni abbiamo suggellato la partecipazione delle scuole anche attraverso il progetto «Forti, veloci e resistenti» che ruota invece intorno alla Firenze Marathon. Ringrazio il Comune di Firenze e tutte le Istituzioni che collaborano per la buona riuscita e ci permettono di usufruire di spazi pubblici, gli sponsor che sostengono l’evento e i volontari per il loro prezioso lavoro. Quest’anno abbiamo coinvolto anche Banco Alimentare per dare un carattere solidale alla manifestazione.”

“Sono felice di essere qui in rappresentanza delle istituzioni a presenziare alla 50^ edizione della Guarda Firenze, sarà un ricordo che porterò con me tutta la vita” – il commento di Cosimo Guccione, Assessore allo Sport. “Atletica Firenze Marathon riesce ad organizzare tanti eventi che abbracciano l’intero anno e che sempre abbiano un’attenzione speciale per le scuole e per il sociale. Sono felice che attraverso questo evento si dedichi attenzione allo sport di base praticato dai più giovani. Spero possa essere una giornata di festa, un momento di divertimento e un’occasione per vivere il centro storico della città, tra i più belli del mondo. Complimenti a tutti.”

“La Guarda Firenze rappresenta la storia del movimento podistico fiorentino, quando si cominciò a vivere lo sport non solo come agonismo ma come strumento di salute. L’evento è stato trampolino di lancio per tantissimi podisti e atleti, alla tradizione si aggiunge quindi un’importante valenza culturale”, ha detto Fulvio Massini, Direttore tecnico di Firenze Marathon.

“Voglio fare i complimenti a questa società che per 50 anni ha creduto nella promozione di questo evento come strumento per il benessere e che per questo ha precorso di gran lunga i tempi moderni. E’ davvero bello vedere le famiglie partecipare, un risultato al quale è proiettato anche il CONI” - ha commentato Simone Cardullo, Presidente del CONI Regionale.

“Voglio ringraziare i 250 volontari provenienti da società sportive o associazioni locali, militari in congedo che prestano la propria opera gratuitamente per il grande successo della manifestazione” – ha detto il Generale Calogero Cirneco.

LE GARE - La manifestazione ha carattere sportivo-istruttivo, si pone come obiettivo primario quello di favorire la conoscenza della storia di Firenze attraverso la consueta corsa/passeggiata turistico-sportiva per le strade della città. Tra gli obiettivi anche la promozione degli stili di vita salutari in una manifestazione di sport per tutti, con particolare focus sui ragazzi delle scuole.

Due i percorsi a disposizione dei podisti, la 10 km ludico motoria e la Mini Guarda Firenze di circa 3 km.

LA T-SHIRT - Tutti i partecipanti alla Guarda Firenze di 10 km riceveranno una T-shirt ufficiale Joma Guarda Firenze, con una grafica ad hoc per l’evento che rende il capo tecnico unico, che per i podisti è diventato ormai un must da collezionare.

MARATHON SCHOOL CUP - La manifestazione fa parte della Marathon School Cup che unisce la classifica della Ginky Family Run con quella della Mini Guarda Firenze. La partecipazione è ludico-motoria, senza classifiche. I partecipanti con l’iscrizione attestano di svolgere questa attività in modo saltuario e non ripetitivo. Tutti i partecipanti riceveranno un gadget ufficiale della manifestazione che potrà essere ritirato solo Domenica 5 Maggio in Piazza Duomo al termine della manifestazione. La “Marathon School Cup” è riservata alle scuole elementari, oltre al premio per l’acquisto di materiale didattico sarà assegnato un punteggio in base alla classifica (10 alla prima scuola, 8 alla seconda, 7 alla terza, fino alla 5^ classificata). La somma dei punteggi ottenuti nelle due giornate decreterà la scuola vincitrice del circuito che verrà proclamata alla Ginky Family Run di Novembre. Le scuole che partecipano ad una sola delle due giornate non concorreranno al premio.

INIZIATIVE E PREMI - Trattandosi di un evento a carattere non competitivo, non è prevista la tradizionale classifica, saranno invece assegnati 150 premi a sorteggio di varia natura forniti dagli sponsor per tutti gli arrivati della 10 km. Saranno premiate anche le prime 5 scuole che presenteranno alla partenza un minimo di 20 partecipanti (comprese iscrizioni degli adulti) con un premio in denaro, di valore scalare, finalizzato all'acquisto di materiale didattico e sportivo. La premiazione prevede un bonus extra in denaro per le prime 3 scuole vincitrici della “Marathon School Cup”

ISCRIZIONI - Per le scuole le iscrizioni sono gratuite al di sotto degli 11 anni, mentre per gli adulti sarà possibile iscriversi online tramite il circuito Endu entro Giovedì 2 Maggio. E’ possibile iscriversi presso i punti di iscrizione elencati sul sito www.firenzemarathon.it.

CHARITY PROGRAM - Anche quest’anno l’evento ha attivato il programma di solidarietà in favoredi “Banco Alimentare” che dal 1989 recupera cibo donandolo alle Organizzazioni e le associazioni del territorio con le quali collaborano, che aiutano persone e famiglie in difficoltà.