StaiSano! RUN è la nuova corsa dell’Università degli Studi di Milano

MILANO – Sono centinaia i partecipanti che questa domenica mattina 5 maggio si ritroveranno all’Idroscalo per correre la StaiSano! RUN. Non una corsa come tante, ma ‘LA’ corsa dell’Università degli Studi di Milano che in questo 2024 festeggia i 100 anni dell’Ateneo.

StaiSano! RUN si colloca all'interno del progetto “StaiSano! Obiettivo 100 anni”, ideato e voluto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con la Scuola di Scienze Motorie e supportata da istituzioni cittadine, terzo settore e aziende che credono nell’importanza di ‘vivere 100 anni in salute’, un obiettivo che non può prescindere dall’adozione di stili di vita salutari. “Concetto, questo, reso particolarmente importante dall’invecchiamento della popolazione, per poter ambire a coniugare durata e qualità della vita” sostengono le docenti del team organizzativo del progetto e della corsa, la dott.ssa Gaia Pellegrini, la prof.ssa Claudia Dellavia e la dott.ssa Daniela Carmagnola.

StaiSano! RUN comprende una festa, una camminata e una corsa inclusiva, educativa e fortemente sostenibile che vuole portare un messaggio di benessere sia a chi vuole avvicinarsi al movimento che a chi negli ultimi 2 mesi ha già iniziato ad allenarsi grazie al percorso di preparazione atletica che si è svolto il sabato mattina al parco Sempione in collaborazione con la Scuola di Scienze Motorie dell’Università. “Un percorso di accompagnamento che ha avuto un ottimo riscontro e che ci si prefigge di offrire stabilmente agli studenti in futuro”, secondo i prof. Matteo Bonato e Antonio La Torre.

CHI PARTECIPA - StaiSano! RUN è una corsa non competitiva, cronometrata, aperta a tutti: studenti, ricercatori, docenti e personale dell'Università degli Studi di Milano, cittadini, runner esperti o principianti, ma anche semplici camminatori: un'occasione per stare insieme in cui ognuno potrà tenere il proprio passo, anche grazie al supporto di pacer che aiuteranno a impostare il ritmo sia per la camminata che per la corsa. L’importante sarà stare insieme, divertirsi e socializzare e allo stesso tempo fare attività fisica con l'obiettivo che diventi un impegno costante, affinché lo stile di vita di ciascuno sia sempre più salutare.

LA FESTA – Il progetto “StaiSano! Obiettivo 100 anni” prevede, accanto alla StaiSano! RUN, l’allestimento di un villaggio della salute che ospiterà diversi stand con attività per tutte le età, bambini inclusi, gestite dai docenti dell’Università oltre che da varie associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di aprirsi alla comunità e accogliere i cittadini e i giovani che vogliano conoscere l’offerta formativa del nostro Ateneo. Un’ottima occasione per passare una domenica in famiglia all’Idroscalo. Inoltre, dichiara il prof. Aldo Bruno Giannì, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia: “Spero che a questa iniziativa partecipino numerosi i nostri studenti, in modo che, oltre ad insegnarla una volta laureati, facciano della promozione della salute e della prevenzione un’abitudine propria”.

DISTANZE - Appuntamento dunque all'Idroscalo di Milano, partenza ore 10.30 dall'Ingresso Porta Maggiore, zona tribune. Ci si potrà misurare a piacimento sulla distanza di 6,2 km o 12,4 km, in pratica una o due volte il giro del parco.

Alle 10.30 il Rettore Prof. Elio Franzini taglierà il nastro di partenza.

L’arrivo sarà salutato dalla Rettrice eletta Prof.ssa Marina Brambilla con il team organizzativo della StaiSano! RUN, che si ritroverà alle 12.30 sul palco per premiare i vincitori delle varie classifiche che sono state pensate: oltre ai più veloci per le due distanze, anche il gruppo più numeroso, il dipartimento e il corso di laurea più rappresentati. E con l’augurio che partecipino moltissime donne, visto che da tempo le studentesse iscritte ad UNIMI sono in proporzione maggiore rispetto ai colleghi maschi! “L’evento odierno testimonia di come l’Università degli Studi di Milano, forte delle competenze scientifiche e didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Scuola di Scienze Motorie, possa giocare un ruolo di primo ordine nella promozione dell’attività motoria e della attenzione globale alla salute dei cittadini, anche in ottica di prevenzione. Il coinvolgimento della città e l’apertura al territorio in relazione a queste attività, è una delle linee strategiche che perseguiremo nei prossimi anni” afferma la prof.ssa Brambilla.

Una corsa che fa squadra anche con i partner che hanno deciso di unire il proprio nome all’iniziativa.

Grazie a Esselunga sarà presente Matteo Piano leader storico della Nazionale di pallavolo argento olimpico a Rio 2016, pensatore libero dello sport italiano e ancora grande protagonista in campo con la Powervolley Milano, con cui ha appena conquistato uno storico accesso alla Champions League. Giornalista “occasionale” della Gazzetta dello Sport, autore di Io, il centrale e i pensieri laterali edito da Baldini&Castoldi. Matteo Piano è un forno d’idee, sportive e non, con la sostanza pura e raffinata dell’uomo vincente.

Roberto Selva, Direttore Marketing e Comunicazione di Esselunga commenta: “Un’alimentazione equilibrata, uno stile di vita corretto, una regolare attività sportiva, sono alla base del benessere di ciascuno. Esselunga, azienda produttrice oltre che retailer, si propone di promuovere i valori che sono alla base del vivere sano attraverso iniziative per sensibilizzare il pubblico, rivolgendo particolare attenzione alle giovani generazioni. StaiSano! è un progetto che risponde a questo obiettivo e siamo entusiasti di poterne fare parte affiancando l’Università degli Studi di Milano in questo percorso che coniuga competenze, valenza scientifica e divertimento, grazie alle numerose attività pensate per i ragazzi e le famiglie”.

"La prevenzione è un aspetto essenziale per una vita sana, piacevole e sempre più lunga", afferma Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia,” Sosteniamo quindi con entusiasmo il programma StaiSano! per il centenario dell’Ateneo e ci impegniamo insieme perché sempre più persone possano vedere meglio e quindi vivere meglio”.

“Siamo orgogliosi di essere parte del progetto StaiSano che si pone come obiettivo la promozione di sani stili di vita a partire dall’attività fisica e dall’alimentazione, ma anche attraverso la formazione e l’educazione delle giovani generazioni - commenta Alessandra Dorigo, Head of Oncology Astrazenaca Italia - Essere promotori di una cultura del benessere, che passa necessariamente attraverso la prevenzione e lo screening, è parte del nostro DNA e questo ci accomuna con la facoltà di medicina e chirurgia dell’Universitá di Milano, impegnata ogni giorno nella formazione dei medici del domani. La scienza sta facendo enormi passi avanti nella cura delle principali patologie del nostro tempo e pensiamo che manifestazioni come queste siano necessarie per portare questo messaggio a tutta la popolazione”.

“Abbiamo aderito con entusiasmo alle celebrazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano che in 100 anni ha formato generazioni di professionisti – dichiara Ennio Caiolo, General Manager di Amplifon Italia. “L’iniziativa “Stai sano” ci dà l’opportunità di rivolgerci a tantissimi giovani per sottolineare l’importanza di prendersi cura del proprio udito a tutte le età e per raccontare come diventare audioprotesista con il percorso triennale offerto dall’Università di Milano e da altri tredici atenei italiani”.

“Siamo entusiasti di sostenere un’iniziativa straordinaria come StaiSano! Riteniamo che investire nella salute e nel benessere sia fondamentale per favorire uno stile di vita sano e la prevenzione delle malattie. StaiSano Run! rappresenta un'ulteriore opportunità per promuovere la riflessione sul benessere individuale, staccare dalla routine quotidiana, migliorare la forma fisica e, non da ultimo, rafforzare lo spirito di squadra dei nostri dipendenti. Continueremo a lavorare con impegno per promuovere la prevenzione, il benessere e una sana alimentazione tra i nostri dipendenti e siamo felici di collaborare con l'Università di Milano per perseguire insieme questi importanti obiettivi e per promuovere come la tecnologia rappresenta un'opportunità per migliorare la vita delle persone ", afferma Massimo Missaglia CEO di SB Italia.

Tra i supporter dell’iniziativa anche il Gruppo A2A. Attraverso questa partnership, la Life Company si unisce a UNIMI nell'obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile, valorizzando la pratica sportiva come veicolo di crescita e inclusione per le giovani generazioni.

ISCRIZIONI APERTE – Aperte online fino alle ore 18 del 3 maggio e poi ancora in presenza domenica 5 maggio (solo con pettorali ancora disponibili). Iscrizioni sul sito ufficiale dell’evento StaiSano! RUN dove sono reperibili le info per scrizione, ritiro pettorale, ristoro finale, assistenza sanitaria e assicurazione. Il pacco gara contiene la t-shirt ufficiale e gadget dei nostri sponsor. Costo di iscrizione variabile in base alla data di registrazione. Sconti per gruppi con più di 10 iscritti, studenti under 18 e altre facilitazioni.