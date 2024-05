I top runner della Maratona Internazionale di Praga, si corre domani

Gli uomini

Sulla carta, la vittoria al maschile è per uno dei quattro maratoneti etiopi. Il più veloce in campo è Herpasa Negasa Kitesa che può contare su un record personale di 2:03:40 fatto segnare nel 2019 e che ha Seoul nel 2022 ha concluso le sue fatiche in 2:04:49, al rientro dopo un lungo infortunio. Il fiato sul suo collo è quelllo di Lemi Berhanu Hayle, al personale a Dubai in 2:04:33 e vincitore dell’ultima maratona di Mumbai con 2:07:50. Al podio punteranno anche Abebe Negewo Degefa con il tempo di 2:04:51 e Abayneh Degu Tsehay con 2:04:53 così come i keniani Kipkemoi Kiprono (2:06:45) e Joshua Kogo (2:08 :39). Se il clima sarà favorevole, si potrà assistere al primo crono sub 2:04.

Le donne

Anche al femminile, le africane dominano incontrastate. Al via la keniana Dorcas Jepchirchir Tuitoek che conosce le strade di Praga per aver partecipato al Grand Prix Birell di 10 km nel 2018 e che ha nel suo palmares, lo scorso anno, la vittoria della maratona di Amburgo in 2:20:09 e il crono di 2:20:02 alla maratona di Amsterdam. Qui a Praga l’obiettivo è chiudere la prestazione sub 2:20.

A lei si unisce l’etiope Buzunesh Getachew Gudeta, che ha già corso sotto i 2:20, vincendo a Francoforte l'anno scorso con un tempo di 2:19:27. La loro rivalità potrebbe portare a un nuovo primato di gara femminile, attualmente nelle gambe dell’israeliana Lonah Chemtai Salpeter che nel 2019 ha tagliato il traguardo in 2:19:46.

Expo

Per far divertire tutti, oltre al tifo degli spettatori, i partecipanti potranno contare su un ricco accompagnamento da parte di 23 gruppi musicali nell'ambito del Festival musicale della Maratona, che RunCzech organizza in collaborazione con il festival Radiožurnál delle Isole Unite di Praga. La Maratona Internazionale di Praga prevede anche un programma collaterale che comprende l'Expo della Maratona e la Fiera delle attrezzature sportive presso il Centro Espositivo di Holešovice. Sabato nel Centro Esposizioni e nel Parco Stromovka si svolgeranno le corse popolari come DM Family Mile e DM Bambini Run.

Battle of the Teams

Tutti i runner possono partecipare anche a Battle of the Teams, concorrendo con una delle quattro squadre costituite da atleti élite che ottengono punti sulla base del loro risultato di gara e della posizione in classifica. Quest'anno è possibile far parte dei team di Mattoni, Aeroporto di Praga, Volkswagen Financial Services e Turkish Airlines, ciascuno dei quali ha associato un partner solidale.

Le ultime iscrizioni disponibili per la Maratona Internazionale di Praga si trovano su runczech.com.