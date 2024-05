Bibione Half Marathon e Diecimila del faro, 2mila al via

Bibione (Ve) – Le emozioni della Sarnico Lovere Run di domenica 21 aprile sono ancora a fior di pelle mentre Moving Factory SSD è impegnata a pieno ritmo nelle ultime fasi organizzative delle 8 ^ Bibione Half Marathon e Diecimila del Faro , manifestazioni omologate FIDAL di questo sabato 4 e domenica 5 maggio, a cui si affianca la non competitiva Bibione Fun 10 k . Grazie allo splendido scenario in cui si svolge, l’evento preannuncia il sold-out confermando il successo dell’ultima edizione, quando le iscrizioni erano state chiuse in anticipo.

Le gare

Sabato 4 maggio dalle 17.30 spazio agli atleti di domani con le Kids Run, partenza e arrivo da Piazzale Zenith, divertimento assicurato e premiazione per tutti, le iscrizioni sono gratuite. Sabato sera dalle 19.00 Bibione si offre al tramonto agli atleti della Diecimila del Faro, gara competitiva su percorso misto asfaltato e sterrato di 10 km certificato ed omologato FIDAL, in contemporanea con la Bibione Fun 10k, manifestazione non competitiva aperta a tutti quanti abbiano compiuto 14 anni, senza obbligo di tesseramento e certificato medico. Festa al tramonto con il Dj set di Radio Company. Domenica 5 maggio alle 9.00 Piazzale Zenith saluta gli atleti della Bibione Half Marathon che sfileranno lungo il centro cittadino prima di addentrarsi nella pineta e tornare sul lungomare accompagnati dal tifo del pubblico.

GLI ELITE RUNNER – Occhi puntati su Lhoussaine Oukhrid (Asd AT Running) che porta in dote un personale sulla distanza di mezza maratona di 1h02’15” fatto segnare a Piacenza nel 2015, terzo all’ultima edizione della Sarnico Lovere. Dovrà vedersela con il burundese Lin Ndayifukamiye (Atl. Castello) che recentemente ha siglato il suo miglior crono di 1ho5’37” vincendo la Prato Half Marathon. Dietro di lui ci sono Matteo Muraro (Atl. San Biagio) che ha firmato il suo personale di 1h08’15” a novembre a Cittadella, l’azzurro di ultramaratona Marco Ferrari (Atl Franciacorta Oxyburn) capace di 1h09’27” a Darfo Boario Terme nel 2017, Fabio Giacomelli (Free Zone) che ha fatto segnare il suo personale a Palmanova nel 2023, con il tempo di 1h12’28” e ha conquistato la 14^ posizione sul Lago d’Iseo. Al femminile, torna per il bis Manuela Bulf (Atl. Casone Noceto) che con la vittoria, proprio qui, lo scorso anno ha anche firmato il suo personale di 1h19’34” ma che quest’anno troverà l’azzurra di corsa in montagna e vincitrice della Sarnico Lovere Run Sara Bottarelli (Free Zone) che lo scorso anno ha fatto registrare l’ottimo 1h11’51” a Darfo Boario Terme. Il fiato sul collo è quello delle keniane Emily Chepkemoi Cheroben (Atl. Castello) capace di 1h15’14” a Crema lo scorso anno, e della sua connazionale Nancy Kerubo Kerage (Asd Acsi Atl. Campidoglio) abituata a gareggiare in Italia dove ha staccato il suo personale di 1h16’40” ad Arezzo nel 2022.

I numeri

Quasi 2mila gli atleti al via, complice anche la prima edizione della Diecimila del Faro. Tantissime donne, oltre il 43%, un valore che emoziona gli organizzatori. Quasi il 10% gli stranieri provenienti soprattutto da Polonia, Austria e Ungheria ma anche dai lontani Stati Uniti e Brasile, in totale sventoleranno 15 bandiere. Podio di numerosità per le regioni italiane che vede il Veneto al primo posto, seguito da Friuli-Venezia Giulia e Lombardia ma anche una buona rappresentanza dal centro-sud. Il dato non si rispecchia nella graduatoria delle province dove capeggia Udine seguita da Venezia e Pordenone, quest’ultima ex aequo con Vicenza e Treviso. I team più numerosi sono Portogruaro Runners, A.S.D. Macuri Team pari merito con Keep Moving e Runners Capriolese poco staccato.

A tutte le età

In gara i giovanissimi Davide e Maria, rispettivamente 7 e 12 anni e i più maturi, il 79enne Antonio Faggin e la 70enna Cristina Cianni, entrambi impegnati nella mezza maratona competitiva. In tema di candeline, ci sarà da fare gli auguri a Stefano Larice, Federica Gallina e Shadi Kiani per i loro 121 anni.

Ospitalità

Come da tradizione ormai consolidata, agli atleti sarà offerta una fresca Birra Follina, gadget e musica sul palco arricchiranno l’esperienza che potrà essere completata visitando luoghi di interesse nella stessa area o trascorrendo una giornata alle terme di Bibione, rilassandosi nelle vasche di acqua minerale ipertermale alcalino bicarbonato sodica fluorata, praticando l'idromassaggio a temperature differenziate, il nuoto controcorrente e la cromoterapia per completare il quadro di un weekend di sport, relax e divertimento.