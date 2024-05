Correre in Europa una maratona a giugno? Le 5 più belle

Forse non saranno le grandi Majors o le più belle nelle città d'arte d’Italia che si svolgono tra autunno, inverno e primavera, mesi senz’altro più consoni climaticamente per correre al meglio i mitici 42,195km, ma nei paesi di questa selezione il clima sarà sicuramente perfetto.

Senza allontanarsi troppo e senza emigrare nell’emisfero sud del mondo, dove ovviamente ci sono le stagioni invertite, anche in Europa è possibile correre maratone ufficiali e godere così di forti emozioni sul finire della primavera e l’inizio dell’estate. Il vantaggio è che in luoghi magnifici si potranno godere giornate lunghissime dalla luce infinita.

Queste le cinque più belle maratone in Europa nel mese di giugno:

1 giugno 2024 - Maratona di Stoccolma (Svezia)

Sarà l’edizione 45 per questa maratona che si svolgerà nel periodo di luce splendente e le giornate scandinave lunghissime. 30mila i runner previsti provienienti da centinaia di nazioni del mondo. Percorso curato maniacalmente e tanta gente in gara fa sì che questo evento sia adatto anche per chi vuol fare l’esordio sulla distanza.

Ideatore della Stockholm Marathon è stato lo svedese Anders Olsson che fu ispirato dallo svolgimento della maratona di New York nel 1978, da qui la prima edizione di Maratona di New York del 1978, ne fu colpito e pensò che si potesse realizzare un evento così grandioso anche a Stoccolma. Prima edizione al via sabato 4 Agosto 1979, 51 donne e un totale di 1799 atleti finisher che la fecero diventare la maratona più grande d’Europa per un po’ di anni. Da maggio poi si spostò in giugno per godere di un clima ancora migliore.

Partenza maratona ore 12.00 dallo Stadio Olimpico, inaugurato ufficialmente nel 1912, l’anno in cui si svolsero i giochi della V Olimpiade. Seguirà uno straordinario percorso attraverso i paesaggi più vari, dal centro storico con i monumenti più belli come il Palazzo Reale, il Municipio, il Parlamento, ai boschi della meravigliosa isola Djurgarden, dalle vie panoramiche alle strade affacciate sul mare.

15-16 giugno 2024 – Forssa Summer Night Run Marathon (Finlandia)

Forssa è una bellissima città nel mezzo della Finlandia meridionale e organizza questo piccolo-grande evento per il 15 e 16 giugno che comprende sia corsa che eventualmente ciclismo. Queste le distanze: 42,2K, 21,1K, 10K, 5K e staffetta maratona di corsa e 35K nel ciclismo sabato e 96K nel ciclismo domenica.

Situata nel mezzo del sud di Häme, piccola città circondata da una campagna verdeggiante. Le distanze sono 120 chilometri da Helsinki, 90 chilometri da Turku, 85 chilometri da Tampere. SI attendono oltre 2.000 iscritti da 10-15 paesi esteri per questa gara: oltre 200 sulla maratona intera, 600 sulla mezza maratona, 600 sulla 10K, 400 sulla 5K e 500 su due gare ciclistiche. Il centro eventi si trova vicino allo stadio di hockey su ghiaccio Forssa. È presente il ritiro del pacco pettorale e il deposito dell'attrezzatura. Nei pressi dell'Event Center sono presenti parcheggi gratuiti riservati ai partecipanti. La registrazione tardiva è possibile, ma non oltre 1 ora prima dell'inizio.

22 giugno 2024 – Maratona sole di mezzanotte di Tromso (Norvegia)

Dopo Stoccolma si sale ancora verso il circolo polare artico andando al mitico Caponord. 34esima edizione di questa maratona internazionale con atleti da ben 50 nazioni, la maratona certificata AIMS più a nord del mondo.

Spettacolare, si corre con la luce del sole di mezzanotte perché in quel magico posto da maggio a luglio il sole non cala mai sotto l’orizzonteOgni anno maratoneti provenienti da oltre 50 paesi nel mondo corrono a Tromso la Maratona del Sole di Mezzanotte, una gara molto speciale: si tratta infatti della maratona certificata AIMS più a nord del mondo ed è ancora più bella perché si corre con la luce del Sole di Mezzanotte! Da metà Maggio a metà Luglio infatti, qui il sole non scende mai sotto l’orizzonte.

22-23 giugno 2024 – Marathon du Vignoble D’Alsace (Francia)

La Maratona dei Vigneti d'Alsazia è la maratona più festosa del mese di giugno...ci sono la festa, lo sport, la convivialità, questo è ciò che attira corridori da tutto il mondo con travestimenti sempre più incredibili! Ma la Maratona dei Vigneti d'Alsazia è soprattutto un evento per TUTTI, che siate corridori, camminatori, bambini grandi e piccini, anziani, mascherati o meno, lì troverete quello che cercate! Attraverso un percorso atipico tra vigneti e villaggi, scoprite i nostri 12 relè enogastronomici ricchi di specialità alsaziane e di numerose attività.

La mitica corsa, da vivere e correre tra le vigne, attraverso 17 borghi! Il percorso sarà ovviamente scandito da ristori sportivi ma anche da stand di degustazione enogastronomica! Si potranno così scoprire specialità alsaziane come il kougelhopf o la tarte flambée accompagnate da un bicchiere di vino alsaziano corrispondente al miglior abbinamento cibo/vino.

23 giugno 2024 – Viking Marathon Waterford (Irlanda)

Il claims di questo evento è chiaro e semplice: “Dove è iniziata l’Irlanda”. Anche il New York Times nel 2024 ha indicato questa cittadina irlandese nei 50 posti da visitare nel mondo nel 2024.

La Waterford Viking Marathon torna per il 12° anno offrendo la migliore corsa storica e panoramica che l'Irlanda ha da offrire, nonché la prima corsa a misura di autismo. Il 23 giugno 2024, scarpe allacciate per entrare nella storia per un viaggio nel tempo nel cuore della città più antica d'Irlanda, Waterford. Fondata dai Vichinghi nel 914 d.C., Waterford è una testimonianza vivente di secoli di cultura, patrimonio e avventure come la Maratona Vichinga.

Affrontando l'intera maratona, la mezza o i 10km lungo le strade di questa storica città, si seguiranno le orme dei Vichinghi che un tempo vagavano proprio per queste strade. I corridori passeranno accanto a monumenti notevoli come la Torre di Reginald, una sentinella del passato, e si immergeranno nelle meraviglie medievali del Triangolo vichingo di Waterford. Ogni passo servirà per avvicinarsi ai segreti del passato e al vibrante presente di questa città unica.