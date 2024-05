Milano e Trieste festeggiano di corsa i primi 100 anni degli Atenei

Sport e cultura

Sempre più a braccetto per raccontare al meglio la cultura dello sport per centrare obiettivi come lo stile di lunga e sana vita, benessere psico-fisico ma anche sociale, strumento per creare squadra, fare propri i valori del rispetto dell’avversario ed un pizzico di sano agonismo.

A Milano

Si è svolta domenica 5 maggio la StaiSano Run!, la corsa dell’Università degli Studi di Milano che in questo 2024 festeggia i 100 anni dell’Atene, ideata e voluta dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con la Scuola di Scienze Motorie e supportata da istituzioni cittadine, terzo settore e aziende che credono nell’importanza di «vivere 100 anni in salute». Un concetto che trova particolari radici nei tempi moderni grazie al progressivo allungamento della vita della popolazione, obiettivo, dunque, coniugare anche il fattore qualità. L’evento è stato una vera occasione di festa, camminata e corsa inclusiva, educativa e fortemente sostenibile, alla quale si è giunti dopo un percorso di due mesi di allenamento di gruppo.

A Trieste

Domenica 20 ottobre si svolgerà a Trieste la #100UniTs Corsa dei Castelli, organizzata da Asd Promorun in sodalizio con l’Università degli Studi di Trieste che quest’anno celebra un secolo di ricerca, eccellenza, creatività e ingegno umano a cui si aggiunge un evento sportivo. L’Ateneo caratterizzerà fortemente la Corsa dei Castelli 2024: medaglie e magliette di gara riporteranno il logo scelto per il suo Centenario e tocchi del colore ufficiale delle sue celebrazioni: un vivace rosso ciliegia.