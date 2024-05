On Cloudmonster Hyper, massima velocità in esclusiva da Why Run Milano

MILANO – C’è un posto a Milano dove l’alto profilo tecnico si nutre di professionalità e passione per il running, dove chi corre sa che troverà sempre una soluzione alle proprie esigenze tecniche ma anche ai propri gusti e ad eventuali necessità speciali, è Why – Run Milano , la casa del running che apre le sue porte sul centralissimo Parco Sempione. Proprio qui, in esclusiva per il mercato italiano, lo scorso luglio On running ha presentato la Cloudboom Echo 3 , calzatura pensata per abbattere in tutta comodità i personal best nelle competizioni su strada. Ancora qui, la crème de la crème del running meneghino in aprile ha avuto, di nuovo in esclusiva , l’occasione di lanciare la On Cloudmonster Hyper.

CLOUDMONSTER HYPER - Disegnata appositamente per gli atleti dell’On Athletic Club durante il processo di costruzione della Cloudboom Echo 3, come scarpa da abbinare per le sessioni meno intense, la Cloudmonster Hyper è la scarpa da allenamento dell'atleta professionista che può essere usata anche dal podista evoluto per vivere la migliore esperienza di gara. Intensità, dinamismo e velocità a servizio di supporto, stabilità ed ammortizzazione, Cloudmonster Hyper è la sintesi perfetta per ottenere il meglio dai propri allenamenti riducendo al minimo i rischi di affaticamento, risultando ideale per allenamenti veloci, interval training, recupero, corsa su strada su distanze di mezza o maratona e per le sessioni più calde. Alla base di questo successo, l’esperienza che On aveva acquisita, proprio grazie alla Cloudboom Echo 3, con la Pebax foam. Il risultato è una scarpa con la silhouette della Cloudmonster, dotata di Helion HF (Hyperfoam), in grado di garantire il massimo ritorno di energia, ma senza Speedboard, con l’obiettivo di favorire una falcata naturale e rilassata, è una combinazione estremamente efficace di iper-ammortizzazione e iper-prestazione per gambe più veloci e meno stanche ed un processo di recupero più rapido ed efficace.

TOMAIA - La tomaia in microfibra offre traspirabilità mentre l’assenza di cuciture intorno al piede crea un effetto guanto e di vestibilità personalizzata che migliora sostanzialmente il grado di sostegno a ogni passo. La tomaia in rete ingegnerizzata è realizzata in poliestere riciclato all’85%. Le stringhe in tessuto e silicone garantiscono grip elevato tenendo il piede ben fermo in posizione, anche durante i decolli esplosivi. Il sottocchiello è studiato per dare affidabilità e sicurezza.



SUOLA ED INTERSUOLA – Grazie alla doppia schiuma, viene massimizzata l'ammortizzazione, mentre l'iperschiuma Helion™ HF a livello dell'avampiede assorbe l'impatto assicurando il massimo rimbalzo per dare energia ad ogni falcata.

Intersuola superiore: iperschiuma Helion™ HF. Intersuola inferiore: superschiuma Helion™ .

Suola: mescola di gomma grippante con motivo migliorato per la trazione. Peso minimo per prestazioni mostruose.

DESIGN – In termini estetici, è un modello dallo stile pulito, elegante e massimalista, dalle linee ben definite che contribuiscono all'essenza del marchio.

Peso Uomo: 272 gr

Peso Donna: 210 gr

Drop: 6 (37,5mm/31,5mm)

Ammortizzazione: Alta

Appoggio: Neutro

Prezzo consigliato: € 230,00