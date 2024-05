10 km veloce della Capitale, Castel Romano JoyRun

Roma – Una mattinata mite, con condizioni perfette per correre, ha accolto oggi i runner laziali al tradizionale appuntamento con la Castel Romano JoyRun, 10 km competitiva e non competitiva giunta alla sua quarta edizione, parte del circuito nazionale delle Joyun dei cinque Designer Outlet del Gruppo McarthurGlen. Una gara in crescita anno su anno, che ha registrato in questa edizione oltre novecento atleti al traguardo. L’organizzazione è di Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM Sport ed il patrocinio del Municipio Roma IX.