Sono dispiaciuto! Ecco perchè Perchè Calcaterra non ha corso il Passatore

L'ha vinta 12 volte, l'ha corsa ininterrottamente dal 2006 al 2023, Giorgio Calcaterra ha un legame stretto strettissimo con la 100km del Passatore, quel mitico viaggio a scavallare l'Appennino dal centro di Firenze alla piazza di Faenza.

Quest'anno pochi giorni prima del via arriva la notizia: Calcaterra sarà il nuovo direttore di gara!

Un bel ruolo certamente, importante e di responsabilità, sulla mitica Jeep che si porta dietro il 'Passatore' e che ha visto sempre lo storico direttore Pirì esserne protagonista. Giorgio ne ha preso l'eredità almeno per questo 2024.

Ma qualcosa è rimasto nel 3 volte campione del mondo di ultramaratona 100km Giorgio Calcaterra, un po' di rammarico è rimasto. Questo il suo post social dove si evidenzia il 'mi dispiace, non ci ho nemmeno provato':

Sabato 25 maggio 2024 sono partito per il mio sedicesimo Passatore. Questa volta però non di corsa, ma nella macchina dove era sempre stato Pirì, l'organizzatore storico che negli anni era diventato un caro amico. Per il primo anno, dal 2006 non ho mai saltato un'edizione, e questa è la prima volta che non ho corso. Ringrazio Tatiana per avermi permesso di fare il direttore di gara, un'esperienza bellissima, vissuta con accanto anche solo se nel mio cuore il mio amico Pirì.Ho deciso di non correrla, perché nei mesi precedenti mi sentivo stanco, forse a causa della delusione per il brutto comportamento di due amici, (purtroppo credo molto in certi valori), forse causa delle troppe gare corse a inizio anno, forse per l'età o forse per altro.

Quindi non so se per il fisico o per la testa ma non me la sono sentita di correrla, ma forse avrei dovuto seguire il cuore perché ora in parte' mi dispiace e mi sento come di non averci neanche provato.