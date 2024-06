Triathlon italiano alle Olimpiadi, i convocati dalla Federazione

L’Italia del triathlon sarà rappresentata da due uomini e tre donne, e dalla staffetta mista 2+2 Mixed Relay.

“In questo momento non posso che partire dalla grande soddisfazione per la conquista della qualifica diretta della Mixed Relay e di ben cinque posti individuali alle Olimpiadi che ci collocano tra le migliori nazioni al mondo. Sono particolarmente contento del lavoro di tecnici e atleti nella convinzione che il percorso di qualificazione è stato reso ancora più complicato dall’aver avuto a disposizione solo tre anni a causa della pandemia – il commento del Direttore Tecnico Julien Clonen – A questo importante obiettivo hanno concorso tante atlete e tanti atleti della Nazionale italiana di triathlon che desidero ringraziare, oltre ai PO che stanno condividendo un momento di particolare orgoglio ed emozione.

Il segreto di tutto questo è il gioco di squadra che siamo riusciti a mettere in campo sin dal primo giorno e che ci consegna una Nazionale unita, un mix tra esperienza e gioventù, presente e futuro, sviluppo e prospettiva. Desidero ringraziare la Federazione Italiana Triathlon, il Presidente Giubilei, il Consiglio Federale e quanti ci hanno permesso, nell’assoluta autonomia, di aver a disposizione tutte le risorse necessarie a garantire un percorso di qualifica molto impegnativo, mettendo gli atleti al centro di tutto.

Mi era stato chiesto di selezionare atleti che potessero rappresentare l’Italia del triathlon al meglio e questo ho inteso fare avvalendomi di una struttura di ricerca all’avanguardia, professionisti qualificatissimi e tecnici personali che hanno collaborato al percorso di crescita dei nostri ragazzi.

Le scelte sono state attentamente ponderate in base alle caratteristiche specifiche delle gare, alle condizioni climatiche, alla tipologia del percorso cittadino che gli atleti affronteranno a Parigi, alle qualità fisiche e agli indici di performance che ormai monitoriamo da tre anni a questa parte.

Per questi motivi ho deciso di convocare Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser per la prova femminile, Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti per la gara maschile, chiedendo inoltre a Ilaria Zane e Michele Sarzilla di essere a disposizione come riserve. Questi atleti ci garantiscono, nell’ottica dello spirito di squadra, di poter rappresentare al meglio una Federazione e una Nazionale in piena crescita di cui sono orgoglioso di fare parte”.

I CINQUE AZZURRI CONVOCATI PER LA SQUADRA OLIMPICA:

Donne

Alice Betto - Fiamme Oro

Bianca Seregni - Fiamme Oro/DDS

Verena Steinhauser - Fiamme Oro

Uomini

Alessio Crociani - Fiamme Azzurre

Gianluca Pozzatti – Team 707/Minini

Riserve

Ilaria Zane - Overcome

Michele Sarzilla - DDS

PROGRAMMA GARE DI TRIATHLON AI GIOCHI OLIMPICI DI PARIGI 2024:

Martedì 30 luglio

Uomini individuale (08:00 - 10:30)

Mercoledì 31 luglio

Donne individuale (08:00 - 10:40)

Lunedì 5 agosto

Mixed relay - staffetta mista (08:00 - 10:10)