La nuova Ghost 16 di Brooks Running: massimo comfort ad ogni passo

Milano – Brooks Running , leader nel settore di prodotti per la corsa ad alte prestazioni, presenta oggi l’attesissima Ghost 16, una rivoluzione nel mondo del running, pensata per garantire un comfort senza pari e zero distrazioni durante la corsa.

Caratteristiche tecniche

Progettata per offrire un’esperienza ancora più sorprendente ai runners di ogni livello, Ghost 16 garantisce un’ammortizzazione superiore: è, infatti, la prima dell’amatissima serie Ghost dotata di ammortizzazione DNA Loft V3 con sistema a nitro-infusione di Brooks, fino ad ora disponibile solo nella serie Glycerin. Grazie al processo di nitroinfusione, l’ammortizzazione risulta il 10% più leggera e il 9% più morbida, con un ritorno di energia superiore del 10% rispetto a DNA Loft V2. Con caratteristiche tecniche implementate e un design elegante, per uno stile inconfondibile, le Ghost 16 rappresentano l’ultimo traguardo nell’innovazione tecnologica di Brooks. Studiata e sviluppata da esperti del brand per soddisfare le esigenze di runners, atleti ed appassionati, Ghost 16 vuole regalare corse ancora più reattive e dinamiche.

Le novità Ad aggiungersi alle novità, infatti, anche l’introduzione della nuova gomma RoadTack per un grip maggiore sul terreno, e quindi maggiore resistenza e capacità di attrito. Questa tech-feature fa sì che Ghost 16 mantenga inalterata l’altezza dello stack nel lungo periodo, garantendo anche una maggiore longevità della scarpa. La tomaia in Air Mesh –materiale traspirante e flessibile, in grado di offrire un ottimo supporto – regala poi una calzata sicura e confortevole, grazie ad un mix perfetto di struttura ed elasticità.

Il nuovo modello Brooks assicura il giusto grado di supporto ai piedi, alto comfort e transizioni fluide, caratteristiche necessarie per godersi una corsa libera, morbida e senza pensieri. Grazie all’ammortizzazione DNA Loft V3 con nitro-infusione, la calzata migliorata e la nuova gomma RoadTack, la Ghost 16 regala chilometri di benessere giorno dopo giorno.