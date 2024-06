Confermato il percorso della Eurospin Verona Run Marathon 42K e 21K

VERONA – E’ il momento di premere sull’acceleratore e cominciare ad emozionarsi per la Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k e Family Run di domenica 17 novembre 2024. Mancano cinque mesi e fervono i preparativi per questa edizione che al momento sta registrando importanti numeri d’iscrizione di partecipanti soprattutto stranieri.

L’evento è organizzato dall’associazione sportiva G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D., con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane, ed è inserito nel calendario World Athletics e Aims, oltre che riconosciuto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

IL PERCORSO – Confermato lo stesso percorso del 2023, con giro unico, che era tanto piaciuto che ha accolto sul percorso certificato e omologato FIDAL di tipo A (42,195km) i maratoneti più quotati d’Italia, a caccia del titolo di Campione Italiano di Maratona sia Assoluto che Master, titolo conquistato sfilando sul giro unico della città scaligera.

Tra la velocità con i rilassanti chilometri sul Lungadige, poi tanta storia e arte con il centro di Verona patrimonio dell’UNESCO, ma anche tanta solennità per il passaggio all’interno della Caserma G. Duca, la cui rappresentanza ha onorato la partenza e l’arrivo intonando l’inno nazionale durante le premiazioni.

ARRIVO ALL’ARENA – Partenza davanti allo Stadio Bentegodi da dove i runner si porteranno verso la zona nord ovest della città fino ad attraversare la Diga del Chievo dalla quale si andrà in direzione di Parona, verso il km 11. Da qui il velocissimo rientro sul Lungadige, una cavalcata tutta senza curve ed in leggera discesa fino al 18km, prima di attraversare l’Adige da Ponte della Vittoria e tuffarsi nel centro storico.

Maratoneti ed atleti iscritti alla mezza maratona affronteranno insieme i primi 20km, alla conquista del centro storico della città passando tra i monumenti più celebri di Verona come la Basilica di Sant’Anastasia e Piazza delle Erbe con la celebre Torre dei Lamberti. Chi affronterà ‘solo’ i 21,097km andrà sull’arrivo in Piazza Bra proprio davanti all’Arena, mentre i maratoneti proseguiranno ad abbracciare l’intera città scaligera nella parte est andando a toccare anche il Comune di San Martino Buon Albergo, per poi fare ritorno verso il centro passando per Porta Vescovo e arrivare anch’essi in piazza Bra davanti all’Arena.

CASERMA DUCA - Lo scorso anno è stata una novità che ha riscosso uno straordinario successo e grande emozione, il passaggio all’interno della Caserma G. Duca tra il km 36 e 37, sotto lo sguardo dell’85° Reggimento Addestramento Volontari. “Siamo stati orgogliosi di avere supportato la scorsa edizione della Eurospin Verona Run Marathon ed auspichiamo di potere partecipare alla prossima non solo con il passaggio in Caserma, ma anche con una nostra significativa rappresentanza di atleti allievi militari”, il commento del Colonnello Nicola Castello, Comandante del 85° Reggimento Addestramento «Verona».

Questo il pensiero del direttore generale dell’organizzazione Stefano Stanzial: “L’edizione 2023 fu un successo sotto tutti i punti di vista, compreso il percorso che ha riscosso ampio consenso positivo da parte dei maratoneti, sono loro la nostra priorità, li ascoltiamo. Verona è ancora interessata da importanti lavori di viabilità per la nuova tramvia, siamo così lieti di riproporre questo percorso che abbraccia tutta Verona, dall’Adige al centro storico fino all’emozionante passaggio all’interno della Caserma G. Duca. Ringrazio fin da ora il Comune di Verona, tutto il corpo della Polizia Municipale e il Comandante della Caserma Colonnello Nicola Castello per il grande lavoro che tutti insieme ci apprestiamo a fare nei prossimi mesi per far correre maratoneti che arriveranno da tutto il mondo in totale sicurezza lungo i 42,195km”.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte, fino al 31 ottobre è attiva la promo “Novembre da Sogno” per l’iscrizione combinata a € 50,00 a Mezza Maratona di Ravenna del 10 novembre 2024 e Eurospin Verona Run Marathon 21K del 17 novembre 2024.

Da lunedì 17 giugno fino al 31 luglio saranno attive tariffe combinate per correre a Verona:

€ 80,00 Eurospin Verona Run Marathon 42K + Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K

€ 55,00 Eurospin Verona Run Marathon 21K + Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K