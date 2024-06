CMP Venice Lido Beach Trail, meno 100 giorni

VENEZIA - Inizia il conto alla rovescia della terza edizione dello spettacolare trail sulla spiaggia del Lido di Venezia, il CMP Venice Lido Beach Trail, organizzato da Venicemarathon e in programma nella mattinata di domenica 22 settembre.

Le novità

A poco meno di 100 giorni dall’evento, le iscrizioni registrano l'ottimo risultato di 500 atleti iscritti e sono già pronte anche le canotte ufficiali della manifestazione, firmate dal title & technical sponsor CMP, la cui grafica richiama l'azzurro del mare e le increspature delle onde.

La formula del CMP Venice Lido Beach Trail prevede, come sempre, due distanze da poter scegliere di 11K e 5K , che si svilupperanno lungo un percorso molto affascinante e unico nel suo genere, tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e la spettacolare diga dove si staglia il faro di San Nicolò. Una gara spettacolare ma molto impegnativa per le diversi tipologie di terreno che gli atleti incontreranno e per gli ostacoli naturali che dovranno affrontare, soprattutto nella parte di pineta.



Inoltre, la manifestazione proporrà, come sempre, anche la Alì Family Run di 2K , gratuita e dedicata soprattutto a famiglie, bambini e accompagnatori al seguito, che si svolgerà interamente sulla battigia .



Quartier generale dell’evento sarà anche quest'anno lo stabilimento balneare Blue Moon , dove sorgerà il CMP Venice Lido Beach Village che accoglierà il Pasta Party e tutti i servizi pre e post gara.



Informazioni Tutte le informazioni su iscrizioni e promozioni gruppi sono disponibili sul sito www.venicelidobeachtrail.it .