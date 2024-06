Si sta correndo nel cuore delle Dolomiti con La Sportiva Lavaredo Ultra Trail

Cortina d’Ampezzo – E’ iniziata la La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB ®, un’edizione 2024 ricca di ospiti, novità e appuntamenti che animeranno Cortina d’Ampezzo per quattro lunghi giorni dal 26 al 30 giugno.

Nata nel 2007, la Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® rappresenta il sogno di ogni trail runner. Si svolge in uno degli scenari di maggior suggestione delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità Unesco, quello di Cortina d'Ampezzo, sede di partenza e arrivo di tutti e quattro gli eventi che danno vita alla manifestazione, il più importante dei quali è la Lavaredo 120K, con i suoi 120 chilometri di sviluppo e 5.800 metri di dislivello positivo.

E da quest’anno la gara avrà una “voce”: è LaSpo radio, una web radio a cura di La Sportiva che racconterà la gara attraverso aggiornamenti in diretta, interviste con i protagonisti ed esperti del mondo del mountain running, dai climbers Alex Honnold e Tommy Caldwell, guest star di questa edizione, ai campionissimi Patricia Pineda e Nadir Maguet, e ancora Sophie Grant, John Kelly, l’ultra runner “ultra” laureato Anton Krupicka e tanti altri. Una finestra aperta sulla La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® per essere sempre nel cuore della gara.

Ad alzare il sipario sull’evento è stata mercoledì 26 giugno alle ore 22:00 la 10K, seconda edizione della gara tutta in notturna, mentre giovedì 27 al tramonto è stato il momento dei 750 partecipanti alla 20K, la più “cattiva”, con ripidissime discese e salite.

Il weekend è dedicato alle lunghe distanze che partiranno con la 50K, al via venerdì alle 8:00, una lunga scia di 1800 atleti che si lasceranno alle spalle Cortina d’Ampezzo per immergersi tra le montagne. In serata sarà il momento della gara Regina, la più dura, 120 km e 5800 mt di dislivello con partenza alle 23:00 da Corso Italia: in 1700 affronteranno il lungo percorso nel cuore delle Dolomiti, lasciandosi incantare dagli spettacolari scenari e dall’alba sulle Tre Cime di Lavaredo.

Saranno invece in 1000 gli atleti al via della 80K, l’unica gara che ogni anno parte da una località diversa: quest’anno sarà La Val, in Alta Badia, a dare il via sabato 29 alle ore 7:00 ai tanti atleti pronti a sfidarsi tra le Dolomiti.

E saranno tanti gli appuntamenti “off road” che accompagneranno gli appassionati per tutta la settimana, come l’attesa serata di giovedì con il Rock‘n'Run all’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo (ore 21:00), il talk con gli atleti La Sportiva che saranno protagonisti della gara, ma anche la sesta edizione della Lavaredo Kids Race, in programma sempre giovedì ma alle 11:00, tre differenti distanze che vedranno protagonisti i piccoli atleti da 0 a 13 anni. E poi tanta musica e la consueta Expo Area dove scoprire tutte le novità dei brand e acquistare tutto il merchandising firmato UTMB®.