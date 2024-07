Con LILT il 20 settembre si corre per i bambini, c'è la Pigiama Run

ROMA - In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al gold ribbon, il nastro d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici . Informare sul tema è anche lo scopo della Pigiama Run , la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata da LILT e giunta quest’anno alla sesta edizione .

Il prossimo 20 settembre, dalle ore 19, si camminerà e correrà in pigiama in ben 40 città italiane, con quattro grandi hub: Milano, Roma, Palermo e Bari.

«La Pigiama Run - commenta il prof Francesco Schittulli, presidente della LILT Nazionale - è un grande e corale evento di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Ma è anche un momento che promuove la vita attiva e il sano movimento fisico per vivere meglio e prevenire le malattie oncologiche. Ciascuna partecipazione aiuterà a portare avanti in tutta Italia iniziative e servizi gratuiti a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.»

In collaborazione con i reparti di pediatria oncologica degli ospedali del territorio, LILT erogherà ai piccoli pazienti servizi fondamentali come accoglienza in appartamenti sociali, attività ricreative, sostegno per le spese di viaggio necessarie a raggiungere gli ospedali, eventuali sussidi economici per le famiglie più fragili e, infine, linee telefoniche a disposizione dei genitori dopo le dimissioni dall’ospedale.

Per l’edizione di quest’anno, dove ritroveremo Edoardo Stoppa e Juliana Moreira come volti della pigiama run, sono previsti oltre 30mila partecipanti. L’obiettivo è di superare la raccolta fondi di 500mila euro da destinare ai progetti e ai servizi di supporto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Nel 2023 sono stati raccolti 400mila euro grazie alla partecipazione di 12mila persone in 24 città italiane, ma anche di 25 aziende che hanno iscritto team di dipendenti e grazie al sostegno di 14 brand partner nazionali e di 68 brand partner locali.

In ogni città verrà organizzato un village o un punto di ritrovo per poter correre e camminare tutti insieme a diversi ritmi e velocità di corsa o camminata. Due i percorsi previsti: quello per chi ama correre (percorso Runner) e quello per chi preferisce camminare (percorso Walker).

A Roma la Pigiama Run 2024 si terrà nella splendida e suggestiva cornice di Piazza di Siena, a Villa Borghese. L’evento avrà inizio alle ore 17:00 (ritiro pacco gara e pettorale), con lo ‘start’ fissato alle 19:00, e andrà avanti fino alle 23:00.

Per i partecipanti sarà possibile parcheggiare all’interno del Parcheggio di Villa Borghese con uno sconto del 20%. Il coupon dello sconto sarà inviato per mail agli iscritti e dovrà essere mostrato all’uscita. I testimonial della Pigiama Run di Roma sono: Carolina Marconi e Alessandro Tulli.

Un villaggio con circa 20 stand accoglierà tutti i partecipanti. Su un grande palco allestito si alterneranno ospiti prestigiosi, volti del mondo dello sport, dello spettacolo, ballerini. Previste numerose premiazioni per chi sorprenderà con il pigiama più eccentrico o particolare. NON TOGLIETEVI I PETTORALI, perché i giudici sceglieranno i pigiama più simpatici da premiare indicando il numero di pettorale.

Inoltre sarà possibile effettuare visite di prevenzione gratuite nel camper presente presso il Villaggio.

Per la Pigiama Run capitolina è prevista una grande copertura mediatica, grazie ai media partner che hanno aderito con grande entusiasmo all’iniziativa benefica della LILT: Corriere dello Sport - Stadio e Radio Roma Sound.

I proventi raccolti a Roma con le iscrizioni, che è possibile effettuare sin da ora online collegandosi al sito https://www.pigiamarun.it/roma/ o con le donazioni, saranno interamente donati da LILT alla Fondazione Bambino Gesù per il progetto di accoglienza e assistenza ai bambini e ai loro familiari.

Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini under 7. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor.

Chi non riuscirà a raggiungere una delle città in cui si svolgerà la Pigiama Run, può partecipare lo stesso correndo dove vuole in modalità “Anywhere”. Riceverà comunque il pettorale digitale e potrà fare richiesta di spedizione del pacco gara.

La Pigiama Run ha il patrocinio del Coni e di Sport e Salute.

La Pigiama Run di Roma ha anche il patrocinio della Regione Lazio, Assessorato Grandi Eventi, Turismo e Spettacolo del Comune di Roma e la FIGC.

Il main partner della Pigiama Run è Esselunga. I partner sono Bristol Myers Squibb, Cofidis, DOC, DUAL, Euronics, Figurella, Risparmio Casa. I partner tecnici sono Amazon, Babygella, Cisalfa, Daygum, Fitness, Galbusera, LEGO, Wilkinson Sword, Urbanvision.