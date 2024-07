Run4Rome, la staffetta solidale maratona di Roma apre le iscrizioni

ROMA - Squadra che vince non si cambia, Run Rome The Marathon , in programma domenica 16 marzo 2025 , ancora una volta triplica le distanze e conferma oltre alla maratona agonistica da 42,195km anche la staffetta solidale Run4Rome e la partecipatissima Fun Run, la stracittadina da 5km.

Tra otto mesi sarà un’edizione irripetibile, l’anno giubilare a Roma e i grandi festeggiamenti per la trentesima edizione della maratona a Roma insieme a tante novità in programma renderanno questo evento sportivo qualcosa di unico.

Run Rome The Marathon 2024 è stato il più grande evento sportivo agonistico mai visto in Italia, un record che con ogni probabilità verrà ancora battuto, migliaia di persone che correranno insieme e unite anche in un unico grande cuore perché Run Rome The Marathon grazie alla staffetta solidale Run4Rome è nata con il duplice obiettivo di raccogliere fondi a favore delle Organizzazioni No Profit che aderiscono al Charity Program ma anche quello di dare la possibilità a tutti di esser presenti e vivere da protagonisti la maratona nella città più bella del mondo.

STAFFETTA RUN4ROME – Sono decine le Organizzazioni No Profit aderenti al Charity Program della Run4Rome, la staffetta solidale, ognuna con il proprio fine e obiettivo sociale, ognuna che mette in campo tutto ciò che può per il bene degli altri. Bisogna fare squadra, e i 4 partecipanti di ogni team che parteciperà lo sanno bene.

Dividere il percorso di maratona in quattro frazioni, correre per sé e per gli altri, per i compagni, dare tutto per questo progetto etico e sociale, correre in un clima di festa assoluta con tanti punti tifo e tanta musica lungo tutto il percorso. Anche chi non è pronto per la maratona può correre la maratona grazie ai suoi compagni di squadra.

Per l’iscrizione è necessario scegliere l’Organizzazione No Profit presente sul sito ufficiale Runromethemarathon.com

ISCRIZIONI APERTE – Il sole della primavera alle porte, la musica e le emozioni di essere insieme a migliaia di persone lì insieme a volere conquistare Roma e i suoi chilometri, le centinaia di monumenti famosi in tutto il mondo lungo il percorso, una Roma per un giorno senza traffico, che si scopre dolce e forte, veloce e internazionale, inclusiva e protagonista, per un giorno capitale mondiale della corsa e dello star bene.