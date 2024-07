30 anni di Giir di Mont, buon compleanno alla signora della corsa in montagna

Mancano poco più di due settimane e i preparativi fervono per l’attesissimo anniversario del XXX Giir di Mont, un’edizione imperdibile che rappresenta un traguardo per la comunità di Premana e per la storia stessa del mountain running e dello skyrunning, perché per tutti il “Giir di Mont” è “la grande classica” immancabile per atleti e appassionati. Quest'anno, il 27 e 28 luglio, il borgo di Premana, incastonato tra le Alpi Orobie e a pochi chilometri dal Lago di Como, celebrerà non solo una delle gare di corsa in montagna più affascinanti e impegnative e la storia di una intera disciplina dell’atletica leggera, ma anche le sue antiche tradizioni e i suoi luoghi incantevoli. E il Giir di Mont sarà motivo ancora una volta per raccontare l’orgoglio del proprio territorio, della propria economia e della forza di una comunità coesa, innamorata del proprio passato, entusiasta e sempre innovativa.

L’edizione 2024 del Giir di Mont celebra la sua lunga storia, festeggiando i ricordi e i volti dei protagonisti delle passate edizioni e celebra il presente puntando alla Valsir WMRA World Cup.

Il Giir di Mont può essere considerata a tutti gli effetti come una delle primissime skyrun, nata come scommessa nel 1961 e proseguita fino al 1965, interrotta poi da una pausa fino al 1989, è tornata a cadenza annuale dal 1999, é cresciuta esponenzialmente dall’inizio del nuovo millennio, nel 2017 ha ospitato ben due campionati del mondo di corsa in montagna. Nel mezzo, 17 edizioni “moderne” che l’hanno consacrata tra le più blasonate gare di mountain running a livello nazionale e internazionale.

Con i suoi 32 chilometri di percorso attraverso 13 alpeggi storici, si riconferma quest’anno più che mai competizione sportiva di livello internazionale e sarà anche tappa valida per la Valsir WMRA World Cup, prima delle cinque tappe in territorio Italiano a cui seguiranno Vertical Nasego, Trofeo Nasego, KV Chiavenna-Lagunc e Val Bregaglia Trail.

I nomi più blasonati dell’attuale panorama mondiale della disciplina della corsa in montagna saranno presenti sulla linea di partenza, per vincere e vivere un’emozione che non si dimentica, ma quest’anno a celebrare il “Giir” saranno presenti molti dei vincitori delle passate edizioni, in un ricordo corale che diventa la narrazione della storia della corsa in montagna, che qui a giusto titolo si è scritta.

La trentesima edizione consegnerà riconoscimenti storici e nella serata di gala, sabato 27 luglio, sul palco si avrà davvero una rappresentanza di 60 anni di storia di questo sport. Saranno presenti infatti Silvio Gianola, il vincitore 1964, Battista Pomoni, che nel 1965 fece 3h 52’, tempo stratosferico per l’epoca, un record che complice la pausa organizzativa, è resistito per 24 anni. Il campione del mondo Giambattista Tita Lizzoli, vincitore nel 1989, Fabio Bonfanti, vincitore di quattro edizioni consecutive dal 2003 al 2006; Mario Poletti, incoronato sul primo gradino del podio nel 1999, 2001, 2002 che gareggerà nella 32 km a fianco agli attuali top runner. Presente ormai fisso da diversi anni il vincitore dell’edizione 2013 Ionut Zinca e in fase di conferma Tofol Castanier, primo nel 2014, mentre ritorna per ricordare un Giir mondiale, il campione del mondo di Premana 2017 Francesco Puppi, con Petru Mamu, anche lui atteso al via della 32 Km, che a parte la sfortunata edizione del mondiale, si portò a casa la vittoria nel 2015 e nel 2021.

Fra le star femminili, sarà presente anche nella 18 Km la prima vincitrice del Giir di Mont Daniela Gilardi, che si è poi confermata per altre tre edizioni consecutive dal 2001 al 2003, e Silvia Serafini, leader nel 2014 che salvo imprevisti dovrebbe essere al via della 32 Km anche quest’anno. A festeggiare sabato anche Giovanna Cavalli, Silvia Rampazzo, la campionessa del mondo 2017. Ancora in forse la partecipazione di Lucy Murigi, in questo momento ancora ferma ai box in Kenia, vincitrice nel 2022 ma soprattutto campionessa mondiale nel classico “long distance” al mondiale 2017, mentre pronte a battagliare Ingrid Mutter vincitrice nel 2016.

Numerosi gli atleti di caratura mondiale messi in lista grazie alla Valsir WMRA World Cup che stanno finalizzano le iscrizioni e che vogliono provare a mettere la firma in questo prestigioso albo d’oro.

Un evento in continua evoluzione: la diretta

Per poter festeggiare al meglio questo importante anniversario, gli organizzatori hanno sfidato loro stessi e messo alla luce uno degli aspetti della comunità di Premana indiscutibile: la capacità di innovazione, nell’organizzazione e nella comunicazione. Per quest’edizione speciale sarà trasmessa la diretta streaming con commento in studio della classica 32 km e della 18 km, che sarà visibile sul canale Youtube dell’A.S. Premana (@ASPREMANA) e su CorrereTV del media partner Correre. Partendo dunque dal primo esperimento operato durante l’edizione scorsa, gli organizzatori hanno lavorato molto per poter sopperire agli svantaggi logistici e tecnici presenti nell’aspro territorio montano, intervenendo soprattutto con nuovi punti di connessione internet lungo il percorso. L’aspettativa è quella di permettere a tutti di poter godere di quei passaggi spettacolari che hanno reso celebre il Giir di Mont, seduti tranquillamente sul divano di casa

La serata di presentazione della XXX Giir di Mont è stata realizzata grazie al Polimed Santa Caterina di Introbio, che ha presentare la prossima apertura di un nuovo attrezzato centro fisioterapico sll’avanguardia nelle tecnologie: il “Polimed Santa Caterina – Fisio e sport”. La mission è creare un punto di riferimento per la preparazione fisica degli atleti nella provincia di Lecco e non solo, con focus sulla prevenzione e il recupero degli infortuni, grazie ad una palestra riabilitativa e al personal training.

Le iscrizioni sono aperte. Tutte le info su www.giirdimont.it