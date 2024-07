In 3000 al Giro Lago di Resia dei 3.000, vittoria di Hrochova e Wedel

Sono andati a buon fine i pronostici del Giro Lago di Resia che vedevano favoriti per la 24.a edizione Tereza Hrochova (CZE) e Konstantin Wedel (GER): i due assi hanno conquistato la vittoria, per la ceca si tratta del secondo successo in due edizioni e per il tedesco è poker, quarta vittoria in riva al lago.

I 3000 runners al via del Giro Lago di Resia sono partiti subito forte per affrontare la loro corsa, davanti le prime cinque “lepri” sono scattate a imporre un ritmo da subito alto che ha scremato il gruppo fin dalle fasi iniziali. La prima parte di percorso costeggia pianeggiante il bacino lacustre venostano e fino al raggiungimento della diga del lago i battistrada erano compatti. La seconda parte di gara, sempre al 100% immersa nel verde e lontana da traffico e stress, presenta un allegro “mangia e bevi” di brevi salite e discese frizzanti, ed è proprio in questo tratto che l’asso tedesco Konstantin Wedel ha sferrato l’attacco decisivo ai danni degli avversari. Il tedesco ha impresso il suo ritmo sostenuto mantenendolo fino all’arrivo, dove ha potuto festeggiare in grande stile il suo quarto successo al Giro Lago di Resia. “Questa è la mia manifestazione podistica preferita e vincere qui di nuovo ha un sapore speciale. Sono davvero soddisfatto di questa vittoria perché arriva dopo un periodo difficile a causa di un dolore al ginocchio, riconfermarmi è bello e poi qui la cornice di pubblico e del percorso è splendida” ha dichiarato entusiasta Wedel all’arrivo. Chiudono dietro al tedesco il messinese Antonino Lollo (+1’8”) e il ceco Vit Hlavac (+1’44”).

Nella gara al femminile ha fatto il bello e il cattivo tempo, in una giornata fresca e soleggiata a tratti, la fuoriclasse Tereza Hrochova: la 15 volte campionessa nazionale ceca ha messo le cose in chiaro fin da subito staccando le avversarie nei primi chilometri. La bresciana Sara Bottarelli e la tedesca Nadine Hübel si sono messe a rincorrere la ceca e le prime posizioni sono rimaste invariate per tutto il resto della gara. “Che emozione vincere qui! È la mia seconda partecipazione e pure la mia seconda vittoria! Sono davvero contenta, questo percorso è proprio bello” ha aggiunto la ceca Hrochova. Le fa eco così la runner lombarda Sara Bottarelli: “Una gara wow! Il percorso è strepitoso e più originale di quanto potrebbe sembrare. La seconda parte è bella nervosa, io ho gestito bene la mia corsa e ho faticato come quando vinco, non posso che essere contenta!”. A livello di tempo la ceca ha fermato il cronometro dopo 52’48”, che lo rende il crono più veloce al femminile, ma come ricorda il responsabile del comitato organizzatore Gerald Burger “ogni anno il percorso cambia leggermente”, sarebbe impreciso quindi parlare di record, anche se quello impresso dalla runner - che ritroveremo il prossimo agosto impegnata ai Giochi Olimpici di Parigi nella maratona - è senza dubbio d’alto livello".

Di solito siamo abituati a vederle con gli sci stretti ai piedi, ma un’occasione come il Giro Lago di Resia le fondiste Ylvie Folie, Julia Kuen e Marit Folie non potevano di certo farsela scappare: 7.a piazza per Ylvie, 8.a per Julia e 17.a per Marit. La pusterese e le sorelle venostane si confermano grandi atlete multi-disciplina.

Dopo la “Corsa delle Mele dei bambini” che ha animato il pomeriggio, la gara principale scattata alle 17, gli arrivi degli handbikers, dei nordic walkers e delle migliaia di runners, è tempo di festeggiare con il “Südtirol 1 Party” e la festa al tendone. Per il comitato organizzatore di Gerald Burger può calare il sipario sull’ennesima edizione di successo di una manifestazione che il prossimo anno spegnerà 25 candeline e ha in programma una speciale edizione in notturna.

Classifica maschile

WEDEL Konstantin Backstube Angerer 48:26,1; 2. LOLLO Antonino Gav Vertova 49:34,6; 3. HLAVAC Vit A.C. Tepo Kladno 50:10,6; 4. REITERER Andreas Team La Sportiva/Telmekom 50:16,4; 5. JBARI Khalid Athletic Club 96 Alperia 50:35,9; 6. BRADANINI Matteo Dk Runners Milano 50:38,1; 7. LANZINER Peter 50:40,1; 8. PLONER Markus 50:43,6; 9. GHENDA Stefano 51:18,1; 10. MEGANCK Simon 51:30,1

Classifica femminile