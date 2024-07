La 38^ Wizz Air Venicemarathon celebra 700 anni di Marco Polo

Venezia - Quest’anno ricorre l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, uno dei personaggi veneziani più celebri e iconici a livello mondiale. Universalmente conosciuto e apprezzato anche grazie al suo libro ‘Il Milione’, Marco Polo soprattutto per i veneziani è una figura di riferimento per la storia, lo sviluppo e l’immagine di Venezia nel mondo e per aver creato un ponte con l’Oriente e in particolare con la Cina.



Anche Venicemarathon, da sempre attenta nel promuovere storia e cultura del territorio, onorerà quest’importante ricorrenza, dedicando al celebre viaggiatore, mercante e scrittore una serie di iniziative, tra cui la maglia tecnica ufficiale Joma. L’effigie di Marco Polo verrà quindi riprodotta su tutte le t-shirt, che gli iscritti riceveranno in omaggio assieme al pacco gara: un autentico pezzo da collezione per i runners di tutto il mondo.