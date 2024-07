Di corsa tra bolle di sapone con Neno, il clown della Trento Half Marathon

TRENTO – Sempre in divisa da clown Antonangelo “Neno” Bragalini , il Consigliere di Asd Città di Trento da sempre impegnato nell’organizzazione del Trento Running Festival , un palinsesto di eventi che vede scendere in campo stelle dell’atletica internazionale e amatori , ma anche famiglie e bambini ai quali sono dedicate le manifestazioni che hanno il compito di favorire divertimento e sviluppare la cultura del benessere attraverso lo sport.

NENO – Il suo naso rosso ha viaggiato in tutto il mondo, più di 50 le maratone corse in ogni dove, tra queste anche il circuito delle Major Marathons, e, in tutte le occasioni, Antonangelo, nei panni del clown Neno, ha saputo conquistare un’attenzione speciale. “In passato mi ero dedicato al teatro per poi rimanerne insoddisfatto, mi sembrava di non mettermi alla prova in maniera completa perché, in effetti, quel palco viveva dell’impegno di una compagnia, non del singolo” – ha esordito Neno. “Nel 2008 ho rotto i legami con il teatro per aderire al progetto «Viviamo in Positivo (VIP)» grazie al quale ho mosso i miei primi passi nel volontariato, sempre, naturalmente, dopo aver partecipato a dei corsi di formazione. Da un po’ di tempo ho fondato l’Associazione «Bau7», ho scelto il nome di un gioco che trasforma tutti in bambini”.

Una vita di impegno per strappare un sorriso, obiettivo già molto difficile ma che diventa ancora più complesso quando il pubblico di Neno è fatto da persone svantaggiate, malate o isolate dalla società, come accade agli anziani delle RSA. “All’inizio frequentavo anche i reparti di pediatria, mi sono però accorto che i bambini sono avvolti da una nuvola di amore, gli anziani, invece, spesso non sono altrettanto fortunati. Le mie attenzioni sono per gli ospiti delle RSA e per i reparti di Geriatria, ho trovato la dimensione giusta per esprimermi al meglio e la chiave interpretativa per raggiungere i loro cuori colmando alcuni bisogni emozionali”, aggiunge Neno.

Correre, una passione che diventa anche una missione se a correre è Neno, che lungo il percorso emana positiva per propagare il potere del volontariato con la forza di un sorriso. “Ho messo insieme due passioni, correre e praticare il volontariato, per sensibilizzare quante più persone possibili a iniziare il percorso della solidarietà quotidiana, fatta di gesti e di attenzione verso chi ha bisogno. Quello che può sembrare un semplice sorriso può arricchire in maniera straordinaria la giornata di alcune persone. Correre e dedicarsi al volontariato mi hanno insegnato che piangere può avere anche una valenza positiva e che il sorriso è un’arma potentissima per quanto è contagioso”.

Un travestimento allegro, colorato, gioioso che non ha bisogno di presentazioni per aprire le porte del cuore. “Il mio nasone è la maschera più piccola al mondo, eppure è tra le più potenti, a darle forza è la capacità di chi la indossa di provare empatia, anche se questa faccia della medaglia può essere di difficile gestione. Negli anni ho imparato a chiudere la porta ad emozioni tristi, quando ho a che fare con situazioni difficili, a lasciare dietro al naso rosso di Neno tutto quello che non deve trasparire, è la parte più complessa di questa attività”.

Prima di diventare Neno, Antonangelo ha tanto da fare per il Trento Running Festival. “Oltre che Consigliere, sono responsabile del gruppo pacer di Trento Half Marathon di domenica 6 ottobre. Un altro compito importantissimo è quello di sabato 5, quando tornerò bambino per correre e divertirmi con i piccoli del Giro al Sas Kids che, si sa, al naso rosso del clown Neno non possono resistere”.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni alla Trento Half Marathon e alla Trento 10 K della Città del Concilio sono aperte sul sito fino al 3 ottobre 2024. Prossimo cambio quota il 30 agosto 2024. Fino al 31 luglio è attiva la promo combinata Marcialonga Coop 21 o 26.5 km di sabato 7 settembre e Trento Half Marathon di domenica 6 ottobre che dà diritto ad uno sconto di 10 euro per iscriverti. Fino al 31 agosto è attiva la promo combinata Trento Half Marathon + Napoli City Half Marathon al costo di 70 euro. Non sarà possibile iscriversi nei giorni gara. La chiusura iscrizioni potrà avvenire anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Quote speciali per società.