Di Fast e Simonigh vincono XTERRA Scanno e volano al mondiale di Molveno

Scanno - Il lungo weekend di XTERRA che si è chiuso oggi sul lago di Scanno , ai confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è stato una grande festa del cross triathlon per grandi e piccoli. Tre le competizioni dedicate esclusivamente agli Age Group e ai giovani, con la tappa valida anche per il nuovo Youth Tour . A trionfare nella gara più dura, la Full, sono stati Nicolò Simonigh (Gran Bike), che ha chiuso con un ottimo 2:54:31, e Veronica Di Fant (B3L Triathlon), con il tempo di 3:42:44. Nella Super Sprint, la vittoria va a Mattia Acanfora (Youth A, K3 Triathlon), mentre nella Sprint vinta da Vanessa Andreatta , per gli Youth B salgono sul gradino più alto del podio Adriano Micheli e Anna Vittoria Campana (Cylaser Delta Sport Performance).

La finale mondiale

L’undicesima edizione di XTERRA a Scanno ha fatto staccare a tanti un biglietto per la finale mondiale di settembre a Molveno, sia per le categorie Age Group che per i giovani Juniores e Youth, che hanno così sfruttato l’ultima occasione in Italia per vincere la possibilità di giocarsi il titolo 2024. Oltre 450 atleti si sono schierati al via sulle acque del lago, basso a causa della carenza di nevicate e piogge, ma che ha fatto comunque da splendido scenario ad una gara emozionante iniziata sabato alle 9:15 con la Super Sprint (400 mt a nuoto, 10 km in bici e 2 di corsa), proseguita con la partenza, un quarto d’ora dopo, della Sprint (750mt a nuoto, 12 in mtb e 5 di corsa) e chiusa alle 11:30 con lo start dell’attesa Full Distance (1.5 km a nuoto, 32 in bici e 10 di corsa.

I vincitori

È il quattordicenne Mattia Acanfora a trionfare nella velocissima Super Sprint, chiusa in 36:53, davanti allo svizzero Matteo Iaconi (Triunion) e a Pietro Festa (Fim Oti Cardea), che siglano anche il podio della categoria Youth B dello Youth Tour. Prima delle donne è Loredana Russo, categoria 45-49, che taglia il traguardo in 1:27:27.

Nella Sprint è Adriano Micheli (1:24:01), classe 2007, a farla da padrone davanti al coetaneo Tommaso Bozzi e a Nicholas Bellemo della Delfino Triathlon, tutti Youth B. Al femminile la vincitrice assoluta è Vanessa Andreatta (cat 25-29) con il tempo di 1:48:54, seconda Anna Vittoria Campana (Youth B) e terza è Marta Rinaldi (cat 25-29).

Nella Full distance al maschile, la vittoria di Nicolò Simonigh ha un tempo da gara elite: l’atleta piemontese della Gran Bike fa un ottimo tempo, chiudendo con dodici minuti di ritardo rispetto a quello fatto registrare da Michele Bonacina lo scorso anno. Dietro di lui buona anche la prestazione di Fabio Galassi (Imola Triathlon), che taglia il traguardo in 3:01:05, e dello svizzero Thomas Sauser (SAM'S BIKE), in 3:05:28. Al femminile bellissima la prestazione di Veronica Di Fant, che domina lasciandosi dietro Irene Ballotta (3:55:06) e l’austriaca Nicole Huber (4:07:08).

I team abruzzesi dominano anche quest’anno la gara full a staffetta conquistando tutte e tre le posizioni del podio: vittoria del team Relay Triworld Chieti che si impone sui Briganti D’Abruzzo 4 e sul Relay Pelino_Bossi_Fantozzi.

Questa mattina, a chiusura del weekend, a dare spettacolo sono stati i più piccoli atleti XTERRA, per la gara mini kids per i cuccioli dai 3 ai 5 anni e il duathlon (run/bike/run) dedicato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni (divisi in 3 categorie 6-8, 9-11, 12-13).