Con l'ormone della felicità la corsa guarisce ansia e depressione

“La corsa apporta molti vantaggi alla salute mentale. Uno dei più significativi è la riduzione dello stress. Durante la corsa, il corpo rilascia endorfine, spesso note come "ormoni della felicità", che migliorano l'umore e attenuano ansia e stress. Inoltre, correre regolarmente può migliorare la qualità del sonno, aumentare la concentrazione e potenziare l'autostima”.

Come può la corsa aiutare specificamente le persone che soffrono di depressione?

“La corsa può essere estremamente benefica per le persone che soffrono di depressione. In primo luogo, oltre al rilascio di endorfine, la corsa stimola la produzione di serotonina e dopamina, due neurotrasmettitori cruciali per la regolazione dell'umore. La serotonina è spesso chiamata "l'ormone del benessere" perché contribuisce a sensazioni di felicità e tranquillità, mentre la dopamina è associata alla motivazione e al piacere. Aumentare i livelli di questi neurotrasmettitori attraverso l'esercizio fisico può aiutare a contrastare i sintomi della depressione.

Stabilire una routine di corsa regolare può anche offrire un senso di struttura e scopo, elementi che spesso mancano nelle persone affette da depressione. La routine e la coerenza fornite dalla corsa possono migliorare l'autodisciplina e dare una sensazione di controllo sulla propria vita. Ogni sessione di corsa completata rappresenta un obiettivo raggiunto, rafforzando la fiducia in se stessi e promuovendo un senso di realizzazione.

Inoltre, correre all'aperto espone il corpo alla luce naturale, che è essenziale per la produzione di vitamina D. Una carenza di vitamina D è stata associata a sintomi depressivi, quindi l'esposizione alla luce solare può avere un effetto positivo sull'umore. La luce naturale aiuta anche a regolare il ritmo circadiano, migliorando i cicli sonno-veglia e contribuendo ulteriormente al benessere generale.

Infine, l'interazione con l'ambiente naturale durante la corsa all'aperto può avere effetti rilassanti e rigeneranti. Studi hanno dimostrato che trascorrere del tempo nella natura può ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e promuovere un senso di calma e benessere. Questo, combinato con gli altri benefici della corsa, rende l'attività fisica un potente strumento nella gestione della depressione.

E per quanto riguarda l'ansia? Come può la corsa aiutare chi ne soffre?

La corsa può essere molto utile anche per gestire l'ansia. La mia risposta è per forza di cose simile a quella precedente: durante l'esercizio, il corpo riduce i livelli degli ormoni dello stress, come l'adrenalina e il cortisolo. Inoltre, fornisce una distrazione positiva, aiutando le persone a distogliere la mente dai pensieri ansiosi. La respirazione ritmica e costante (ne abbiamo parlato nel precedente articolo) che accompagna la corsa può anche avere un effetto calmante sul sistema nervoso. Infine, correre regolarmente può migliorare la resilienza allo stress, rendendo più facile affrontare situazioni che altrimenti causerebbero ansia.

Ha menzionato la qualità del sonno come uno dei benefici della corsa. Può spiegarci meglio come funziona?

La corsa può contribuire a migliorare la qualità del sonno in vari modi. Come sappiamo l'attività fisica aiuta a regolare il ritmo circadiano del corpo. Quest è essenziale per un sonno sano. Inoltre, correre (in maniera rilassata) può aiutare a ridurre l'insonnia inducendo una stanchezza fisica salutare che facilita l'addormentamento. Anche la riduzione dello stress e dell'ansia grazie alla corsa può avere un impatto positivo sul sonno, poiché spesso sono proprio queste condizioni a disturbare il riposo notturno.

Ci sono altri benefici mentali della corsa da sottolineare?

La corsa può anche migliorare le capacità cognitive, come la memoria e la concentrazione. Questo avviene perché l'esercizio fisico stimola la produzione di fattori neurotrofici, proteine che supportano la crescita e la funzionalità dei neuroni. Inoltre, la corsa può favorire la socializzazione, soprattutto se praticata in gruppo, il che è importante per il benessere emotivo. Infine, stabilire e raggiungere obiettivi di corsa può migliorare la motivazione e la resilienza personale.

Quali i consigli per chi vuole iniziare a correre per migliorare la propria salute mentale?

Sì! Premesso che in questo articolo stiamo trattando gli effetti della corsa per chi soffre di depressione o di ansia (e non di chi pratica la corsa a livello agonistico)… il mio consiglio principale è di iniziare gradualmente e di ascoltare sempre il proprio corpo. Non è necessario correre lunghe distanze subito; anche solo 20-30 minuti di corsa leggera possono fare la differenza. È importante trovare un ritmo sostenibile e piacevole, e considerare la corsa come un momento di cura personale. Inoltre, correre all'aperto, magari in un parco o in mezzo alla natura, può amplificare i benefici mentali. Infine, fissare piccoli obiettivi e celebrare i progressi può mantenere alta la motivazione.

E’ stato un piacere condividere queste informazioni, buona corsa a tutti!

