Fiducia in sé stessi, la campagna degli atleti adidas in corsa per l'oro

Il filmato

Il filmato della campagna vede alcune icone dello sport prepararsi a conquistare l'oro. Il film, che tra i protagonisti vede gli atleti Sasha Zhoya, Sümeyye Boyaci e Noah Lyles, mostra come ciascuno di loro sfrutti la propria autostima e la fiducia in sé stesso per superare la pressione nei momenti più importanti dei rispettivi sport. Una storia narrata dagli stessi atleti, che serve a ricordare a tutti, dai livelli amatoriali a quelli d'élite, quanto sia fondamentale la fiducia in sé stessi, come dimostra il grido positivo del marchio You Got This.

Attraverso una serie di scene dinamiche, con la colonna sonora dell'iconico brano dei Queen ft. Under Pressure di David Bowie, il velocista statunitense e attuale uomo più veloce del mondo, Noah Lyles, esplode con forza dai blocchi in uno sprint completo, mentre il keniano Peres Jepchirchir, detentore del record mondiale di maratona, affronta senza problemi la distanza, l'ostacolista francese Sasha Zhoya mette in atto la sua tecnica perfetta per superare un ostacolo con facilità e il nuotatore paralimpico turco Sümeyye Boyaci si fa largo nell'acqua mentre percorre la corsia di nuoto.

Nel frattempo, la breaker cinese B-Girl 671 scivola ritmicamente sul pavimento con il suo stile unico, l'astro nascente del Team GB Kieran Reilly rimane sospeso a mezz'aria prima di atterrare perfettamente in equilibrio sulla sua BMX e lo skateboarder brasiliano Felipe Gustavo non si lascia intimorire mentre supera senza sforzo una serie di scale con un kickflip: tutto ciò illustra cosa si può ottenere quando si è carichi di fiducia in sé stessi e si affronta la pressione a viso aperto.

La campagna

La campagna arriva in un momento in cui la fiducia in sé stessi è in calo, con una ricerca di adidas che mostra come 1 atleta su 5 pensi di “non essere bravo a fare sport” e lo consideri un ostacolo alla pratica sportiva. Questa cifra sale ulteriormente a 1 persona su 4 che proviene da comunità svantaggiate.

Per contribuire a combattere questo problema in crescita, l'ultima campagna di adidas, insieme alle partnership e ai programmi in corso a livello mondiale, tra cui adidas Arena, adidas GROUNDPARIS, Breaking Barriers, Gol De Letras e Boys & Girls Clubs of America, intende contribuire a disinnescare la pressione negativa dimostrando il potere della fiducia in sé stessi, che ha dimostrato di aumentare le prestazioni nello sport2.

Per comprendere come si possa disarmare la pressione attraverso la fiducia in sé stessi, adidas ha collaborato con la dottoressa Josephine Perry, psicologa dello sport e dell'esercizio fisico, che afferma: “Per gli atleti non c'è palcoscenico più grande dei Giochi estivi. Tuttavia, l'occasione è naturalmente accompagnata da una moltitudine di pressioni. Le ricerche indicano che gli atleti si trovano ad affrontare fino a 93 pressioni diverse3, che cercano di superare per raggiungere il massimo delle prestazioni, soprattutto quando è più importante. Le tecniche per sviluppare la fiducia in sé stessi, il coraggio e la sicurezza possono attenuare in modo significativo queste pressioni, aiutando gli atleti a raggiungere il successo, dal livello base a quello d'élite”.

Parlando in vista delle gare di Parigi 2024, Noah Lyles, velocista statunitense, dice: “Quest'estate vincerò 3 medaglie d'oro nei 100m, 200m e 4x100m. Certo, non sarà facile, ma è la metà del divertimento. Amo i momenti più importanti, mi sembrano un palcoscenico per mostrare al mondo tutto il lavoro e la passione che ho messo in me stesso e nel mio mestiere. Quindi, non importa se il momento è grande, è solo un'altra occasione per brillare! Perché il momento non è più grande di me, è stato fatto per me!”.

Parlando del prossimo capitolo della campagna del marchio, Florian Alt, VP of Global Brand Comms di adidas, ha dichiarato: “I Giochi estivi sono il palcoscenico più importante per i migliori atleti del mondo, quindi vogliamo celebrarli, mostrando al contempo ciò che è possibile per la nostra nuova guardia di atleti. Questa campagna continua la nostra missione di mostrare quanto la pressione sia universale: tutti la sentiamo, anche chi ha anni di esperienza e ha ottenuto l'oro. Tuttavia, sappiamo anche che un fattore cruciale per superarla è la fiducia in sé stessi e il ricordarsi “You Got This”. Ci auguriamo che questo incoraggi tutti coloro che partecipano allo sport a rendersi conto che sono abbastanza bravi e che la fiducia in sé stessi e il godersi lo sport come quando si è iniziato è il passo più importante per raggiungere le proprie possibilità sul campo”.

Riferimenti

Informazioni sulla dottoressa Josephine Perry

La dott.ssa Josephine Perry è una psicologa dello sport che offre indicazioni su come gli atleti e i performer possono utilizzare la psicologia dello sport per migliorare le loro prestazioni. Ha fornito consulenza ad atleti di 28 sport diversi, traducendo la sua esperienza e le sue intuizioni in cinque libri, tra cui “Performing under Pressure: Strategies for Sporting Success”.