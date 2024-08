Milano21 FollowYourPassion con Raffles, nuovo Educational Partner

Tra le tante belle novità che senz’altro arriveranno c’è l’ingresso di Raffles International Design Institute in qualità di Educational Partner.

Raffles è un istituto internazionale dove gli studenti collaborano attivamente con i docenti per creare progetti di ibridazione, sperimentazione e ricerca, superando le barriere culturali, tecnologiche e geografiche. Fondata a Singapore nel 1990, Raffles Education è oggi la più vasta rete di scuole di design al mondo, con 16 college e università distribuiti in 9 paesi dell'Asia, Medio Oriente ed Europa: Cambogia, India, Indonesia, Italia, Malaysia, Arabia Saudita, Singapore, Thailandia e Cina.

Gateway europeo del network Raffles, situato a Milano, è un epicentro di iniziative che spaziano dai fashion show annuali alle progettualità di design organizzate per la Milano Design Week, spesso realizzate in collaborazione con aziende internazionali. A partire dal 2025, l'istituto inizierà a collaborare con MG Sport per creare una nuova struttura estetica e un rebranding completo per tutti gli eventi in programma per il prossimo anno.

Una grande anteprima sarà già il prossimo 24 novembre con Milano21, evento in forte crescita e la seconda mezza maratona in Italia per numero di partecipanti. La cosmopolita Milano, sempre più fashion, sempre più attenta al design e allo stile è senz’altro la migliore città al mondo per vedere l’ingresso di Raffles come Educational Partner con attività previste nell’area Expo.

“Il progetto Follow Your passion incarna i valori di Raffles perfettamente: creatività senza confini culturali-geografici-di genere, ibridazione, centralità dell'individuo e soprattutto un forte senso di community” il commento di Elena Sacco - Raffles Milano.

“Tra i principi fondamentali di Raffles vi sono la centralità dell’individuo, la transdisciplinarità, l’innovazione nella ricerca e un concreto spirito cosmopolita," spiega Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport. "Principi che possiamo fare assolutamente nostri in MG Sport con il brand FollowYourPassion. In tutti gli eventi in programma e ancor più a Milano21, accogliamo migliaia di runner provenienti da ogni parte di Italia e da tutto il mondo e ognuno di loro per noi è importante e al centro del nostro focus. Sì, siamo anche transdisciplinari: organizziamo gare di corsa, ciclismo su strada e mountain bike, triathlon e nuoto, con distanze diverse, competitive e non competitive, per permettere a tutti di partecipare e divertirsi insieme a noi, pensando al benessere e allo star bene insieme. Con Raffles intraprendiamo un percorso comune per migliorare esteticamente, adottando un design innovativo e coerente per tutto l'anno.”

IL 2024 DI MG SPORT

Anche nel 2024 MG Sport con il brand FollowYourPassion si conferma organizzatore leader nel mondo dell’endurance, con gare di corsa, ciclismo su strada e mountain biking, nuoto in acque libere e triathlon.

Il calendario degli eventi MG Sport

3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

4 febbraio – Bergamo21

20 aprile – MilanoTRI – Idroscalo

20 aprile – Milano10K

25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

27 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

28 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

5 maggio – Olbia21

18 maggio – The Loop Roma

21 giugno – Milano Linate Runway Run

7 luglio – LovereTRI

27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon

Coming soon – MontBlanc Granfondo

14 settembre F1RE Cycling

15 settembre – Monza21

5-6 ottobre – PeschieraTRI

20 ottobre – The Loop Milano

24 novembre – Milano21