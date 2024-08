Energy2Run,Cantoni e Gelmi per la vittoria ai Laghi di Cancano

Nuova edizione, nuovo record di iscritti: sono stati infatti quasi 470 gli atleti che si sono messi alla prova nelle gare podistiche a 2.000 m. di quota nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio , ben 50 in più rispetto allo scorso anno.

Complice il meteo favorevole e un clima a dir poco perfetto per correre in altura, i protagonisti hanno vissuto un’esperienza podistica memorabile immersi un contesto paesaggistico straordinariamente affascinante.

I risultati

Nella prova competitiva podio quasi identico allo scorso anno, con la vittoria di un super Luca Cantoni (Atletica Valli Bergamasche Leffe) che sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 1h 02’ 52’’, dopo una dura battaglia con Matteo Bradanini del team Dk Runners Milano, che riconferma il secondo posto fermando il cronometro a 1h 03’ 07’’. Terza piazza invece per Massimiliano Zanaboni, anche lui Atletica Valli Bergamasche Leffe.

Nella categoria femminile una splendida Luisa Gelmi (G. Alpinistico Vertovese) mette la firma su questa edizione con il tempo di 1h 19’ 59’’, superando rispettivamente Laura Basile (G.S. Orecchiella Garfagnana) e Nadia Calvi dell’Atletica Paratico.

Davvero tantissimi anche gli atleti ai nastri di partenza della ShortRun non competitiva, tra cui numerosi giovani. A trionfare nelle rispettive categorie sono stati di nuovo le giovani promesse Samuel Zanaboni e Marta Bellotti, bissando entrambi il successo dello scorso anno.

Le emozioni

Enorme la soddisfazione del Comitato Organizzatore e della Pro Loco Valdidentro, che non possono fare altro che constatare l’incredibile successo e lo straordinario interesse per l’evento podistico di fine estate. Un evento che ogni anno non delude le aspettative e rappresenta una favolosa occasione di promozione della valle di Cancano e dell’intera Alta Valtellina e un importante volano turistico che offre un bellissimo biglietto da visita.

Daniele Trabucchi, Presidente della Pro Loco Valdidentro, si dichiara entusiasta del successo dell’appuntamento sportivo, merito anche e soprattutto dei tantissimi collaboratori e volontari che a vario titolo hanno contribuito all’ottima organizzazione e ai quali va un sentito ringraziamento.