38^ Wizz Air Venicemarathon, meno di due mesi al via. 13mila iscritti ad oggi

Sarà un’edizione dedicata alla figura di Marco Polo del quale ricorrono proprio quest’anno i 700 anni dalla morte. L’effige del grande mercante, viaggiatore e scrittore veneziano è stata raffigurata in tutte le t-shirt, realizzate dal nuovo sponsor tecnico Joma, che gli iscritti riceveranno assieme al pettorale e al pacco gara. Un capo davvero unico e da collezione per atleti e appassionati di tutto il mondo.



Si preannuncia essere anche un'edizione di successo vista la chiusura anticipata, già da alcune settimane, delle iscrizioni alla mezza maratona per sold out dei 4.000 posti a disposizione e dei 13.000 iscritti complessivi sulle tre distanze. Tutte le informazioni e i dettagli per iscriversi sono disponibili sul sito www.venicemarathon.it

Confermati gli scenografici e tradizionali percorsi, con l’avvio della classica 42K dalla splendida Villa Pisani lungo la Riviera del Brenta, la partenza della mezza maratona dal ‘salotto’ di Mestre, Piazza Ferretto e, infine, la partenza della 10K accolta nel polmone verde del Parco San Giuliano di Mestre. Tutti i percorsi confluiranno poi nel medesimo spettacolare tracciato che, una volta raggiunta l'area portuale di Venezia, attraverserà i suggestivi canali per mezzo dei 14 ‘mitici’ ponti, compreso il suggestivo ponte galleggiante di barche sul Canal Grande, sfilerà in Piazza San Marco per poi concludersi in Riva Sette Martiri.