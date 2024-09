E' sold out l'XTERRA Dolomiti di Brenta Trail

Molveno - XTERRA Dolomiti di Brenta Trail ancora una volta si conferma uno degli appuntamenti di riferimento per gli amanti del trail in Europa: per l’ottavo anno consecutivo è infatti sold out su tutte le distanze, 21km e 45km, le gare all’interno del circuito XTERRA, e la 64km, la classica del Dolomiti di Brenta Trail. Da record la presenza di stranieri, che edizione dopo edizione non smette di crescere: per l’edizione 2024 ci saranno al via 900 atleti da 32 nazioni e 4 continenti , dato che fa di XTERRA Dolomiti di Brenta Trail uno degli eventi sportivi con la più forte vocazione internazionale del Trentino.

A fare la differenza non è solo la bellezza delle Dolomiti di Brenta e del Lago di Molveno, ma anche l’organizzazione attenta, che negli anni ha mantenuto un tetto di partecipanti tale da garantire sempre lo svolgimento in totale sicurezza, creando un’esperienza autentica per ogni atleta. I percorsi del XTERRA Dolomiti di Brenta Trail sono diventati ormai un’icona per i trail runner di tutto il mondo che avranno l’occasione di percorrere alcuni dei sentieri più belli delle Alpi, partendo dal Lago di Molveno e lambendo cime che hanno fatto la storia dell’alpinismo.

Nato nel 2022, il circuito XTERRA Trail Run World Series mira a unificare l'intera comunità globale di XTERRA trail run in un'unica serie che sia inclusiva e accessibile a tutti gli appassionati di trail run del mondo. A differenza delle numerose serie d'élite esistenti, incentrate sulla performance, il circuito XTERRA combina tre dei valori più cari al brand: sfida, avventura e comunità, per creare una serie aperta a tutti che offre l'opportunità di esplorare i sentieri più belli del mondo e farlo in compagnia di uno dei gruppi di runners più uniti del settore (www.xterraplanet.com/trail-run-world-series).

Sabato 7 settembre, saranno le stelle della notte di Molveno ad accompagnare gli atleti della 64km che partiranno alle 6:00. Un lungo serpentone di quasi 200 ultra-runners (quest’anno sold out per la prima volta anche questa distanza) affronterà i 4200m di dislivello di quello che è il percorso più amato dagli specialisti dell’endurance, pronti a confrontarsi su sentieri tecnici e impegnativi, dal primo all’ultimo km, che offrono però panorami e passaggi tra i più belli del mondo. Dal lago di Molveno al Croz dell’altissimo.

Alle 7:30 la partenza della 45km, con un dislivello di 2850 m, la prima delle due gare all’interno del circuito XTERRA e un classico di Dolomiti di Brenta Trail: partendo dalle rive del bellissimo Lago di Molveno, arriverà sulle montagne che coprono la parte centrale del Brenta per poi ridiscendere e terminare di nuovo al lago.

Alle 10:00 la partenza della 21km, alla sua seconda edizione, un percorso con 1250 D+, con partenza e arrivo sul lago, che permette di immergersi nei panorami più suggestivi delle Dolomiti di Brenta, passando per Malga Andalo, il rifugio Selvata, il Croz dell’Altissimo e la Montanara, per tornare poi al traguardo.

Importante novità del 2024 è il progetto “Rarahil Memorial School”, che XTERRA Dolomiti di Brenta Trail sposa e sostiene: una scuola di Kirtipur, una cittadina non lontana da Kathmandu, la capitale del Nepal, che permette di accogliere ragazzi che altrimenti dovrebbero distaccarsi dal loro ambiente d’origine per avere un’educazione di primo livello e per l’avviamento professionale. A partire da quest’anno, infatti, XTERRA Dolomiti di Brenta Trail destinerà a “Rarahil Memorial School” anche il valore economico del premio finisher, contribuendo così in maniera ancora più tangibile al progetto e dando alla partecipazione degli atleti un senso profondo.

