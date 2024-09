Si è conclusa l'edizione record di XTERRA Dolomiti di Brenta Trail, i vincitori

Molveno, 8 settembre 2024_XTERRA Dolomiti di Brenta Trail, chiude l’ottava edizione con un successo di atleti e di pubblico: numerosissimi i turisti accorsi per incitare i 900 runners provenienti da 32 nazioni sulle rive del Lago più Bello d’Italia. Il Lago di Molveno, gremito di folla che applaude, con le Dolomiti dai riflessi rosati che sbucano tra le nuvole a fare da sfondo, è considerato un traguardo ormai iconico nel mondo del trail running e anche quest’anno XTERRA Dolomiti di Brenta Trail ha trovato i suoi re e le sue regine.

Un tempo amico e temperature miti anche in quota hanno propiziato una gara combattuta su tutte le distanze, come ci si aspetta da un evento che fin dal primo anno richiama atleti di livello internazionale, che non si risparmiano per inseguire record e podio.

Dolomiti di Brenta Trail 64km

Sulla distanza dei 64km, la classica Ultra del Dolomiti di Brenta Trail che a detta di molti è uno dei percorsi di trail running più belli delle Alpi, la vittoria è andata a Patrick Ramoser e a Irene Saggin, che ha nettamente migliorato il record del percorso fissato nel 2022 da Laura Besseghini di 9h10’37”.

La gara femminile è stata dominata da Irene Saggin che ha chiuso in 8h49’47”. L’atleta vicentina ha intrapreso una gara a due con Nico Guidolin, seconda con 8h54’57”, sulla quale ha imposto un distacco deciso dopo la prima metà della gara. Sul podio al terzo posto Sylvie Pighini che ha chiuso in 10h13’26”.

Patrick Ramoser (7h08’11”), Diego Angella (7h20’19”) e Jacopo Troiano (7h57’08”) hanno dato vita ad una serrata lotta per il podio maschile della 64km, che ha visto trionfare Ramoser, molto efficace negli ultimi 20km.

XTERRA Dolomiti di Brenta Trail 45km

A dettare il ritmo dell’intera gara fin dai primi chilometri è stato l’atleta di casa, Federico Nicolini, Team Montura e campione di sci alpinismo, che ha tagliato il traguardo per primo nella lunghezza di percorso a lui più consona e ha vinto l’XTERRA Dolomiti di Brenta Trail 45km chiudendo in 4h53’22”. L’anno scorso aveva vinto la 64km realizzando il nuovo record. Secondo posto e terzo posto, con un distacco molto contenuto e dopo una gara molto incerta quanto battagliata, per Marco Zanoner (5h03’18”) e Mauro Rasom (5h03’47”).

Tra le donne la gara più combattuta, con un gruppo di testa che è rimasto a lungo compatto: a spuntarla è Vittoria Mandelli, che prende distanza dal gruppo dopo il Rifugio Tuckett, e si aggiudica l’oro in 6h14’49”. Argento per Veronica Del Grosso (6h22’59”), mentre al terzo posto si classifica Arianna Mariani (6h42’53”)

XTERRA Dolomiti di Brenta Trail 21km

Nella mezza maratona il podio maschile va a Luca Troncar con un tempo di 2h00’02”, Alessandro Ghizzardi (2h00’56”) ed Emanuele Stringhetti (2h04’52”). Tra le donne primo posto per la neozelandese Madeline Patterson in 2h34’20”, seguita da Rita Cattaneo (2h37’022) e Mikaela Borg (2h38’31”).

“Siamo orgogliosi di questo evento, che porta a Molveno e tra le nostre montagne atlete e atleti da tutto il mondo. Bello vedere che ogni anno il livello si alza, ma soprattutto sapere che chi partecipa si innamora di questo territorio e di questa gara. Siamo all’ottava edizione, con orgoglio, e ogni anno segna un piccolo passo in un cammino di miglioramento”, afferma Alessandro Bettega, membro del comitato organizzatore e presidente di Molveno Holiday.

Anche quest’anno XTERRA Dolomiti di Brenta Trail ha sostenuto il progetto “Rarahil Memorial School”, una scuola di Kirtipur, una cittadina non lontana da Kathmandu, la capitale del Nepal. XTERRA Dolomiti di Brenta Trail ha destinato a “Rarahil Memorial School” anche il valore economico del premio finisher, contribuendo così in maniera ancora più tangibile al progetto.

Nato nel 2022, il circuito XTERRA Trail Run World Series mira a unificare l'intera comunità globale di XTERRA trail run in un'unica serie che sia inclusiva e accessibile a tutti gli appassionati di trail run del mondo. A differenza delle numerose serie d'élite esistenti, incentrate sulla performance, il circuito XTERRA combina tre dei valori più cari al brand: sfida, avventura e comunità, per creare una serie aperta a tutti che offre l'opportunità di esplorare i sentieri più belli del mondo e farlo in compagnia di uno dei gruppi di runners più uniti del settore.