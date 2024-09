XTERRA World Championship 2024, a Molveno record di partecipanti

Le rive incantevoli del Lago di Molveno e le maestose Dolomiti di Brenta sono pronte a trasformarsi nel palcoscenico della grande finale del circuito mondiale di cross triathlon. Dal 26 al 29 settembre, 1150 atleti provenienti da 52 nazioni, numero record di partecipanti, si riuniranno in Trentino per contendersi l’XTERRA World Championship, l’ambito titolo iridato, in quello che promette di essere un evento sportivo di altissimo livello e uno show adrenalinico.

XTERRA World Championship

è considerato uno degli eventi sportivi più impegnativi al mondo dal punto di vista fisico e mentale ed è per questo che richiede una lunga preparazione fatta di pianificazione, disciplina, passione e dedizione. Sarà “La Gara”, l’ultima sfida, estrema e decisiva, che consegnerà ai più forti lo scettro di Re e Regina di XTERRA. Quella gara alla quale nessuno dei migliori vuole mancare; quel pettorale che tutti i triatleti off-road vorrebbero indossare, quello spettacolo a cui tutti gli appassionati vorrebbero assistere almeno una volta nella vita. Il weekend ospiterà anche una serie di appuntamenti collaterali per conoscere questa disciplina e per scoprire quella che è considerata la location ideale per gli amanti degli sport outdoor.

Le gare XTERRA sono un viaggio alla scoperta dei propri limiti, tra sopportazione e resistenza: 1500 metri a nuoto, 32 km in mountain bike e 10 km di trail running su percorsi duri e affascinanti, adatti ai triatleti più temerari che vogliono cimentarsi nelle gare più estreme, sui percorsi affascinanti di alcuni tra i luoghi più belli, da un capo all’altro del mondo. XTERRA coinvolge grandi atleti e pubblico, culture e tradizioni che si incontrano e si fondono in un intenso legame con il territorio circostante, teatro delle imprese.

Dopo aver traslocato da Maui, nel 2022 la finale del circuito internazionale di cross triathlon è approdata in Italia, in Trentino, sulle rive del Lago più Bello d’Italia, nominato per l’ottava volta il Più Bello d’Italia da Touring e Legambiente, ai piedi di quelle Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco che fanno da incredibile cornice alle imprese dei migliori cross triatleti. Molveno accoglierà l’evento in un’atmosfera che unisce alla perfezione natura e sport, connubio ispiratore della filosofia della community XTERRA.

Il lungo weekend di sport non sarà solo una celebrazione per gli atleti, ma anche per il pubblico, che potrà vivere da vicino l’evento grazie all'XTERRA Village. Situato sulle rive del lago, il Village offrirà momenti di intrattenimento, stand gastronomici e la possibilità di partecipare a sessioni di yoga e clinic tecnici con i coach del circuito. Un'occasione unica per immergersi nel mondo del cross triathlon, scoprendo le meraviglie del territorio e la passione di chi pratica questa disciplina.

Programma - giovedì 26 settembre

Si parte giovedì 26 settembre (dalle 14:00) con lo short track, una gara corta ideata per offrire pura azione agli atleti che si sfideranno e agli spettatori, che potranno vedere il percorso per intero: in circa 40 minuti ad alto tasso di adrenalina i partecipanti, solo i migliori della categoria elite, completeranno 400 mt a nuoto, 8 km in bici e 3 km di corsa tra ostacoli artificiali e naturali. In serata, il Palaghiaccio di Andalo, per l’occasione trasformato in una grande sala da cerimonia, ospiterà la cena di gala per l’apertura del mondiale, con oltre mille partecipanti tra atleti, accompagnatori e ospiti, e la premiazione dei vincitori dello short track.

Sabato 28 settembre

Sabato 28 settembre dalle 8:45, salirà l’adrenalina all’apertura della transition area per la finalissima, l’appuntamento con la Full Distance, la classica, la più attesa e la più dura: 1,5 km (2x750 metri) a nuoto, due giri in bicicletta da 16 km ciascuno, per un totale di 1.100 m di dislivello positivo, e 10 km totali di corsa (2x5 km). Dalle 10:00 la partenza di tutte le categorie (uomini e donne elite, uomini e donne age group nelle varie fasce di età): dalle acque del lago il percorso bike si inoltrerà nei boschi per risalire l’altopiano fino ad Andalo, per poi tornare alla zona di cambio di Molveno dalla quale gli atleti ripartiranno di corsa lungo le sponde, saliranno sui sentieri nascosti tra gli alberi e ridiscenderanno alla zona arrivo. Il primo e la prima a tagliare il traguardo sulla spiaggia del borgo trentino conquisteranno la corona di campione e campionessa del mondo XTERRA 2024. A seguire la consueta Flower Ceremony che darà il via ai festeggiamenti che si chiuderanno ancora al Palaghiacciop con la cena finale e l’atteso after party aperto al pubblico, insieme a tutti gli atleti.

Lo short track e il world championship saranno le ultime due gare ad assegnare punti, e quindi il titolo, nell’XTERRA World Cup, la serie per triatleti professionisti off-road riservata agli elite, un circuito di 12 gare suddivise in 7 tappe, con un montepremi di 340.000 dollari.

Domenica 29 settembre

Ma il weekend non è finito qui perché domenica 29 settembre ci sarà spazio anche per i più giovani con la finale della prima edizione del XTERRA Youth Tour, novità di questo 2024, il circuito dedicato ai futuri campioni di cross triathlon. A partire dalle 9:30 gli atleti delle categorie Youth A (14-15 anni) affronteranno il percorso del Super Sprint Triathlon, breve ma velocissimo con 400mt a nuoto, 8 in bici e 2,7 di corsa. Dalle 11:30 spazio agli Youth B (16-17) e Junior (18-19 anni) e che saranno impegnati a partire dalle in uno Sprint Triathlon: 750mt a nuoto, 15 km in bici e 5 di corsa. Alle 12:00 l’ultima delle gare di questo lungo di weekend di triathlon off-road con un’altra novità, l’Open Sprint, sulla stessa distanza della Sprint ma aperta a tutti, per godersi da protagonisti l’esperienza del mondiale.