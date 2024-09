Run For Inclusion, domenica 22 settembre la corsa che celebra l’unicità di ogni individuo

Milano – Dieci giorni al via della Run For Inclusion 2024 , la corsa non competitiva ideata da Uniting Group e patrocinata dal Comune di Milano , che celebra l’unicità di ogni individuo e l’importanza dei valori di inclusione, sostenibilità e sport outdoor.

Numeri e date

L’iniziativa, dopo l’edizione dello scorso anno che ha coinvolto oltre 15.000 persone, tornerà il weekend del 21 e 22 settembre nel cuore di Milano. Due giorni ricchi di appuntamenti, con l’inaugurazione alle ore 14.00 di sabato 21 del “Village Run For Inclusion”, che anche quest’anno animerà l’Arco della Pace grazie a numerose iniziative.

La partenza della Run è invece prevista alle ore 10.00 di domenica 22 settembre, sempre presso l’Arco della Pace di Milano.

Anche quest’anno i partecipanti riceveranno lo speciale pettorale gara, personalizzabile con un proprio messaggio e simbolo della libertà d’espressione e dei valori che caratterizzano l’evento. Confermato anche il percorso unico nel suo genere di 7.24 km, distanza che rappresenta la promessa di un impegno costante verso i temi di inclusione e sostenibilità, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Hanno detto

“Organizzare un appuntamento come Run For Inclusion per il terzo anno consecutivo rappresenta motivo di orgoglio per Uniting Group e un traguardo davvero valoriale. Significa aver vinto la sfida più grande, ovvero quella di aver tenuto alta l’attenzione su valori fondamentali come l’inclusione e la sostenibilità e averlo fatto costantemente negli ultimi tre anni, sensibilizzando in questo modo un numero sempre maggiore di persone - afferma Nicola Corricelli, Chief Culture Officer di Uniting Group – Parliamo di pilastri irrinunciabili per plasmare il nostro futuro e sempre di più sono necessarie azioni concrete da parte di ognuno di noi. In tal senso, a dimostrazione del nostro impegno verso i valori fondanti della manifestazione, quest’anno abbiamo deciso di sostenere concretamente i progetti delle associazioni no profit nostre partner, devolvendo loro l’intero incasso proveniente dalle iscrizioni online e una quota fissa per ogni Running Crew.”

“Milano si conferma in prima linea nella lotta contro ogni tipo di discriminazione – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Martina Riva. - Dopo il successo delle passate edizioni siamo felici di ospitare anche quest’anno Run for Inclusion nelle strade della nostra città. E’ una manifestazione sportiva che è diventata simbolo dei valori di inclusione, sostenibilità, rispetto delle diversità e che ogni anno ci permette di riflettere sull’importanza degli stili di vita e dell’attività sportiva.”

A meno di due settimane dall’evento in tanti hanno già deciso di sposare l’iniziativa come la cantautrice, conduttrice e attivista italiana Jo Squillo, da sempre vicina a questi valori e Ambassador ufficiale della manifestazione.

Il Village e le Associazioni No Profit

Confermata la presenza di alcune delle più importanti Associazioni no profit italiane: AGPD - Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Auser Milano, Fondazione Libellula, Pane Quotidiano, Sport Senza Frontiere, Still I Rise e UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano.

A loro sarà dedicata una grande area all’interno del “Village”, nella quale saranno organizzati workshop interattivi per adulti, bambini e ragazzi.

La due giorni di manifestazione vedrà poi tante iniziative promosse dai brand partner, spettacoli a cura del Festival delle Abilità con protagonisti la Brigata Brighella e la compagnia di danza Ugualmente Artisti e un workout pre Run a cura di DoFit.

La sera del 21 settembre, inoltre, la piazza dell’Arco della Pace si animerà con Music For Inclusion Let’s Jam by Open Stage: una grande festa aperta a tutti, per divertirsi e ballare insieme al ritmo della musica di band emergenti e giovani cantanti.

Come iscriversi

Sul sito www.runforinclusion.com è possibile iscriversi e trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti per questa nuova edizione. Disponibili anche dei “pacchetti famiglia” e un ticket ridotto per bambini dai 6 ai 12 anni e i senior dai 65 anni in su.

La partecipazione darà diritto a uno speciale pacco gara con la T-shirt ufficiale di Run For Inclusion, quest’anno firmata Adidas, il pettorale personalizzabile e tanti gadget dei partner della manifestazione.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione e ritirare il pacco gara anche al ‘Village Run For Inclusion’, sabato 21 settembre dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 22 settembre dalle 08.00 fino all’inizio della corsa. Ogni partecipante, contestualmente all’iscrizione alla corsa, avrà la possibilità di fare anche una donazione libera ad una o più associazioni coinvolte attivamente in questa terza edizione.

Anche quest’anno sarà inoltre possibile iscriversi come Running Crew, una speciale modalità di partecipazione per le aziende, pensata per creare un’esperienza di team building dai risvolti sociali.

Run For Inclusion è un evento ideato, progettato e gestito in modo sostenibile secondo gli standard ISO20121. Tutti gli aspetti del progetto sono stati quindi curati con la massima attenzione al fine di garantire il pieno rispetto degli standard di sostenibilità previsti dalla certificazione e minimizzare l’impatto negativo ambientale dell’evento.

Si conferma così la grande attenzione verso i valori fondanti della manifestazione da parte di Uniting Group, che inoltre a partire da quest’anno sosterrà concretamente i progetti delle associazioni partner, devolvendo loro l’intero incasso proveniente dalle iscrizioni online e una quota fissa per ogni Running Crew (l’importo sarà diviso in parti uguali fra le otto associazioni partner - info nella sezione “trasparenza” sul sito www.runforinclusion.com).