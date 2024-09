Run Rome The Marathon e Napoli City Half Marathon, promo combinata per correre un sogno

ROMA – «Roma, città fortunata, invincibile ed eterna» come invincibili ed eterni sono i passi di chi vi ha corso e vi correrà la prossima Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo. Un’edizione straordinaria e ricca di sorprese, imperdibile perché sarà la 30esima edizione, nell’anno del Giubileo, qualcosa di unico. Ancor di più sarà storica perché le iscrizioni sono a numero chiuso, solo i primi 30mila runner che si registreranno potranno parteciparvi.

Un tripudio, una folla in festa alla conquista degli scorci più belli, delle piazze che hanno ispirato il cinema, l’arte e la letteratura e fatto sognare intere generazioni. Roma, che per i maratoneti di Run Rome The Marathon è racchiusa in quei 42195m da guadagnare con sudore e fatica, tra gli applausi del caloroso pubblico che incita in tutte le lingue del mondo, il numero esatto di passi per conquistare una gloria unica, dal sapore antico.

Roma e Napoli insieme

Roma che allungando le dita può toccare Napoli, città dai mille colori, odori, umanità e di cui tanti artisti hanno provato a raccontare l’unicità e la straordinaria capacità di vibrare dritto al cuore. Napoli che per gli atleti della Napoli City Half Marathon è una sirena che si offre in tutta la sua bellezza, col lungomare e i suoi castelli, sotto lo sguardo del Vesuvio e la carezza di un alito di salsedine. Napoli, gara internazionale, ricca di fascino e di stranieri, 7mila atleti attesi al via, una grande festa tre settimane prima della maratona di Roma.

Così affascinanti, così diverse, nel 2025 Roma e Napoli sono ancora più vicine grazie all’unità di intenti del comitato organizzatore di entrambe le manifestazioni che hanno pensato a trasformare i weekend di gara in un’occasione per tuffarsi nelle bellezze di questa città.

Una iscrizione, due gare

Emozioni dello sport, per gli atleti che correranno la Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo 2025 dopo aver preso parte alla Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2025, che diventano un tutt’uno con il fascino di queste città unite anche nella quota promo per l’iscrizione combinata ad entrambe le gare: fino al 31 ottobre è attiva la quota combinata di € 105.00. La quota salirà a € 130.00 fino al 4 gennaio 2025 e a € 150.00 dal 5 gennaio 2025.

Le iscrizioni sono aperte, CLICCA QUI