The Loop Milano, l’evento dedicato al team building aziendale

MILANO - Un evento unico nel suo genere capace di raccontare e mettere in campo i valori, collaborazione-fiducia-connessione , che dovrebbero essere alla base di ogni squadra sportiva e di ogni team aziendale che si possa reputare funzionale e vincente. Questa mattina presso Confcommercio Milano è stata presentata The Loop Milano , la staffetta aziendale tutta di corsa che tornerà domenica 20 ottobre , start alle 9:30, a CityLife.

La manifestazione, ideata e organizzata da MG Sport con il patrocinio di Confcommercio – Imprese per l’Italia (Milano-Lodi-Monza e Brianza), ritorna a Milano dopo il successo di novembre 2023 quando si sfidarono oltre 100 staffette composte da 4 membri ciascuna e l’ulteriore successo del mese di maggio 2024 al Circo Massimo di Roma.

Tra gli ospiti presenti Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza; Andrea Trabuio, il Direttore Generale MG Sport; Elena Giliberti Direttore Generale di Sport Senza Frontiere; Luca Mongiardini, Partner di Eukinetica e Francesca Milani Commercial Sustainibility Manager ClimatePartner.

L’evento

The Loop è nato per dare alle aziende la possibilità di incrementare la propria identità collettiva anche fuori dal luogo di lavoro e in un contesto ludico ma comunque sfidante. A Milano, domenica 20 ottobre, andrà in scena la staffetta a squadre dedicata a team aziendali, ciascuna formata da 4 persone che devono necessariamente appartenere alla stessa azienda. Si tratta di una corsa non competitiva aperta a tutti gli interessati che abbiano compiuto almeno i 18 anni alla data della manifestazione.

La gara si svilupperà su un tracciato di 2,5 km, che ogni frazionista dovrà percorrere per due volte (5 km), per un totale di 20 km a squadra.

“Un imprenditore per fare bene la sua professione deve essere anche fisicamente preparato – ha detto Marco Barbieri Segretario Generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza -. Mi piace inoltre che The Loop Milano sia a CityLife, uno dei quartieri più in crescita della città di Milano e che negli ultimi dieci anni rappresenta quello che è la città di Milano, sempre innovativa e moderna. CityLife ingloba nuove esperienze imprenditoriali e sportive, quindi c’è tutto: impresa, sport, benessere con tutta una serie di iniziative che possono fare sistema e rete tra di loro. Ben volentieri diamo il nostro Patrocinio e apporto come Confcommercio a The Loop Milano. L’obiettivo è senz’altro superare le 100 squadre, 400 persone, dell’anno scorso. The Loop è davvero completa, è una iniziativa sportiva, sociale e imprenditoriale”.

Andrea Trabuio, il Direttore Generale MG Sport ha così presentato l’evento: “L’anno scorso fu un’edizione zero dove siamo rimasti molto soddisfatti, un format molto apprezzato. L’idea di The Loop nasce dal fatto che le aziende si stanno sempre più accorgendo che un organico di persone che si allena, si tiene in forma, fa sport, alla fine performa e lavora meglio. Lo sport che tutti possono praticare, con facilità e semplicità è senz’altro la corsa e la staffetta rappresenta perfettamente la metafora di una vita in azienda. La particolarità di The Loop è che sono le aziende che iscrivono e spronano i propri dipendenti a partecipare e la competizione è sia interna all’azienda tra le varie squadre, ma anche tra le diverse aziende. E’ un evento molto inclusivo perché non è solo per gente che già corre abitualmente ma anche per tutti coloro che sono ad oggi sedentari, che non hanno mai corso ma che così si mettono in gioco. Dalla scrivania alla corsa e alla sfida con le altre persone e grande unione con il proprio team, un vero lavoro di Team Building”.

Il lato solidale della manifestazione

The Loop non è solo sinonimo di sport dedicato alle aziende ma, fin dalla nascita, ha sempre coltivato anche un carattere solidale. Al prossimo appuntamento di Milano i presenti correranno al fianco di Sport Senza Frontiere, Onlus nata a Roma, che attraverso lo sport si occupa di inclusione sociale di bambini e adolescenti fragili a rischio di emarginazione sociale.

La missione di Sport Senza Frontiere è quella di Garantire il diritto allo sport, renderlo accessibile a chi ne ha più bisogno e portarlo lì dove non c’è, diffondendone principi e valori.

Partecipando a The Loop, le aziende supportano SSF nel portare avanti "Back to Sport" Milano, un programma dedicato al reinserimento di bambini e adolescenti nei corsi sportivi dopo la pausa estiva.

Per Sport Senza Frontiere è intervenuta Elena Giliberti, Direttore Generale: “Grazie a MG Sport e Andrea Trabuio che ci ha voluto fortemente in questo progetto The Loop fin dall’inizio. Sport Senza Frontiere ha una mission che si sposa molto bene con l’evento, noi facciamo inclusione ed educazione a bambini in difficoltà economica che possano così conoscere e fare sport in maniera che da adulti possano presentarsi nelle aziende con delle capacità in più. Lo sport in questo caso aiuta i dipendenti a stare meglio ma anche a fare del bene, raccoglieremo dunque fondi per il nostro progetto Back To Sport. Tanti bambini non hanno la possibilità e gli strumenti per iscriversi a una società o un corso sportivo o a fare la visita medica. Grazie al supporto di questo evento potremo aiutare ancora più bambini e ragazzi e aiutarli a crescere accompagnati da educatori e psicologi che si prendono cura del loro benessere, così come le aziende cercano di prendersi cura dei propri dipendenti. Sono una grande sostenitrice del gioco di squadra, noi di Sport Senza Frontiere abbiamo le idee, i progetti, gli strumenti ma abbiamo bisogno di farlo insieme alle aziende. Facciamo rete, insieme si va più lontano”.

Partner Eukinetica

Eukinetica crede ne benessere nei luoghi di lavoro da oltre 12 anni – ha detto Luca Mongiardini Partner Eukinetica – e abbiamo messo in piedi una squadra di lavoro in tutta Italia di oltre 30 persone. La parola è inclusione è la base di tutto e la corsa o camminata sono basilari. Lavorare in team attraverso lo sport inserendolo nei task lavorativi. Come Eukinetica siamo ben felici di collaborare e dare il nostro contributo come esperti del movimento”.

La partnership con Climate Partner

The Loop è un evento sportivo aziendale che vuole essere promotore di temi di stretta attualità che coinvolgono l’intera società, come la sostenibilità ambientale. Il rinnovo della collaborazione di The Loop con ClimatePartner, che si impegna a dare agli organizzatori le linee guida per organizzare un evento responsabile verso l’ambiente, ha l’obiettivo di individuare gli aspetti della macchina organizzativa più impattanti e definire le azioni necessarie per organizzare un evento responsabile verso l’ambiente.

L’evento milanese sarà l’occasione per le aziende di ascoltare ClimatePartner ed eventualmente di intraprendere con loro un futuro percorso di calcolo e successiva azione di riduzione delle emissioni di carbonio aziendali, per esempio.

Per ClimatePartner è intervenuta Francesca Milani, Commercial Sustainibility Manager: "Anche quest'anno ClimatePartner affianca The Loop come partner tecnico della sostenibilità. La collaborazione ha l'obiettivo di individuare gli aspetti dell'organizzazione più impattanti e andare a ridurli. Il Manuale degli eventi sostenibili di ClimatePartner contiene infatti delle linee guida per ridurre l'impatto sull'ambiente e definire le azioni necessarie per organizzare un evento responsabile verso l’ambiente. Inoltre, ClimatePartner fornisce materiale e contenuti formativi sulla sostenibilità e l'economia circolare così da educare e sensibilizzare la target audience di The Loop”.

Il workshop «Muoversi per essere più felici»

Al termine della conferenza stampa di lunedì 16 settembre, sempre presso Confcommercio Milano (Corso Venezia 47, Milano) si è svolto un workshop gratuito dal titolo “Muoversi PER ESSERE (PIÙ) FELICI”. L’appuntamento è stato tenuto da Max Monaco, mental coach con 10 anni d’esperienza e capace di sviluppare un metodo di attivazione motivazionale alla corsa o al cammino che ha già coinvolto oltre 20.000 dipendenti “ex-sedentari” appartenenti a più di 100 organizzazioni nazionali e internazionali.

Eventi come The Loop possono migliorare la vita personale e professionale, le relazioni in azienda e il potenziale di ciascuno puntando al benessere fisico e mentale perché appunto “muovendosi si può essere più felici”. Il workshop ha aiutato i partecipanti a riappropriarsi della propensione umana a camminare e correre, opponendosi così a una società e vita moderna che ci invita alla sedentarietà. A tutti i partecipanti del workshop è stato garantito poi un accesso gratuito al percorso motivazione online che ha già attivato oltre 20.000 persone negli ultimi anni.

Programma di domenica 20 ottobre

dalle 7:00 alle 9:00: apertura del Villaggio e della segreteria per il ritiro pettorale e pacco gara, presso Piazza Burri

ore 9:30: PARTENZA della The Loop in Piazza E.Morante

Iscrizioni

Le iscrizioni si possono effettuare unicamente sul sito e chiuderanno giovedì 17 ottobre. Per avere informazioni su eventuali pacchetti disponibili e/o servizi aggiuntivi si può contattare l’indirizzo email: info@thelooprelay.com.

Per avere invece maggiori informazioni sull’evento e sull’identità di questa iniziativa si può visitare il sito ufficiale: https://thelooprelay.com/.