3° CMP Venice Lido Beach Trail del Lido di Venezia, domenica il via

VENEZIA - Si alza ufficialmente il sipario sul 3° CMP Venice Lido Beach Trail, promosso da Venicemarathon e titolato quest'anno dal prestigioso brand CMP, che si corre domenica 22 settembre sulla rinomata e lunga spiaggia del Lido di Venezia, con partenza e arrivo di fronte stabilimento balneare Blue Moon, quartier generale dell'evento grazie alla collaborazione del Comune di Venezia e di Venezia Spiagge.



Anche quest'anno tre sono le distanze proposte: le gare di 5 e 11 chilometri, che si svilupperanno lungo un percorso piuttosto tecnico ed impegnativo tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e sulla splendida diga che porta al faro di San Nicolò dove gli atleti corrono sospesi tra mare e laguna, e la Ali? Family Run, una corsa-camminata di circa 1 chilometro, gratuita, dedicata soprattutto a famiglie, bambini e accompagnatori, che si correrà interamente sulla spiaggia, in un'atmosfera davvero unica e allegra. La prima gara a partire sarà Alì Family Run alle ore 10, mentre alle ore 10.30 ci sarà lo start unico della gara di 5 e 11 chilometri.

Le iscrizioni corrono spedite verso il sold out dei 1.500 posti messi a disposizione dall'organizzazione e già oggi sono oltre un centinaio le adesioni alla Alì Family Run.

Tra i principali protagonisti, spiccano i nomi dei veneziani Igor Fontanella, a caccia della terza vittoria consecutiva, e Diletta Moressa, prima lo scorso anno. Il paese straniero con il maggior numero di partecipanti è l'Austria, seguita dagli Stati Uniti, Grand Bretagna, Ungheria e Francia. Le regioni italiane con più iscritti, oltre ovviamente il Veneto, sono la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia-Romagna.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in diretta Facebook dal presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva e del coordinatore generale Lorenzo Cortesi.

"Siamo molto soddisfatti dei numeri di questa terza edizione, che mostrano una crescita costante ma graduale, dettata dalla volontà di mantenere sempre alti standard organizzativi e qualitativi, nel rispetto dell'ambiente e del territorio che ci ospita. Siamo inoltre orgogliosi che un'azienda come CMP, già al nostro fianco da molti anni come title sponsor del nostro spettacolare trail notturno, abbia deciso di duplicare l'impegno e gli sforzi, titolando anche questo nuovo e molto suggestivo trail sulla spiaggia" - ha aperto con queste parole il presidente Piero Rosa Salva.

"Abbiamo centrato l'obiettivo dei 1500 iscritti, ma soprattutto notiamo con grande soddisfazione come l'evento stia diventando sempre più attraente anche per stranieri e atleti non locali. Gli stranieri rappresentano il 10% degli iscritti e quelli da fuori provincia il 50%: un risultato che premia tutti i nostri sforzi ma soprattutto un altro importante obiettivo raggiunto, perchè la manifestazione è nata per rilanciare e promuovere lo splendido territorio del Lido di Venezia, allungare la stagione e generare nuovo indotto economico." - ha sottolineato Lorenzo Cortesi.

Il rilancio del Lido di Venezia, del suo territorio e delle sue spiaggie attraverso lo sport e un turismo di qualità è stato il filo conduttore anche degli interventi del vice sindaco di Venezia con delega alla sport Andrea Tomaello e dal presidente di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan.

"Il Venice Lido Beach Trail è un evento giovane, ma già ben consolidato. E' nato come sfida per rilanciare e promuovere il territorio e, a distanza di 3 anni, i numeri confermano che l'evento funziona bene, anche perchè il contesto paesaggistico in cui si svolge è davvero unico e spettacolare. Ho corso anch'io lo scorso anno e posso confermare come questa manifestazione rappresenti una buona occasione per mostrare le bellezzze del Lido e attrarre nuovi visitatori, capaci generare nuovo turismo" - queste le parole di Andrea Tomaello.

"Possiamo vantarci di avere spazi e strutture uniche, inserite in un contesto ambientalistico straordinario come quello del Lido di Venezia, e questo evento, oltre ad essere una vetrina promozionale, ci aiuta ad estendere la stagionalità e far fruire la spiaggia in maniera sana e pulita. Il turismo sportivo valorizza e non sfrutta e questo è ciò a cui tendiamo, perchè la nostra strategia punta a valorizzazione il territorio in maniera qualitativa" - si è espresso cosi Pierluigi Padovan.

"Siamo davvero entusiasti del successo che la terza edizione della CMP Venice Lido Beach Trail sta riscuotendo, con un numero di iscritti che cresce giorno dopo giorno. Questo evento rappresenta per noi molto più di una semplice gara: è un'opportunità per entrare in contatto diretto con la nostra community, condividendo con chi ama e vive il nostro brand la passione per lo sport, il divertimento e il meraviglioso territorio del Lido di Venezia - dichiara Fabio Campagnolo, CEO di CMP - Abbiamo voluto celebrare l'unicità di questo luogo anche con la creazione della maglia ufficiale della corsa, ispirata all'azzurro del mare e alle increspature delle onde, simboli iconici del Lido. Siamo fieri di poter offrire un'esperienza che unisce sport e rispetto per l'ambiente, valorizzando il territorio che ci ospita. Un evento che rappresenta un perfetto esempio di come intendiamo coinvolgere e ispirare le persone a vivere uno stile di vita attivo e in armonia con la natura."

Hanno, infine, portato il loro saluto anche l'assessore al Bilancio del Comune di Venezia Michele Zuin che ha sottolineato la valenza promozionale di questo evento per il Lido e l'assessore alla Promozione del Territorio del Comune di Venezia Paola Mar che ha ricordato come il Venice Lido Beach Trial svolga un ruolo importante nel programma 'Città di Festa'.



UNA GRANDE SQUADRA - Il percorso sarà ben segnalato da oltre 100 volontari della grande famiglia Venicemarathon, che si avvalgono del prezioso supporto della Polizia Locale, dell'Associazione di Volontariato Nucleo Protezione Civile Lido di Venezia, della Capitaneria di Porto e della Croce Verde.



CURIOSITA' ISCRITTI - Tra gli atleti più maturi in gara, da segnalare l'ultra ottantenne Cesare Mutterle e Vittorina Pesce (1946). L'Asd Active Life guida la classifica delle associazioni più numerose con 52 iscritti.



BEACH & PASTA PARTY - Terminata la gara, tutti i partecipanti potranno divertirsi con la buona musica del Beach Party e rifocillarsi al Pasta Party, offerto a tutti gli iscritti.



PROMO BEACH - Tutti i concorrenti potranno inoltre prolungare la giornata di mare, sole e relax, usufruendo della 'Promo Beach' con ombrellone e lettini a prezzo agevolato.

RISTORO - All'altezza del faro di San Nicolò, lungo la diga, sara? posizionato anche il ristoro di meta? gara con acqua San Benedetto e il rilevamento cronometrico intermedio. Una volta tagliato il traguardo, gli atleti riceveranno la medaglia di partecipazione e troveranno il ristoro finale con acqua San Benedetto, banane Premium Dole, biscotti Palmisano, snack I Bibanesi, integratori Pro Action e birra Bavaria.

I SERVIZI DEDICATI - Tra i servizi all'atleta, da segnalare anche il servizio massaggi. I professionisti del massaggio, formati dalla Scuola di Massaggio Professionale Diabasi saranno a disposizione degli atleti nel pre e post gara. I massaggi verranno effettuati con il supporto tecnico di Lacomed che fornirà i prodotti.



Il 3^ CMP Venice Lido Beach Trail rappresenta il primo degli appuntamenti di avvicinamento alla 38^ Wizz Air Venicemarathon del prossimo 27 ottobre e rientra nel programma 'Citta in Festa' del Comune di Venezia.

La manifestazione e? organizzata da Venicemarathon con il patrocinio di Regione Veneto, Veneto 2024-Regione Europea dello Sport, Coni Comitato Regionale del Veneto, Fidal con il supporto di molte aziende tra cui: CMP (Title & Technical Sponsor), Venezia Spiagge (Main Partner), Alì (Official Sponsor), Banco BPM (Financial Sponsor). Official Supplier: Pro Action, San Benedetto, Bavaria, Dole, I Bibanesi, Palmisano, Tronchetto Parking, Evodata, Gac, 1/6H Sport (Official Shop), (Official Supplier - Massage Area): Diabasi - la Scuola Professionale di Massaggio, Lacomed Sport e Ibsa, Porte di Mestre (Official Partner). Sono Media Partner: Radio Bellla e Monella, Radio Piter Pan, Corriere dello Sport e Tuttosport.

Le iscrizioni sono comunque ancora aperte e i dettagli disponibili al sito www.venicelidobeachtrail.it