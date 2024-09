E' boom di stranieri per la Eurospin Verona Run Marathon, si va verso il record

L’evento è organizzato da sempre dall’associazione sportiva G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D. con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane, è inserito nel calendario internazionale di World Athletics e di Aims. Accanto ai maratoneti, sulla linea di partenza anche gli atleti iscritti alla Eurospin Verona Run Marathon 21k e le famiglie impegnate nella Family Run, alla scoperta degli scorci più belli del centro di Verona, dichiarato patrimonio UNESCO.

+30% nei numeri iscritti

C’è davvero grande emozione nel constatare che a due mesi dall’evento vi siano già 4mila presenze sulle distanze di maratona e mezza maratona, numeri in crescita di oltre il 30% rispetto al settembre 2023 e che si sono attestati con continuità nel corso degli ultimi mesi, testimoniando l’attrattività della Eurospin Verona Run Marathon anche dall’estero. A questi numeri vanno aggiunte le migliaia di partecipanti alla Family Run, una corsa o camminata adatta a tutti che può trasformarsi anche in una occasione per una sfida tra amici.

5000 turisti stranieri (runner e accompagnatori)

Più del 40% delle adesioni proviene dai partecipanti stranieri, un dato sempre gradito che racconta l’alta qualità organizzativa e porta ad una chiave interpretativa dell’evento come volano per il territorio, sul quale ci si aspettano importanti ricadute economiche sulla città di Verona. Sono, dunque quasi 2mila i partecipanti iscritti stranieri ad oggi, provenienti da più di 20 nazioni, un totale insieme ai familiari e amici al seguito di circa 5000 persone che correranno e visiteranno Verona per più giorni. Nazione estera in cima alla classifica è la Gran Bretagna con 300 maratoneti ad oggi, saranno molti di più a novembre, che sentono il richiamo del mito di Shakespeare, seguiti dai tedeschi e a pari merito dai cugini latini di Francia e Spagna. Ottavo posto per la prima nazione extracontinentale, una delegazione statunitense di 50 atleti a sua volta incalzata dalla ricca compagine di Taiwan e Brasile.

Obiettivo: il record partecipanti

L’ipotesi, che grazie all’impegno promozionale concreto della società organizzatrice può dirsi obiettivo, è quella di registrare il record assoluto di partecipanti e superare le 10mila presenze come somma delle tre distanze e alimentare l’indotto economico generato grazie ad un nuovo flusso turistico fatto di stranieri che soggiorneranno in città per almeno tre o quattro notti, così come risulta ogni anno da una approfondita indagine sui partecipanti condotta insieme all’ufficio statistiche del Comune di Verona. Oltre ai partecipanti esteri ovviamente vanno conteggiati migliaia di italiani provenienti come sempre da tutte le regioni dello Stivale.

Indotto economico

Così ha commentato Stefano Stanzial, direttore generale dell’evento: “Ancora una volta, e più di sempre con ogni probabilità, la Eurospin Verona Run Marathon produrrà per la città di Verona e per la Regione Veneto un indotto economico di almeno 5 milioni di euro tra la tassa di soggiorno andando a registrare il tutto esaurito negli hotel o altre strutture ricettive nonché bar e ristornati, in genere, oltre a biglietti per i musei o mostre che vi saranno a Verona a novembre. Da sottolineare che questo risultato economico con l’organizzazione delle nostre gare avviene ben due volte all’anno, perché simili numeri si registrano sempre anche a Febbraio in occasione della Romeo&Giulietta Run Half Marathon. Possiamo dunque dire che siamo a tutti gli effetti degli operatori turistici importanti, per non dire fondamentali, della città di Verona. Ogni anno facciamo correre oltre 20mila persone che arrivano da fuori Regione e da fuori Italia, un totale stimato di 50mila presenze e un indotto economico prodotto sulla città di circa 10milioni di euro”.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Fino al 31 ottobre è attiva la promo “Novembre da Sogno” per l’iscrizione combinata a € 50,00 a Mezza Maratona di Ravenna del 10 novembre 2024 e Eurospin Verona Run Marathon 21K del 17 novembre 2024.