Tutta nuova la 10K Firenze Marathon per la 40^ Estra Firenze Marathon

FIRENZE – Prosegue con i migliori propositi il cammino verso la 40^ Estra Firenze Marathon che, per l’occasione, dà vita ad un nuovo evento, la 10K Firenze Marathon su percorso omologato e certificato FIDAL, al via, in contemporanea con la maratona, domenica 24 novembre.

Alla festa di compleanno alla quale vogliono partecipare in tantissimi, come racconta il numero di adesioni, soprattutto dall’estero, saranno, dunque, ammessi altri 3mila atleti che avranno l’onore di partecipare alla prima edizione di questa nuova distanza.

10K Firenze Marathon

Firenze diventa accessibile a tutti, ancora più inclusiva e ancora più grande. La 10k Firenze Marathon sarà il sogno di chi ha voglia di correre a perdifiato in una delle città più belle del mondo, o voglia godersi una tranquilla corsetta per respirare l’arte fiorentina o a chi non ha ancora nelle gambe la distanza regina. La 10K Firenze Marathon farà felici 3mila privilegiati che potranno respirare gli ultimi 10 km del percorso della maratona, tutti nel centro storico del capoluogo toscano, un percorso invidiato da tutte le maratone del mondo.

Partenza alle 8.30 di domenica 24 novembre da via Tornabuoni per tuffarsi tra arte e cultura, godendosi il Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni, la maestosità di Piazza della Signoria e la fila di turisti appassionati che attendono di poter visitare la Galleria degli Uffizi. L’arrivo è in piazza Duomo, condiviso con i maratoneti che però transiteranno successivamente. Tutti i partecipanti riceveranno una T-shirt tecnica Joma ed una medaglia appositamente disegnate per questa manifestazione,

Programma eventi - sabato 23 Novembre

Nella mattinata di sabato 23 novembre si svolgerà la San Benedetto Ginky Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 km dedicata a bambini, con partenza dal Parco delle Cascine, tappa della Marathon School Cup, che unisce la classifica della Ginky Family Run con quella della Mini GuardaFirenze per premiare le scuole più numerose. In contemporanea, si assisterà al grande ritorno della Fanfani Charity Run Staffetta 3x7, evento non competitivo a carattere solidale nell’ambito del quale ciascun atleta corre 7 km, per un totale di 21 km, per raccogliere fondi in favore di una delle associazioni no profit elencate all’atto dell’iscrizione.

Domenica 24 Novembre

Al via la 40^ Estra Firenze Marathon e la neonata 10K Firenze Marathon.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla 40^ Estra Firenze Marathon chiuderanno il 15 Novembre. Prossimo cambio quota martedì 15 ottobre. Iscrizioni agevolate per gruppi, per info contattare direttamente la segreteria all’indirizzo mail iscrizioni@firenzemarathon.it

Le iscrizioni alla Fanfani Charity Run Staffetta 3x7 sono aperte sul sito. Ciascun atleta dovrà completare la propria iscrizione, la quota sarà interamente devoluta in beneficenza alla ODV prescelta all’atto della registrazione. Sul sito sono disponibili pacchetti che includono pettorale e pernottamento oltre ai riferimenti del tour operator ufficiale, Intertravel, per eventuali servizi esclusivi.

Le iscrizioni alla 10K Firenze Marathon chiuderanno mercoledì 20 novembre o al raggiungimento del numero massimo di 3mila iscritti. Cambio tariffa a slot, primo step al raggiungimento di 2mila iscrizioni.