3° CMP Venice Lido Beach Trail, vittoria di Messineo e Moressa

Venezia - La stagione estiva dei trail si è chiusa in bellezza con la terza edizione del CMP Venice Lido Beach Trail, andata in scena questa mattina nella suggestiva cornice del Lido di Venezia, lungo un percorso di 5 e 11 chilometri molto impegnativo tra sabbia, dune, pineta e una lunga e spettacolare diga da percorrere in andate e ritorno.

La gara

La gara e? partita alle ore 10.30 dallo stabilimento balneare Blue Moon ed e? stata anticipata dai saluti del vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, dell'assessore al bilancio del Comune di Venezia Michele Zuin e dal presidente di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan.

La gara maschile è stata un testa a testa sino al faro di San Nicolò (metà percorso) tra il portacolori dell’Audace Noale Giovanni Messineo e Igor Fontanella: l’atleta più atteso oggi dopo le vittorie del 2022 e 2023. Nella seconda parte del percorso però Messineo ha sferrato l’attacco decisivo, mentre Fontanella via via perdeva terreno a causa di un risentimento ad un polpaccio e veniva recuperato da Diego Casarin, secondo al traguardo in 40 minuti netti e Andrea De Stales terzo in 40’09”. Giovanni Messineo ha chiuso gli 11 km in 39’24” miglior crono di sempre.

“E' stata la mia prima partecipazione a questo trail e mi è piaciuto moltissimo. Il tracciato e? stato piuttosto impegnativo ma molto spettacolare ed è stato bello sentire l’incitamento degli atri corridori che incontravo mentre ritornavo lungo la diga. Il 27 ottobre correrò la 10K della Wizz Air Venicemarathon” – queste le parole di Giovanni Messineo, mezzofondista 27enne.

In campo femminile, grandissima prestazione per la ventiduenne veneziana Diletta Moressa, già vincitrice lo scorso, e che oggi ha corso in 42’20” (nuovo record del percorso) infliggendo un distacco di 8 minuti alla seconda, Eleonora Casarin, e subendo un distacco di soli 2’56” da Messineo. La Moressa è difatti arrivata quinta assoluta.

“Ho già deciso che verrò a correre questa gara anche il prossimo anno, perché davvero mi piace moltissimo – queste le parole al traguardo di una raggiante Diletta - Ho sentito tanto tifo, soprattutto lungo la diga, sia da parte del pubblico che dagli atleti e questo mi ha aiutata moltissimo. La stagione agonistica su strada è alle porte e il prossimo 27 ottobre sarò al via della 10K della Wizz Air Venicemarathon, gara che ho già vinto lo scorso anno.”

Nella gara di 5 chilometri non competitiva, i più veloci sono stati Isacco Guadagni (14 anni) triatleta veneziano e Erica Cimenti, mentre a tagliare per primi il traguardo della Ali? Family Run, l’allegra corsa-camminata di circa un chilometro dedicata a famiglie e bambini, sono stati Edoardo Maurizio (21 anni) calciatore mestrino e studente di Medicina e Greta di Sanzio (11 anni) atleta portacolori della Fenice Mestre. Tra gli atleti più maturi in gara, hanno partecipato alla 5K l’ultra ottantenne Cesare Mutterle che ha impiegato il tempo di 1h53’19”e la settantottenne Vittorina Pesce (1h53’50).

I numeri

I paesi stranieri con più partecipanti sono stati l’Austria, seguita dagli Stati Uniti, Grand Bretagna, Ungheria e Francia. Le regioni italiane con piu? iscritti, oltre ovviamente il Veneto, sono state la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e l’Emilia - Romagna. Sul percorso sono stati coinvolti oltre 100 volontari della grande famiglia Venicemarathon, coadiuvati dalla Polizia Locale, dall’Associazione di Volontariato Nucleo Protezione Civile Lido di Venezia, dalla Capitaneria di Porto e dalla Croce Verde. Sono state distribuite 1.500 canotte tecniche CMP, 3.000 bottigliette di acqua San Benedetto, 3.000 barrette Pro Action, 2.000 lattine di birra Bavaria, 2.000 confezioni di biscotti Palmisano, 2.000 confezioni di snack I Bibanesi, 2.000 banane Premium Dole, 2.000 kit ristoro brandizzati Ali?.

Oltre 500 sono stati i massaggi effettuati agli atleti dai 10 massaggiatori professionisti della Scuola Diabasi, con i prodotti messi a disposizione da Lacomed.

Beach&Pasta Party

La manifestazione si è conclusa con un apprezzatissimo Pasta Party offerto a tutti i partecipanti e in molti, viste le favorevoli condizioni meteo, hanno approfittato della Promo Beach per affittare ombrellone e lettino e passare una giornata di mare, sole e relax.

CMP Lido Beach Village

Il villaggio è stato animato dagli stand di Porte di Mestre, Dole, 1/6H Sport e CMP.

Ottimo, quindi il bilancio di questa terza edizione secondo i vertici di Venicemarathon, le autorità e gli sponsor che si sono alternati sul palco delle premiazioni.

“Siamo partiti nel 2022 con 500 iscritti e grazie ad una politica di crescita graduale che punta alla qualità siamo riusciti a triplicare gli iscritti in tre anni. Oggi abbiamo assistito ad una giornata strepitosa sotto ogni punto di vista e sono certo che i partecipanti abbiano vissuto un’esperienza davvero unica. Ringrazio per questo l’Amministrazione Comunale, Venezia Spiagge, tutte le forze dell’ordine intervenute, i volontari e gli sponsor che hanno creduto in questo progetto, in particolar mondo CMP che da oggi al 2026 titolerà l’evento”.– cosi? il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

Il coordinatore generale di Venicemarathon Lorenzo Cortesi ha inoltre concluso la cerimonia di premiazione ricordando Giacomo Gobbato, il ventiseienne ucciso a Mestre due giorni fa, mentre tentava di difendere una donna da un rapinatore.

Il 3^ CMP Venice Lido Beach Trail rappresenta il primo degli appuntamenti di avvicinamento alla 38^ Wizz Air Venicemarathon del prossimo 27 ottobre e rientra nel programma ‘Citta in Festa’ del Comune di Venezia. La Alì Family Run che si è svolta al Lido di Venezia rappresenta la seconda tappa di un circuito di 7 tappe che prevendono: Jesolo, Lido di Venezia, Portogruaro, Chioggia, San Donà di Piave, Dolo-Riviera del Brenta e Mestre-Parco San Giuliano. Martedì 24 settembre, alle ore 15, è in programma la presentazione di questo circuito sulla pagina Facebook di Venicemarathon.

Risultati

11K UOMINI:

Giovanni Messineo (Atl. Audace Noale) 39’24” Diego Casarin (Atl. Audace Noale) 40’00” Andrea De Stales (Venezia Runners) 40’09” Momadou Oury Barry (Nuova Atl. Tre Comuni) 42'12" Igor Fontanella (Aristide Coin) 42'20"

11K DONNE: