Joma R-2000, la scarpa che Venicemarathon dedica a Marco Polo

Dopo aver presentato la maglia tecnica ufficiale della 38^ Wizz Air Venicemarathon dedicata alla leggendaria figura di Marco Polo (di cui ricorrono quest’anno i 700 anni dalla morte), gli organizzatori della Maratona di Venezia e il marchio spagnolo annunciano la versione personalizzata del popolare modello R-2000, sviluppato con una forte ispirazione veneziana e anch’esso dedicato all’illustre viaggiatore e scrittore veneziano.

Joma R-2000

Le scarpe sfoggiano, quindi, i colori distintivi di Venezia come il rosso, inserito a bande sulla tomaia, e l'oro incastonato nell’intersuola su cui è inciso la scritta Venezia.



Il modello è stato progettato appositamente per offrire una combinazione perfetta di ammortizzazione, reattività e leggerezza, garantendo prestazioni ottimali sia per i corridori professionisti sia per gli appassionati.

Le scarpe, in edizione limitata, sono acquistabili da oggi solo online direttamente sul sito Joma.