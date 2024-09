E' sfida tra i top runner più forti del mondo domenica a 50^ Berlin Marathon

La 50a edizione della BMW BERLIN-MARATHON promette gare d'élite veloci ed emozionanti come da tradizione. Nella storia della BMW BERLIN-MARATHON sono stati battuti ben 13 record mondiali, molti di più che in qualsiasi altra maratona. L'edizione giubilare della corsa su strada più spettacolare della Germania avrà un numero record di circa 50mia partecipanti.

Un parterre di partenti top runner davvero nutrito e di altissimo livello con 14 uomini che hanno già corso in meno di 2:06:00. Mentre non c'è un grande favorito nella gara mschile, è diverso per le donne: l'etiope Tigist Ketema è in testa alla lista delle élite donne con il suo sbalorditivo tempo di debutto di 2:16:07, un crono che la rende la 9^ maratoneta più veloce di sempre.

Altre dieci donne hanno record personali inferiori a 2:22:00 e anche questo dato conferma l’eccezionalità e straordinarietà dei top runner in gara questa domenica a Berlino.

No Kipchoge

Senza la superstar keniota Eliud Kipchoge, vincitore delle ultime due edizioni, il più veloce sulla carta è Tadese Takele. L'etiope fu terzo a Berlino un anno fa, quando ha migliorato il suo tempo a 2:03:24. Poiché è prevista ancora una gara molto veloce, Takele dovrà probabilmente correre più veloce per essere in lizza per la prestigiosa vittoria della maratona e passare da vincente sotto la Porta di Brandeburgo. Kibiwott Kandie potrebbe benissimo sfidare per il suo primo trionfo sulla distanza classica. Il keniano è l'ex detentore del record mondiale di mezza maratona (57:32) e ha un potenziale enorme. Il tedesco Hendrik Pfeiffer guida un gruppo di forti corridori nazionali. Ha migliorato il suo tempo a 2:07:14 all'inizio di quest'anno a Houston.

Le donne

Tigist Ketema ha ottenuto una vittoria sensazionale a Dubai all'inizio dell'anno, segnando un record mondiale non ufficiale di debutto di 2:16:07. Arrivando a un altro percorso molto veloce ora, la compagna di allenamento di Tigst Assefa, che ha infranto il record mondiale qui con 2:11:53 un anno fa, potrebbe cercare di migliorare il suo record personale. Anche la categoria femminile include un'ex detentrice del record mondiale, ma su una distanza molto più breve: Genzebe Dibaba ha corso 3:50.07 nei 1.500 m nel 2015. Quando è passata alla maratona ha corso un debutto veloce con 2:18:05 ad Amsterdam due anni fa.

Sfortunatamente la keniota Rosemary Wanjiru ha dovuto annullare la sua presenza a causa di un infortunio, mentre la tedesca Melat Kejeta è un'aggiunta tardiva al gruppo. Ha abbandonato presto la maratona olimpica a causa di problemi allo stomaco e ora spera di riprendersi a Berlino con un record personale. Kejeta potrebbe benissimo provare a diventare la seconda donna tedesca dopo Irina Mikitenko (2:19:19 a Berlino nel 2008) a scendere sotto i 2:20:00.

Elite Runners 50th BMW BERLIN-MARATHON:

UOMINI

Tadese Takele ETH 2:03:24

Cybrian Kotut KEN 2:04:34

Hailemaryam Kiros ETH 2:04:41

Kibiwott Kandie KEN 2:04:48

Bazezew Asmare ETH 2:04:57

Samwel Mailu KEN 2:05:08

Milkesa Mengesha ETH 2:05:29

Haymanot Alew ETH 2:05:30

Philimon Kipchumba KEN 2:05:35

Josphat Boit KEN 2:05:42

Dejene Megersa ETH 2:05:42

Enock Onchari KEN 2:05:47

Oqbe Ruesom ERI 2:05:51

Justus Kangogo KEN 2:05:57

Haimro Alame ISR 2:06:04

Ashenafi Moges ETH 2:06:12

Asbel Rutto KEN 2:07:04

Samuel Tsegay SWE 2:06:53

Yohei Ikeda JPN 2:06:53

Stephen Kiprop KEN 2:07:04

Hendrik Pfeiffer GER 2:07:14

Kento Kikutani JPN 2:07:26

Melaku Belachew ETH 2:07:28

Godadaw Belachew ISR 2:07:45

Yuhei Urano JPN 2:07:52

Guojian Dong CHN 2:08:12

Filimon Abraham GER 2:08:22

Haftom Welday GER 2:08:24

Sebastian Hendel GER 2:08:51

Olonbayar Jamsran MGL 2:08:58

Haftamu Gebresilase ETH Debut

DONNE

Tigist Ketema ETH 2:16:07

Genzebe Dibaba ETH 2:18:05

Yebrugal Melese ETH 2:19:36

Mestawot Fikir ETH 2:20:45

Azmera Gebru ETH 2:20:48

Sisay Gola ETH 2:20:50

Mizuki Matsuda JPN 2:20:52

Fikrte Wereta ETH 2:21:32

Ai Hosoda JPN 2:21:42

Melat Kejeta GER 2:21:47

Aberu Ayana ETH 2:21:54

Calli Hauger-Thackery GBR 2:22:17

Bekelech Gudeta ETH 2:22:54

Lisa Weightman AUS 2:23:15

Betelihem Afenigus ETH 2:23:20

Veronica Maina KEN 2:24:46

Bosena Mulatie ETH 2:26:59

Alisa Vainio FIN 2:27:26

Sonia Samuels GBR 2:28:04

Nora Szabo HUN 2:28:25

Philippa Bowden USA 2:29:14

Pauline Esikon KEN Debut