Stop agli infortuni durante la corsa, evita questi errori e corri felice

Coach Paci, quali sono le cause più comuni degli infortuni nella corsa?

Gli infortuni nella corsa sono spesso legati a diversi fattori. Uno dei principali è la cattiva biomeccanica: se la tecnica di corsa non è corretta, si può mettere troppo stress su articolazioni e muscoli. Anche un aumento eccessivo del volume di allenamento, senza dare al corpo il tempo di adattarsi, è un problema comune. Spesso i runner ignorano la necessità di riposo, fondamentale per permettere ai muscoli di recuperare. Scarpe inadeguate o superfici inappropriate, come correre su terreni troppo duri o irregolari, possono anch'essi contribuire a sviluppare lesioni.

Come possiamo prevenire questi infortuni?

La prevenzione parte sicuramente dalla tecnica di corsa. È importante mantenere una postura corretta e un appoggio del piede ottimale. Correre con un appoggio di mesopiede, per esempio, può ridurre l'impatto sulle articolazioni.

Poi ci sono gli allenamenti di forza e stabilità. Allenare il core e rafforzare le gambe con esercizi come squat e affondi aiuta a prevenire squilibri muscolari. Non dimentichiamoci delle caviglie e dei piedi, che spesso vengono trascurati: esercizi specifici per loro sono fondamentali.

Infine, bisogna scegliere scarpe adeguate al proprio tipo di corsa e variare le superfici su cui si corre per distribuire meglio il carico sulle articolazioni. E ovviamente non dimentichiamo il riscaldamento prima della corsa.

Ci sono sport che possono essere utili ai runner per migliorare la performance e prevenire infortuni?

Assolutamente! Ci sono diversi sport che si completano molto bene con la corsa. Il nuoto, per esempio, è fantastico perché è un allenamento cardiovascolare che non sollecita le articolazioni, rafforza il core e le gambe. Il ciclismo, invece, è ottimo per potenziare la forza delle gambe senza impatti su ginocchia e caviglie. Anche lo yoga e il pilates sono molto utili: lo yoga migliora la flessibilità e l'equilibrio, mentre il pilates si concentra sul rafforzamento del core, migliorando la postura.

Quali sport invece sconsiglierebbe ai runner?

Ci sono attività che possono essere problematiche. Gli sport ad alto impatto e contatto come basket, calcio e rugby possono provocare traumi articolari o muscolari a causa dei movimenti bruschi e degli impatti frequenti. Il bodybuilding intensivo, soprattutto se si lavora con pesi molto pesanti, può ridurre la flessibilità muscolare e interferire con la tecnica di corsa. Anche sport come il tennis o lo squash, che richiedono cambi di direzione improvvisi, possono mettere a rischio le articolazioni di ginocchia e caviglie.

Cosa dice a chi vuole iniziare a correre in modo sicuro?

Dico che è importante iniziare con calma, ascoltare il proprio corpo e dedicare tempo a rafforzare non solo le gambe, ma tutto il corpo. Scegliere il giusto equipaggiamento, seguire una tecnica corretta e non trascurare il recupero sono i primi passi per correre in modo sicuro e godersi questo fantastico sport a lungo termine. Affidarsi a un buon allenatore completerebbe l’opera.

