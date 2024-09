Run Rome The Marathon con le Major Marathon, stand a Berlino, Londra, Chicago e New York

Roma nel mondo , come sempre stato, da millenni e da trent’anni. Si perché il prossimo 16 marzo 2025 la maratona di Roma, dal 2019 ufficialmente Run Rome The Marathon , festeggerà il traguardo storico delle 30 edizioni. Un grande traguardo, nell’anno del Giubileo a Roma, un compleanno speciale che ha indotto gli organizzatori (Infront Italy – Corriere dello Sport-Stadio e Italia Marathon Club) ha inserire per la prima volta nella storia delle maratone italiane un numero limite di 30mila partecipanti possibili.

Roma nel mondo, si diceva. Sì perché in questi giorni Run Rome The Marathon è presente con uno stand espositivo all’Expo Village della 50^ BMW Berlin Marathon, una delle maratone più importanti del mondo, inserita nel prestigioso e massimo circuito mondiale Abbott World Marathon Majors. Con gli ‘amici’ della maratona di Berlino c’è un grande feeling, collaborazione, stima e unione d’intenti. Un rapporto davvero stretto, fattivo e collaborativo. Berlino, una Major Marathon, 50mila persone attese in partenza domenica mattina e poi sotto l’arrivo alla Porta di Brandeburgo, una grande organizzazione e un grande evento.

Roma nel mondo, già negli anni scorsi ma quest’anno ancor di più, più di sempre perché gli obiettivi e i sogni di una grandissima festa il prossimo 16 marzo sono grandi.

Run Rome The Marathon già lo scorso aprile fu presente alla London Marathon, altra grande-grandissima maratona e poi ancora sarà a Chicago Marathon il prossimo 13 ottobre e alla mitica New York City Marathon del 3 novembre. Run Rome The Marathon sta promuovendo così la sua maratona, ma non solo. A girare il mondo è ‘Roma la splendida’, quella che porta turisti da tutto il mondo, quella del Colosseo, del Vaticano, della Fontana di Trevi, del Circo Massimo, di Piazza di Spagna, della quiete di Villa Borghese e di tantissimi altri siti storico-culturali unici nel mondo. Quattro città e oltre 200mila maratoneti contattati che potenzialmente potrebbero venire a Roma insieme ai propri parenti per un conteggio totale di almeno 500mila persone.

Ma non solo quattro (sono 6 totali con Tokyo e Boston) Major Marathon nel Tour di Run Rome The Marathon in giro per il globo. Sempre nell’aprile scorso presenza e visibilità anche alla Maratona di Parigi (60mila partecipanti), poi vi sarà la maratona delle Alpi Marittime French Riviera Marathon Nizza Cannes del 3 novembre ed infine Valencia Marathon il prossimo 1 dicembre.

Non solo estero, Run Rome The Marathon incontrerà maratoneti italiani ed esteri alla WizzAir Venicemarathon del 27 ottobre e alla Estra Firenze Marathon del 24 novembre che quest’anno festeggia le 40 edizioni. Infine gran finale il 23 febbraio 2025 con gli oltre 7mila partecipanti della Napoli City Half Marathon, la mezza maratona dei record italiani.

Un Tour mondiale, fatto di contatti, spiegazioni, di saluti, di ‘arriviederci’, dei ‘dai vienici a trovare’ e di ‘ti aspettiamo a Roma’, promozione fatta con il cuore di chi ama Roma, la propria città, e sta costruendo qualcosa di grande come una maratona italiana con 30mila persone al via. Ultima edizione partecipanti da 110 nazioni del mondo, qualcosa di unico.

Sarà anche l'occasione per uno scambio di amicizia e tanti contatti con i 'pacer' ufficiali, gli angeli del tempo, di tutte queste maratone che poi saranno presenti anche a Roma. Nel 2024 nei 200 pacer in gara oltre 120 erano stranieri, così come in tutte queste maratone vi saranno pacer italiani. Anche questa è maratona, anche questa è ROMA.