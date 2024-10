Presentato il Trento Running Festival, sabato 5 e domenica 6 ottobre Giro al Sas e Trento Half Marathon

TRENTO – E’ stato presentato oggi a Trento presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Geremia il Trento Running Festival in programma questo sabato 5 e domenica 6 ottobre. Dietro le quinte di questo grosso evento c’è l’impegno di Asd Città di Trento presieduto da Gianni Valler che, con la collaborazione dell’ex presidente Ferruccio Demadonna , lavora per organizzare il Giro al Sas Kids e il 77° Giro al Sas , gara ad invito che porta i più grandi nomi dell’atletica internazionale a sfidarsi sul circuito del capoluogo trentino a caccia di gloria e del blasone di questo evento. Per dirsi Trento Running Festival , le emozioni non potevano fermarsi qui ed infatti domenica 6 ottobre il palcoscenico si allarga a tutti, spazio ai runner agonisti impegnati nella Trento Half Marathon , la gara podistica sulla distanza certificata e silver label Fidal di 21,097 km alla quale si è aggiunta la Trento 10 K del Concilio sia in versione competitiva che non competitiva, quest’ultima senza necessità di tesseramento e certificato medico agonistico.

Sono intervenuti

Ferruccio Demadonna, Past President ASD Città di Trento che ha spiegato di voler vedere crescere la manifestazione, da qui la scelta di cedere le redini della manifestazione a Gianni Valler, nuovo Presidente ASD Città di Trento, persona appassionata e competente. Nel passaggio di consegne, Gianni Valler ha proceduto con i doverosi ringraziamenti e nello spiegare le caratteristiche tecniche e non dell'evento., ponendo un accento speciale su temi come solidarietà, sostenibilità e volontariato.

Salvatore Panetta, Assessore allo sport e sani stili di vita: “La città e l’amministrazione sono contente di assistere ad una nuova edizione del Trento Running Festival, sarà una festa del running, a livello di atletica proprio grazie a questo evento, ed in particolare grazie al Giro al Sas, siamo sicuramente al primo posto in Italia. Ringrazio Ferruccio e Gianni Demadonna per aver portato la manifestazione a questo livello e aver saputo coinvolgere la città e il suo spirito di volontariato. Grazie alla capacità di condividere lo sforzo e fare squadra sono stati raggiunti tanti obiettivi. In bocca al lupo a tutta la squadra, sarà bellissimo vedere i bambini invadere di allegria la città”.

In sala anche Eleonora Berlanda, Consigliera Comitato Regionale Fidal Trentino, che ha fatto gli auguri per una buona manifestazione, Gaia Tozzo, Presidente CSI Trento che ha posto l'attenzione sull'importanza dello sport come strumento di divertimento e socializzazione. Sul tema della centralità dello sport èer il turismo, è intervenuto Marco Calliari evidenziando come Trento sia sempre più apprezzata dai visitatori.

In sala Gianni Demadonna, responsabile atleti che ha presentato la vincitrice della maratona di Berlino Tigist Ketema e l'atleta locale su cui sono puntati i riflettori del Giro al Sas Yeman Crippa, anticipando che nella Trento Half Marathon femminile si potrebbe assistere ad un nuovo primato del percorso.

Giorgio Fracalossi, Presidente BCC: “La storia del Giro al Sas è affascinante, vedere che a Trento arrivano campioni del calibro di Edris, la vincitrice della maratona di Berlino e Yeman Crippa credo che dimostri l’orgoglio di questa manifestazione. A breve festeggeremo il 30° anno da sponsor, un orgoglio per noi che abbiamo anche acquistato il marchio per salvaguardare la storia di questa manifestazione che trova continuità in Gianni Valler. La comunità di Trento è in grande sinergia, per questo la città è diventata Capitale Europea del Volontariato. Ringrazio Patrizia Suligoi, responsabile dei volontari, e quanti si assumono oneri ed onori che ci hanno permesso di andare su un palcoscenico internazionale. Buon festival a tutti”.

Numeri e curiosità

Con le iscrizioni ancora aperte, sono già oltre 1.200 gli atleti che hanno confermato la propria partecipazione all’evento. Un dato che piace su tutti è che sulla linea di partenza sventolano ben 25 bandiere. Podio di numerosità, dopo la padrona di casa, nell’ordine per Germania, Paesi Bassi e i cugini spagnoli ma non mancano le presenze da oltreoceano con Brasile e Stati Uniti d’America e Argentina. La quota rosa raggiunge il 25%.

Solidarietà

Sempre più spesso sport fa rima con salute, un binomio non solo per chi lo pratica ma anche per le opportunità di sostenere cause nobili. ASD Città di Trento ha stretto una collaborazione con l’Università di Trento per contribuire allo sviluppo del Clinical Trial Center trentino del Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche (CISMed) dell’Ateneo. Il Centro servirà per migliorare la conoscenza delle malattie umane, sviluppare nuovi metodi per la diagnosi e nuove terapie per garantire la miglior cura per i pazienti affetti da disordini autoimmuni sistemici, infettivi, oncologici e condizioni cliniche complesse. Tutti gli atleti che partecipano a Trento Half Marathon e 10k della Città del Concilio (competitiva e non) possono partecipare al progetto “Corri con noi!”, all’atto dell’iscrizione è infatti possibile donare 5 € che danno diritto ad una t-shirt tecnica commemorativa dell’iniziativa. E’ possibile sostenere il progetto anche devolvendo il proprio 5xmille nel 2024 o donando direttamente.

Acqua di rete ed energia pulita

Le novità di quest’anno messe in campo da ASD Città di Trento, grazie anche al Gruppo Dolomiti Energia – partner per la sostenibilità dell’edizione 2024, prevedono presso i punti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo, postazioni per la distribuzione agli atleti di acqua prelevata direttamente dalla rete idrica e l’impiego di bicchieri riutilizzabili al posto delle abituali bottigliette usa e getta. Un’azione concreta a vantaggio dell’ambiente e della comunità. Infine, l’energia utilizzata per alimentare le strutture necessarie alla realizzazione della manifestazione è fornita da Dolomiti Energia e proviene da fonti energetiche 100% rinnovabili certificate.

I pace-maker

Sempre in divisa da clown Antonangelo “Neno” Bragalini, il Consigliere di Asd Città di Trento e responsabile dei pace-maker che accompagneranno in allegria al traguardo della Trento Half Marathon gli atleti che vorranno portare a termine la propria prestazione nei tempi prefissati di 1h30’ – 1h40’ – 1h45’ – 1h50’ – 2h00’ e 2h15’.

I volontari

Dietro le quinte della gestione dei ristori, così come di tutte le fasi organizzative di un evento di questa portata, ci sono l’energia e la passione di tantissimi volontari, un tema particolarmente vivo a Trento, città nella quale un cittadino su cinque presta la propria opera in una delle oltre 660 organizzazioni attive negli ambiti più diversi, e che quest’anno è stata insignita del titolo di Capitale Italiana del Volontariato. A gestire la rete degli oltre 300 volontari costituiti da Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia in congedo, studenti dell’alternanza scuola-lavoro degli Istituti Prati, Rosmini e Tambosi, alcuni dei residenti del centro di accoglienza Fersina che hanno manifestato la volontà di contribuire all’evento, società sportive ciclistiche e di atletica ed un centro sportivo, c’è Patrizia Suligoi, impegnata in questo ruolo sin dalla prima edizione dell’evento.

Turismo nell'area

Partecipare all’evento è anche un’occasione per addentrarsi in storia, cultura e natura, i tre pilastri su cui si fonda la città di Trento, capoluogo del Trentino-Alto Adige. Una passeggiata verso la piazza principale per ammirare il Duomo stesso, le mura merlate della Torre Civica, il Palazzo Pretorio e la Fontana del Nettuno e i bellissimi affreschi rinascimentali delle case Cazuffi Rella, sui temi della Giustizia e della Fortuna, in una cartolina che ha sullo sfondo imponenti montagne, alberi e parchi che fanno respirare il centro cittadino e la cascata di Sardagna, che rende unico il panorama dalla città.

Ancora arte con gli affreschi di palazzo Alberti Colico, palazzo Thun e palazzo Geremia così come non può mancare una visita al Castello del Buonconsiglio e la Torre dell’Aquila, le cui pareti ospitano il ciclo del Mesi, pregiata testimonianza di arte gotica. Dall’antico al nuovo con un tuffo nel quartiere "Le Albere" dove è ubicato il Muse, il famoso museo di scienze naturali, disegnato dall’architetto Renzo Piano.

Gli organizzatori hanno stipulato convenzioni con Grand Hotel Trento, Hotel America, NH Hotel e Hotel Buonconsiglio che prevedono tariffe speciali, early breakfast e servizio doccia post gara. Grazie alla Trento Guest Card, previste quote agevolate per musei, castelli, parchi e attrazioni;

ticket gratuito sui mezzi di trasporto pubblici nella provincia di Trento e per l’ingresso alle centrali idroelettriche di Dolomiti Energia di S. Massenza e Riva del Gard

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Trento Half Marathon e alla Trento 10 K della Città del Concilio sono aperte sul sito fino al 3 ottobre 2024. Non sarà possibile iscriversi nei giorni gara. La chiusura iscrizioni potrà avvenire anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Quote speciali per società.