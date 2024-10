San Rossore Sport Village è partner della Maratona di Pisa: ci sono i consigli di Daniele Meucci

PISA – Due mesi e mezzo a Maratona di Pisa, Pisanina Mezza Maratona e 4Miglia Family Run di domenica 15 dicembre, evento organizzato da 1063AD SSDARL che sta lavorando alacremente per celebrare uno specialissimo 25° compleanno. Cade quest’anno anche il 250esimo anno dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza , che per questa edizione è Ente Patrocinatore della manifestazione.

Prosegue l’impegno degli organizzatori per la costruzione di una rete di rapporti sul territorio, da qui la nascita della forte collaborazione con San Rossore Sport Village.

San Rossore Sport Village

San Rossore Sport Village è orgoglioso di annunciare il suo sostegno alla Maratona di Pisa 2024, in programma il 15 dicembre. Un'edizione speciale che vedrà la struttura ancora una volta protagonista, a fianco di tutti gli appassionati di running.

“Siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con la Maratona di Pisa”, dichiara l'Avv. Andrea Madonna, CEO della Casa di Cura San Rossore. “Lo sport è un potente strumento per promuovere la salute, l'inclusione sociale e lo sviluppo del territorio. La Maratona di Pisa è un esempio concreto di come lo sport possa unire le persone e creare un senso di comunità”.

Un'esperienza indimenticabile

San Rossore Sport Village sarà presente all'interno della zona Expo con un'area dedicata, dove i partecipanti potranno scoprire i servizi del Centro e ricevere consigli dagli esperti. Inoltre, sarà presente un esclusivo Selfie Point per immortalare i momenti più belli della giornata.

Premi e riconoscimenti

Quest'anno, confermato il prestigioso premio per il Miglior Pisano e la Migliore Pisana, un omaggio agli atleti della città che si distinguono per passione e determinazione.

Il testimonial d'eccezione - Daniele Meucci

San Rossore Sport Village è felice di annunciare la vicinanza dell’azzurro e ingegnere pisano Daniele Meucci (CS Esercito) che condividerà la sua esperienza e darà preziosi consigli per affrontare al meglio la Maratona di Pisa o la Pianina Mezza Maratona attraverso i canali social.

Meucci è uno dei più forti atleti che l’Italia abbia mai avuto. Nel suo infinito curriculum e ormai ventennale carriera ad altissimo livello, vi sono ben tre partecipazioni alle Olimpiadi, Londra 2012, Rio De Janeiro 2016 ed infine pochi mesi fa a Parigi 2024. Vanta un brillantissimo oro ai campionati europei di maratona a Zurigo 2014, tre medaglie agli Europei, una d'argento nei 10000 metri piani a Helsinki 2012 e due di bronzo: nei 10000 m piani a Barcellona 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam 2016. Ha inoltre vinto 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. In maratona Daniele Meucci ha fissato proprio quest’anno, a 39 anni di età, il suo nuovo primato personale fermando il cronometro in 2h07’49”.

“Siamo felici di aver compiuto un altro passo che integra Maratona di Pisa nel territorio”, ha esordito il Presidente di 1063AD SSDARL Simone Ferrisi. “Al San Rossore Sport Village si respira aria di sport, divertimento, professionalità ed inclusione, valori assolutamente in linea perfetta con quelli sposati dal nostro evento. Questa partnership porta in dote il nome del pisano Daniele Meucci, siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione degli atleti i consigli di un grandissimo campione della nazionale italiana, invitiamo tutti a farne tesoro”.

Le gare

Al via domenica 15 dicembre le due distanze competitive: maratona 42,195km su percorso misurato AIMS-World Athletics, Pisanina Mezza Maratona 21,097km, entrambe omologate Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Per gli amanti delle camminate e corse non competitive confermata anche la 4 Miglia Family Run.

Turismo

Convenzioni hotel 4 stelle: Grand Hotel Duomo, Hotel Repubblica Marinara, Hotel Bologna, San Ranieri, Palazzo Cini; 3 stelle: Hotel La Pace, Hotel Touring, Hotel Amalfitana, Royal Victoria Hotel, Incanto Di Boccadarno, Hotel La Torre; altre tipologie: The Rif – Boutique Hotel, Residence Isola Verde, Casa Betania, San Tommaso.

Le attrazioni

Nell’ambito delle iniziative, anche convenzioni con i musei di San Matteo, dell’Opera del Duomo, della Grafica, della Storia Naturale, Anatomia Umana, Navi Antiche, Piazza del Duomo, Mura di Pisa, Orto Botanico e Palazzo Blu.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Per onorare il 25esimo compleanno, istituita la speciale tariffa dei gruppi da 25 che avranno in omaggio ben tre iscrizioni per la maratona e, fino alla data di chiusura delle iscrizioni, una quota ridotta del 15% per gli iscritti che compiono 25 anni.