Trento Half Marathon e 10k Città del Concilio, è sold out

TRENTO – E’ in arrivo un fine settimana di spettacolo ed emozioni grazie al Trento Running Festival, manifestazione organizzata da Asd Città di Trento, che inizia domani, sabato 5 ottobre con le gare dei giovani e dei grandi campioni del Giro al Sas, e prosegue domenica 6 ottobre con Trento Half Marathon , la gara podistica sulla distanza certificata e silver label Fidal di 21,097 km, e Trento 10 K del Concilio , sia in versione competitiva che non competitiva, quest’ultima senza necessità di tesseramento e certificato medico agonistico. I primi ad emozionarsi sono proprio gli organizzatori che hanno registrato il sold out della manifestazione, raccogliendo così i frutti del loro impegno e la fiducia degli atleti per l’alta qualità organizzativa.

Numeri e curiosità

Numeri alla mano, gli iscritti sono oltre il 20% rispetto all’ultima edizione. Il Bel Paese è tutto sulla linea di partenza con Veneto, Lombardia ed Emilia – Romagna che occupano il podio di numerosità, dopo la regione ospitante. Un dato che piace su tutti è che sulla linea di partenza sventolano ben 25 bandiere. Dopo la padrona di casa, nell’ordine Austria, Spagna e Regno Unito ma non mancano le presenze da oltreoceano con Brasile e Stati Uniti d’America e Argentina. La quota rosa raggiunge il 27%. I più giovani in gara sono Hiba e Fiona (18 e 16 anni, rispettivamente) mentre i più maturi sono Remo Meneghini (80 anni) e Chiara Turrini (71 anni). Ad eccezione di quest’ultima, impegnata nella mezza maratona, tutti gli altri saranno al via della 10k.

I protagonisti della 13^ Trento Half Marathon

In start list ci sono otto uomini e cinque donne candidati a firmare l’albo d’oro della 13^ Trento Half Marathon. Nella storia di questa manifestazione, al maschile, due vittorie per l’Italia (Boudalia – El Abbass), sei per il Kenya e quattro per l’Etiopia.

Il primato maschile da battere è di 59’49” ed appartiene dal 2022 al plurititolato etiope Tamirat Tola, per lui una pioggia di onori, tra cui la vittoria all’ultima edizione della New York City Marathon, le medaglie d’oro e di argento ai Campionati del Mondo di Maratona nel 2022 e 2017, rispettivamente e il titolo di Campione olimpico di Maratona a Parigi 2024.

Il compito di provare a fare di meglio è affidato all’ugandese Hosea Kiplangat che ha nelle gambe il crono di 62’02” fatto registrare a Riga nel 2023. Dietro di lui il giovanissimo keniano Dennis Kororia che, proprio in Italia quest’anno, al debutto, ha guadagnato la piazza d’onore della Placentia Half Marathon presentandosi al traguardo in 63’33”. A difendere il tricolore ci penseranno Ahmed Ouhda (CS Esercito) e l’ex campione italiano di maratona, l’azzurro Alessandro Giacobazzi (CS Aeronautica Militare), rispettivamente capaci di chiudere le proprie fatiche di questa specialità in 64’18” (Verona, 2020) e 64’40” (Roma, 2021). Ancora Italia con Hicham Kabir (Pol. Moving SSD ARL), per lui un personale sulla distanza di 65’47” (Vinovo, 2019) ma anche la partecipazione alla Trento Half Marathon nel 2021 e nel 2018, quando aveva strappato un ottavo ed un undicesimo posto. Al debutto sulla distanza i keniani Zacharia Krop e Dennis Kipruto e il tanzano Decta Teziforce Bonephance.

L’albo d’oro femminile recita due vittorie per l’Italia (Bergamo – Carlin), cinque per l’Etiopia, quattro per il Kenya ed una per il Bahrein. Per le donne sembra un’impresa possibile quella di sgretolare il primato dell’etiope Worknesh Debele che lo scorso anno ha tagliato il traguardo in 1h07’48”.

Potrebbe centrare l’obiettivo l’etiope Yalemeget Yaregal Mekuriaw che porta in dote il crono di 1h06’27” conquistato con la medaglia di bronzo alla Berlino Half Marathon 2023. Ben più staccata la keniana Nelly Jeptoo, per lei l’ottimo primato personale di 1h09’49” (Venlo, 2023) che la colloca insieme alla connazionale Nancy Jepleting, capace di 1h10’03”, crono che le è valso la medaglia di bronzo all’ultima edizione della Napoli City Half Marathon. Chiudono le fila ancora due keniane, Rita Jelagat e Lelise Wakweya, entrambe nel 2024 al personale sulla distanza con 1h11’12” (Amburgo) e 1h11’17” (Mainz), rispettivamente.

Il percorso

Chi ha voglia di staccare il proprio personal best troverà nelle strade del capoluogo trentino e nel tifo del pubblico grandi alleate. Il percorso della Trento Half Marathon, omologato Fidal, si sviluppa in un unico giro interamente nella zona urbana della città di Trento e presenta la scenografia monumentale della città con pochissime ed impercettibili pendenze e l’unico vero dislivello, con una pendenza di appena il 2%, distribuito sulla lunghezza di 300 m nei pressi del Castello del Buonconsiglio.

Km 1 - 5: Si parte da Piazza Dante per una veloce cavalcata, lunga 5 km, lungo la quale, tra il km 2 e 3, si cambia direzione per andare a costeggiare il quartiere "Le Albere" dove è ubicato il Muse, il famoso museo di scienze naturali, disegnato dall’architetto Renzo Piano, ottimo punto di osservazione per il tifo di amici e familiari. Da qui si prosegue andando a esplorare le rive dell’Adige.

Km 5 - 10: Superato il primo ristoro, si percorre un viale alberato attraverso il quale si arriva al Ponte di San Lorenzo. Dopo l’attraversamento si percorre il Lungadige Marco Apuleio per poi tornare verso il centro cittadino, ancora dopo aver attraversato un ponte tra il km 6 e 7. Una curva impegna gli atleti poco prima del km 9 km per poi giungere in zona ristoro al km 10.

Km 10 - 15: E’ il momento di passare sotto lo sguardo del Castello del Buonconsiglio, edificio simbolo del capoluogo trentino, tra i maggiori complessi monumentali del Trentino Alto-Adige. Questa vista ha il compito di ripagare lo sforzo fatto per affrontare i circa 300 m di percorso che impegnano i podisti per una leggera pendenza positiva, fatica compensata da una discesa posta poco più avanti nei pressi dell’attraversamento del Torrente Fersina.

Km 15 - 21: Si prosegue lungo viali alberati, ideali per ricevere il supporto del pubblico, un bel panorama e prima di tuffarsi tra i rioni e il centro storico e tagliare il traguardo nel salotto buono della città, in Piazza Duomo.

365 candeline

C’è chi ha scelto di festeggiare il proprio compleanno con una giornata di sport. Auguri a Daniela Albertin, Marco Candotti, Alberto Dorna, Edorardo Franzini, Carlo Magnaguagno, Martin Plattner, Marco Righetto, Bruna Stevanella, tutti insieme soffieranno su 356 candeline.





Iscrizioni

Le iscrizioni alla Trento Half Marathon e alla Trento 10 K della Città del Concilio sono chiuse.