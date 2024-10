Sarai sempre l’uomo con tanta strada da fare, un grande ciao a Sammy “Chaànaàgahiì” Basso

Roma, Verona, Venezia, Milano e decine di altre città, i viaggi negli Stati Uniti o in Cina per importanti convegni, poi le corse e i concerti (con Jovanotti al Jova Beach Tour), Sammy Basso ovunque è andato ha lasciato il segno, ha tracciato la via, ha seminato amore per lo sport e per la vita.

L’ha fatto a suo modo, riunendo tutti nell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso (A.I.Pro.Sa.B.) da lui fondata per informare sulla progerie e raccogliere fondi da destinare alla ricerca per diagnosi e cura di questa condizione genetica rara.

Sammy Basso, nato il 1° dicembre 1995, ci ha lasciati ieri (5 ottobre 2024) e il vuoto si sente già, migliaia i post social oggi a lui dedicati, perché con la sua forza ha davvero dato e detto tanto.

Chi era Sammy Basso

“L’uomo che ha ancora tanta strada da fare”, come recita il suo nome navajo, “Chaànaàgahiì”, ospite abituale di centinaia di manifestazioni podistiche con la sua speciale carrozzina e i Sammy Runners. Sammy è nato con la progeria, una condizione genetica rara caratterizzata dall’invecchiamento precoce che, nonostante le difficoltà, non lo ha fermato nella realizzazione di diversi obiettivi. Laureato in Scienze Naturali ed in Biologia Molecolare, Sammy è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del Cavalierato dell'Ordine al Merito della Repubblica. Sammy ha intrapreso diversi viaggi verso gli USA per contribuire agli studi sulla sua condizione genetica e affrontare percorsi terapeutici, con l’obiettivo di rallentare il decorso della progeria, un percorso che vede un piccolo successo nella sua longevità, Sammy è stato infatti il soggetto con progeria più longevo al mondo.

In mezzo a tutto questo, l’amore per lo sport e per la corsa, un veicolo sociale dallo straordinario potere di raggiungere il cuore dei runner ed informare sulla progeria. Nel 2016 la partecipazione alla Venicemarathon con la speciale Joelette e tutto l’entusiasmo dei Sammy Runners, un viaggio proseguito alla Milano Marathon del 2020 e 2022, prima di tornare in Laguna ancora a Venicemarathon ad ottobre 2022. Sammy aveva corso anche la Giulietta&Romeo Half Marathon nel febbraio 2023 quale tappa di avvicinamento alla Run Rome The Marathon del 19 marzo 2023.

La notizia è stata data dall’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso APS: “Ieri sera 5 Ottobre Sammy Basso si è spento, all’improvviso, dopo una giornata di festa circondato dall’affetto di chi gli voleva bene.

Siamo profondamente grati del privilegio di aver condiviso una parte del nostro viaggio con lui.

A tutti noi ha insegnato che, sebbene gli ostacoli della vita a volte possano sembrare insormontabili, vale la pena viverla con pienezza.

A nome della famiglia, degli amici e dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso ringraziamo tutti per la vicinanza manifestata.

Data e luogo del funerale verranno comunicati nei prossimi giorni.

Nel rispetto del nostro dolore, chiediamo gentilmente di concederci la riservatezza in questo difficile momento.

Tezze sul Brenta, 06/10/2024 - Associazione Italiana Progeria Sammy Basso APS.

Ovunque andava erano lacrime, sorrisi, abbracci, foto e selfie come una grande star, ha insegnato a tanti l’amore per la vita. Questo il messaggio di Lorenzo Cherubini – Jovanotti all’alba di questa triste domenica: “Ho appena saputo che é morto Sammy Basso. Che immenso dispiacere. La notizia che Sammy se n’é andato, nonostante la sua malattia fosse una minaccia costante, riesce ad essere sorprendente per chi lo conosceva, perché era davvero difficile incontrare qualcuno di più vivo di lui quando era in giro. Quando veniva ai miei concerti era una festa. La sua intelligenza, la sua passione, la cultura e la capacità di armonizzare conoscenza scientifiche ad una fede incrollabile, il suo humor formidabile e la sua mente colorata, mi vengono in mente adesso.

Con lui e con Il suo amico di una vita Fontana ci eravamo sentiti giorni fa per darci un un appuntamento quando sarei passato dal nord-est e stamattina immagino Sammy che dice “sarà per un’altra volta ragazzi…”

Ciao piccolo grande Sammy, mi ricordo quando ti presi in braccio di fronte alla spiaggia piena di tutta quella gente e fu come se sul palco con me fosse apparso Elvis Presley, tutti quei sorrisi oggi ti accompagnano. Un abbraccio ai suoi familiari e ai suoi amici che in questi anni sono stati la sua forza e lui la loro”.

Ovviamente ci sono anche i messaggi delle maratone. Verona Run Marathon, organizzatori anche della Romeo&Giulietta Run Half Marathon hanno postato sui social questo ricordo: “Ciao Sammy ! La tua partecipazione alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon 2023 rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Verona è orgogliosa di averti ospitato assieme ai Sammy Runners, come cita il tuo nome navajo, Chaànaàgahiì, "L’uomo che ha ancora tanta strada da fare". Continua la tua corsa e le tue ricerche da là su! Scopri l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus fondata da Sammy Basso per informare sulla malattia e raccogliere fondi da destinare alla ricerca per diagnosi e cura di questa condizione genetica rara. www.progeriaitalia.org.

Il saluto della Venicemarathon: “Tutta la Venicemarathon si stringe intorno alla famiglia di Sammy Basso. Ciao Sammy! É stato un onore e un privilegio conoscerti! Grazie per essere stato con noi!!!”