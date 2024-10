Corre verso il record di iscritti la 38^ Wizz Air Venicemarathon

Venezia – Sarà una 38^ Wizz Air Venicemarathon da record quella in programma a Venezia domenica 27 ottobre ! Nell’edizione dedicata all’emblematica figura di Marco Polo di cui quest’anno ricorrono 700 anni dalla morte, la Maratona di Venezia si appresta a raggiungere il più alto numero di iscritti della sua storia . Ad oggi, infatti, è già superato il record dei 16.000 dello scorso anno con il sold out sia della 10 chilometri ( 6.500 partecipanti ) che della mezza maratona, quest’anno posto a quota 4.000 . Nella maratona le iscrizioni sono ancora aperte e gli iscritti sono già 5.500 . Numeri quindi in crescita sulle tre distanze, ma pur sempre contingentanti nel rispetto del territorio ospitante e per offrire servizi efficienti e di qualità.

Al crescere degli iscritti alla 38^ Wizz Venicemarathon aumentano anche in maniera significativa i numeri della solidarietà. il Venicemarathon Charity Program, che vede coinvolte ben 24 associazioni no profit, ha già superato i 70.000 euro di raccolta fondi e quasi sicuramente batterà la cifra record raccolta lo scorso anno di 120.861 euro.

Le 24 associazioni aderenti al progetto sono: Aclicoop, Africa Mission, Aido, AITSaM, Amatori Atletica Chirignago, Asd Restart Sport Academy, Avapo Mestre, Care to Action Onlus, Disabili No Limits Onlus, Fondazione Airc, Fond. Banca degli Occhi, Fond. Citta? della Speranza, Fondazione Italiana Diabete, Fond. Rotary Italia Nord EST, Fondazione Salus Pueri, Global Campus of Human Rights, Il Granello di Senape, Il Volo Ets, Iside Cooperativa Sociale, Linfa Odv, Lions Riviera del Brenta, Raccontiamo con Francesca, Rotary Club Marco Polo, Sport Senza Frontiere.

E’ pronta anche la squadra del ‘San Benedetto Pacing Team’ i 161 pacer, italiani e stranieri che cadenzeranno il giusto ritmo di gara, offriranno sostegno psicologico, giuste motivazioni ed educheranno gli atleti al rispetto dell'ambiente durante la corsa, invitandoli costantemente a non gettare nessun tipo di rifiuto a terra.

Solo nella maratona, gli ‘angeli del cronometro’ saranno 95 di cui il 25% stranieri provenienti da: Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Moldavia e Spagna. Nella mezza maratona i pacer saranno 40 e 26 nella 10 chilometri, per un totale complessivo di 161 pacer. Alta è la percentuale di donne soprattutto nei pacer della 21K e 10K e molti saranno i pacer esperti, che normalmente rivestono questo ruolo anche nelle più importanti maratone internazionali e Major. In campo italiano, spiccano i nomi di due donne protagoniste degli sport di endurance come la fortissima triatleta Alessandra Derme e l’ultramaratoneta Veronica Malagni. Novità: nella maratona, i gruppi delle 5h30, 5h45 e 6h offriranno anche il servizio di pacer fitwalker e accompagneranno i camminatori alla finish line con la tecnica della camminata veloce.