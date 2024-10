Corsa in montagna di livello mondiale a Chiavenna sabato e domenica

CHIAVENNA - Chiavenna si prepara a vivere un intenso fine settimana all'insegna della corsa in montagna, con i due eventi di maggior rilevanza del panorama della disciplina dell’anno in corso e che vedranno i migliori atleti provenienti da tutto il mondo confrontarsi tra i suggestivi paesaggi della Valchiavenna al confine tra Svizzera e Italia.

Sabato 12 ottobre, l’immancabile scalata del blasonato Kilometro Verticale Chiavenna - Lagùnc giunge alla sua venticinquesima edizione e sarà gara valida per l’assegnazione dei titolo del Campionato italiano di corsa in montagna per la prova di sola salita e prova “only up” della penultima Gold Label del campionato del mondo WMRA.

Domenica 13 ottobre la sfida continuerà sul tracciato tra Svizzera e Italia dell’ottavo Val Bregaglia Trail, evento conclusivo della Valsir World Mountain Running Cup 2024, Gold label per la long distance, che decreterà i campioni del mondo di mountain running e festeggerà i quarant’anni della WMRA, l’associazione internazionale organo della WORLD ATHLETICS sotto la cui egida è organizzata la Valsir World Mountain Running Cup.

La storia del Kilometro Verticale Chiavenna Lagùnc, una delle gare più affascinanti e prestigiose del vertical running vede gli albori nel 1986, quando gli Amici Madonna della Neve di Lagùnc organizzarono la prima edizione della Pianazzola-Lagùnc, una sfida in salita che nel tempo si trasforma in un vero e proprio KM Verticale. Con la partenza dal primo scalino di una suggestiva mulattiera in località Loreto alla periferia di Chiavenna, chiamata "stràda di mòort” sale da 25 anni ripida fino al borgo di Lagùnc con 3298 metri di percorso per 1000 metri di dislivello positivo.

E’ il primo Kilometro Verticale in Italia in assoluto nel 2000, ma ancor di più è il primo che nel 2008 viene omologato ufficialmente dalla FIDAL dopo le misurazioni effettuate da uno studio tecnico che ne hanno attuato la certificazione. Il percorso, completamente naturale, parte da Chiavenna a 352 metri di altitudine e arriva a Lagùnc a 1352 metri, dove si sono registrate le migliori performance mondiali sul dislivello senza l’uso dei bastoni. I record attuali appartengono a Bernard Dematteis (30’27" nel 2013) e a Andrea Mayr (35’40" nel 2018).

Non è un caso che quest’anno la scelta della organizzazione internazionale WMRA sia ricaduta per la chiusura del mondiale proprio sui due tracciati tanto impegnativi quanto unici di questo angolo della Val Bregaglia, dove tutti i top runner italiani e internazionali tornano ogni anno a gareggiare con lo spirito di tracciare la storia e lasciarvi un segno.

Ultima Gold label per la categoria Long Distance WMRA, il Val Bregaglia Trail si svolgerà su un sentiero senza confini a cavallo tra la Svizzera e l’Italia, in un passaggio dagli scenari incantati per 23 chilometri con 850 mt di dislivello positivo e 900 metri di dislivello negativo. Partenza in località Promontogno a 836 metri s.l.m. con l’ arrivo nel cuore di Chiavenna.

Anche quest’anno le due competizioni sotto egida FIDAL e WORLD ATHLETICS , organizzate dall’ASD Amici Madonna della Neve di Lagùnc, saranno inserite in un lungo week end di appuntamenti, non solo sportivi, che permetteranno a tutti di godere di questi luoghi nel periodo del foliage, dagli intensi colori autunnali.

Sabato 12 ottobre - Kilometro Verticale Chiavenna Lagùnc

La gara del Kilometro Verticale Chiavenna Lagùnc rappresenta “la sfida verticale”, mille metri di pura ascesa e per tutti due record da anni incrollabili da battere. Gli atleti partiranno scaglionati e metteranno il piede sul primo gradino della mulattiera alle 9:15 del mattino, con le donne in testa. Le premiazioni nella centrale Piazza Bertacchi alle 14.30. Il pubblico è atteso numeroso sul percorso e soprattutto in cima, nel piccolo borgo magico di Lagùnc.

Corsa non competitiva - "Una Corsa con i Campioni"

Nel pomeriggio di sabato, subito dopo le assegnazioni dei titoli ai vincitori del Kilometro Verticale e dei campioni italiani assoluti di corsa in montagna di sola salita, la città di Chiavenna ospiterà un altro evento da sempre nel cuore degli organizzatori: la corsa non competitiva "Una Corsa con i Campioni". Questa iniziativa benefica, organizzata in collaborazione con le associazioni locali, rientra nelle attività di sensibilizzazione dell’Ottobre in Rosa, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Centinaia di partecipanti, inclusi gli atleti di fama internazionale, cammineranno insieme per le vie di Chiavenna, unendo sport e solidarietà. La partenza alle 16.00 sempre da Piazza Bertacchi.

WMRA – il 40° anniversario della WMRA e Valsir Mountain Running World Cup

Per concludere una giornata densa di sport ed emozioni, dopo la premiazione della camminata “Una Corsa con i Campioni” alle 17.00, senza soluzione di continuità sarà il momento della presentazione degli atleti top che saranno al via sulla linea di partenza del Val Bregaglia Trail per la finale della Valsir Mountain Running World Cup e la grande cerimonia per il 40° anniversario della WMRA.

Domenica 13 ottobre - Val Bregaglia Trail

La domenica sarà dedicata alla lunga corsa del Val Bregaglia Trail, con partenza alle 9.30 da Promontogno, gli atleti attraverseranno borghi incantati come Soglio, spesso descritto come "il più bel villaggio svizzero", e luoghi carichi di storia e natura come le Cascate Acquafraggia e Palazzo Vertemate Franchi, uno dei simboli del Rinascimento lombardo. Il traguardo sarà come sempre nel cuore del centro storico di Chiavenna, dopo una lunga e impegnativa corsa attraverso sentieri, boschi e salite mozzafiato, dove i top runner di tutto il mondo avranno l’ultima possibilità di scalare il ranking mondiale e assicurarsi il podio della WMRA World Cup 2024.

Alle 14:30 si terranno le premiazioni del Val Bregaglia Trail, seguite alle 15.30 dalla cerimonia ufficiale di chiusura della Valsir Mountain Running World Cup 2024, che sancirà i campioni di quest’anno con consegna della Coppa del Mondo Assoluta e dei trofei di specialità.

Sarà un weekend ricco di emozioni per celebrare lo sport e la competizione atletica ai massimi livelli, per coltivare momenti di riflessione e condivisione grazie alle attività benefiche previste, per scoprire Chiavenna, con il suo fascino autunnale fuori dal tempo, che si conferma ancora una volta meta regina degli appassionati di montagna e del più puro mountain running.