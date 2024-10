Alì Family Run: una festa per 1.000 persone questa mattina a San Donà di Piave!

Venezia 12 ottobre 2024 - Una bella mattinata di sole, tante famiglie e molti studenti sono stati i protagonisti della terza tappa del circuito Alì Family Run che si è svolta questa mattina a San Donà di Piave. Oltre 1.000 persone si sono date appuntamento in Piazza Indipendenza, tutti rigorosamente vestiti color arancio, per poi scatenarsi lungo il nuovo percorso cittadino di circa 4 chilometri che, rispetto al passato, ha ‘invaso’ la parte ovest della città. La manifestazione e? stata salutata dal sindaco di San Donà di Piave Alberto Teso, dall'assessore allo sport Simone Cereser e da altri componenti di giunta che hanno dato il via alla gara assieme al presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva, al vice presidente Stefano Fornasier, al coordinatore generale Lorenzo Cortesi, al presidente del Rotary San Donà Luigi Tolchetto e Alexia Boro, direttrice di 'Home of The Human Safety Net'.

I più veloci al traguardo sono stati ancora una volta Mario Cosmin Craciun, 19 anni e studente dell'I.C. Alberti e Antonella Bello, la 54enne di Musile di Piave e mamma di uno studente in gara, entrambi vincitori delle ultime edizioni, mentre ad alzare la coppa Alì al cielo è stato I.C. Nievo con 445 iscritti, seguito dall’I.C. Schiavinato (69 iscritti) e I.C.Toti (38 iscritti).



Tutti i partecipanti inoltre, grazie alla collaborazione con 'The Human Safety Net', avranno l'opportunità di vivere un’esperienza emozionante, con la visita per due persone alla mostra interattiva 'A World of Potential' presso la suggestiva ‘Casa di The Human Safety Net’, alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco. Le classi vincitrici potranno anche prendere parte ad un laboratorio didattico gratuito, che permetterà agli studenti di approfondire i temi della mostra "A World of Potential" in modo dinamico e divertente. Le attivita? saranno pensate su misura per ogni classe, considerando l’eta? e le esigenze specifiche degli studenti, per garantire un’esperienza educativa e allo stesso tempo ricca di divertimento.