Correre in Italia una maratona, le 7 più belle entro Natale

Sono 7 le grandi maratone da poter correre in Italia entro la fine dell’anno, una più bella dell’altra, in città o luoghi unici al mondo e che il mondo ci invidia. Brividi ed emozioni al via, nel tragitto e all’arrivo, sono eventi di forte caratterizzazione internazionale, perché correre e fare turismo è qualcosa di speciale e le città italiane piacciono sempre di più ai runner di tutto il mondo così come devono essere senz’altro corse anche dai runner italiani.

Non ci si può definire runner in Italia se non si è corso a qualcuna delle seguenti maratone che vedono tra i vantaggi un costo sicuramente inferiore rispetto alle maratone all’estero, vicinanza dunque costi di viaggio-trasferta inferiori, organizzazione da primi della classe, enogastronomia speciale e tradizionale differente in ogni luogo-città ed infine tutta la storia, l’arte, i musei che solo l’Italia e le sue città può vantare rispetto al resto del mondo. Valori, tutti questi messi insieme, di livello ineguagliabile.

Ognuna di queste ha anche ‘sorelle minori’ così da renderle accessibili a tutti, ovvero dunque la mezza maratona 21,097km o 10km o la Family Run.

27 ottobre – WizzAir Venicemarathon

Un grande classico da ben 39 edizioni, una delle più longeve in Italia che oggi conta con le varie distanze ben 16mila iscritti. Un magico viaggio che va da Stra e corre lungo tutta la Riviera del Brenta tra principesche ville, attraversa Mestre, il Parco San Giuliano ed infine dopo il Ponte della Libertà approda nella magica Venezia per compiere gli ultimi 5km attraversando anche Piazza San Marco. Nel finale si corre su 13 ponti che attraversano le varie Calle e il Ponte di barche sul Canal Grande, lungo 150 metri. L’arrivo infine a Riva Sette Martiri, appena prima dei giardini della Biennale. Correre a Venezia è un’esperienza da non mancare. Previste anche la Venice Half Marathon 21km e la 10km queste ultime già sold out. Iscrizioni aperte ancora per la maratona che si avvia verso numeri partecipativi da record.

3 novembre – SPORTWAY Lago Maggiore Marathon

Un viaggio di 42,195km tutto piatto liscio e filante e tutto vista lago che va da Arona a Verbania passando per Stresa. Da sempre il claims dell’evento è: ‘Corri sul percorso più panoramico d’Italia’. Niente di più vero, costantemente l’occhio cade sulla ‘vista lago’, una gara da personal best in questi rinomati luoghi piemontesi. Oltre alla maratona prevista la 30km ideale per un lungo per una maratona tra fine novembre e dicembre, la 21,097km e la 10km, queste ultime anche in forma non competitva. Iscrizioni aperte

10 Novembre – Esselunga Maratona di Ravenna Città D’Arte

Da sempre la medaglia è un pezzo artistico, pregiato e ambito di questa maratona emiliana dal respiro internazionale. Ravenna è famosa per le sue medaglie in mosaico, uniche e irripetibili. Veri e propri gioielli realizzati a mano, creati ogni volta da Annafietta nel suo laboratorio artigianale del centro di Ravenna. Ogni anno, da ormai 13 anni a questa parte, un frammento dell’arte bizantina nelle mani dei finisher della Maratona di Ravenna, un pezzo d’arte che arriva nelle case di tutto il mondo. La medaglia 2024 prende ispirazione da uno dei più famosi mosaici parietali della Basilica di San Vitale e avrà forma ovale incorniciata da una preziosa greca. Correre a Ravenna è correre nell’arte con Palazzi e Musei tutti da visitare. Prevista anche la mezza maratona e la 10km nonché altre ludiche motorie al sabato. Iscrizioni aperte.

17 novembre – Eurospin Verona Run Marathon 42k, 21k, Family Run

L’arrivo in piazza Bra davanti all’anfiteatro Arena varrebbe già il prezzo del biglietto, ma non è solo questo, c’è tanto altro. Ci sono 42,195km nella città scaligera che promettono forti emozioni, con la partenza davanti allo Stadio Bentegodi, i chilometri spettacolari e veloci sul Lungadige, il passaggio in centro storico tra Piazza Erbe e l’Arena, nonché per il secondo anno il passaggio al 35km dentro la Caserma Duca che è risultato apprezzatissimo ed emozionante nel 2023 con tutti i militari dell’Esercito sull’attenti per ore e ore a salutare i maratoneti. Oltre alla 42km anche la mezza maratona e la Family Run, un totale di oltre 10mila partecipanti, 3mila stranieri per questa città tra le più turistiche d’Italia e facilemente raggiungibile con treni, aereo e autostrade.

24 novembre – 40^ Estra Firenze Marathon

E’ la seconda maratona in Italia per numero di partecipanti dopo Run Rome The Marathon. A un mese dalla chiusura iscrizioni già quasi 10mila gli iscritti, la metà stranieri, da tutto il mondo arrivano per correre questa storica edizione del 40° anno, immancabile. Si parte e si arriva in piazza Duomo, si passa sui Lungarni, ci si diverte nel Parco delle Cascine, si passa in piazza Santa Croce e in piazza della Signoria passando davanti anche alla Galleria degli Uffizi e si corre sul Ponte Vecchio. Partecipare a Firenze è davvero correre nella storia e nell’arte come pochissime altre città del mondo. Un gioiello di maratona tutta italiana, invidiata dagli organizzatori esteri, da vivere e assaporare, con tanto di cene o pranzi post maratona a base dell’immancabile ‘bistecca fiorentina’. Da quest’anno introdotta anche la 10K Firenze Marathon con numero chiuso a 3mila persone e la staffetta del sabato mattina Fanfani Charity Run Staffetta 3x7. Iscrizioni aperte.

1 dicembre 2024 – Torino City Marathon

Cambio di data per la maratona di Torino che passa dalla prima domenica di novembre alla prima di dicembre. Un mese in più di preparazione, perfetta per una tabella d’allenamento di 12 settimane iniziata a settembre dopo le ferie e il caldo d’agosto. Spettacolare l’arrivo in piazza Castello e la partenza in piazza San Carlo. Inoltre il periodo regalerà un’atmosfera più luminosa: dicembre è il mese in cui la città si veste a festa, mostrandosi ancora più affascinante e svelando la sua anima natalizia con originali iniziative, brillando grazie a migliaia di luci e alberi natalizi. Sarà l’occasione di trascorrere in città e con la famiglia non solo il giorno della gara, ma l’intero fine settimana, iniziando a respirare la magia del Natale. Proprio in quel periodo (fino al 14 gennaio) Torino ospiterà la 27^ edizione di “Luci d’artista”, la manifestazione che trasforma la città in un museo di arte contemporanea a cielo aperto con istallazioni luminose firmate da grandi artisti italiani e internazionali. Prevista anche la Torino City Half Marathon e la Family Run. Iscrizioni aperte

15 dicembre – 25^ Maratona di Pisa

L’ultima maratona ufficiale in Italia dell’anno, una gara da primato personae. La Torre Pendente è lì da secoli e attende da 25 anni tutti i maratoneti. Sì, l’arrivo è proprio lì in piazza Duomo sotto alla Torre più conosciuta al mondo, una foto immancabile da cartolina da fare la gigantografia nel salotto di casa. Numeri da record quest’anno anche per la Maratona di Pisa che è apprezzatissima anche dall’estero, un evento fortemente internazionale e molto veloce con una puntata a metà gara circa sul mare a Marina di Pisa. Oltre alla maratona anche la Pisanina Mezza Maratona e 4Miglia Family Run. Nell’ambito delle iniziative, anche convenzioni con i musei di San Matteo, dell’Opera del Duomo, della Grafica, della Storia Naturale, Anatomia Umana, Navi Antiche, Piazza del Duomo, Mura di Pisa, Orto Botanico e Palazzo Blu. Iscrizioni aperte.